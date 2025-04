ミラージュ大阪が5月3日（土）にグランドオープン！お得に先行予約ができるウェイティングリストを4月16日（水）より受付開始

ティフォン株式会社

ティフォン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:深澤研、以下「ティフォン」)は、2025年5月3日(土)より「グラングリーン大阪」にて、「MIRRORGE OSAKA(ミラージュ大阪)」をグランドオープンします。これに先駆けて、4月16日(火)より、お得なチケット先行予約が受けられる「ウェイティングリスト」の受付を公式サイトにて開始します。

「ミラージュ大阪」公式サイトURL:https://mirrorge.com/osaka/(https://mirrorge.com/osaka/)

MIRRORGE OSAKA / ミラージュ大阪

Apple社の最新デバイス「Apple Vision Pro*」を使用し、うめきた公園を舞台に、現実と幻想が融合した新しい没入体験を提供します。

*Apple Vision Proとは、2024年2月にApple社が発売開始した、史上初の空間コンピューティングデバイスです。最先端の技術によって、今までにない体験を可能にします。

Apple Vision Pro体験イメージ

第一弾の体験コンテンツとして、まるで自分が魔法を使っているかのようにうめきた公園の周囲の風景を幻想的な花と不思議な生き物たちで彩っていく、新しい空間エンターテインメント体験「Enchantry(エンチャントリー)」をお楽しみいただけます。

2024年9月からプレオープンを実施し、多くのお客様から好評をいただいたアトラクション「Enchantry(エンチャントリー)」を、このグランドオープンに向けて大幅にアップデートし、より深い没入と驚きをお届けする体験へと進化させました。

また、今までは13歳以上しか体験できなかった本コンテンツですが、今回のアップデートによりタブレット版を追加し、13歳未満の方も体験が可能に。

これにより、ご家族みなさまで魔法の世界をお楽しみいただけるようになりました。

今回公開するウェイティングリストにご登録いただいた方は、通常よりもお得にチケットの先行予約が可能となります。グランドオープン前から注目を集めるミラージュ大阪の最新情報を、いち早く手に入れることができます。

Enchantry/エンチャントリー

エンチャントリーとは、Apple Vision Proを装着し、グラングリーン大阪のうめきた公園内で体験する、空間エンターテインメントコンテンツです。

体験者は旅のガイドをしてくれる使い魔・フロレッタと共に公園内で魔法を使い、現実のうめきた公園を幻想的な花の世界へと変化させていきます。 侵食された空間を直し、現れる敵を浄化することで、魔法の世界に再び彩りを取り戻していきます。

<PV>

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nb_ImS4hUoA ]

■ウェイティングリストとは

公式サイトでのチケット販売に先がけて、先行でお得に予約ができる事前登録制度。登録者は最新情報や先行予約の案内をいち早く受け取ることができます。チケットの販売前に確実に予約のチャンスを得られるため、早めの登録をおすすめします。

登録はこちらから:https://mirrorge.com/osaka/(https://mirrorge.com/osaka/)

■インフォメーション

・グランドオープン日時:2025年5月3日(土)

・ウェイティングリスト受付開始日:2025年4月16日(水)

・受付場所:グラングリーン大阪 うめきた公園 サウスパーク PLAT UMEKITA内『MIRRORGE OSAKA』受付

・アクセス:JR大阪駅うめきた地下口からすぐ

・営業時間:10:30~18:30*

*営業時間は時期により変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

・料金

一般:\2,800(税込)

子供(13歳未満):\1,500(税込) ※タブレットでのご体験となります

一般+子供セット:\4,000(税込)

・対象年齢

AppleVisionProでの体験:13歳以上。13歳未満の方はタブレットでの体験のみ可能。

・受付人数:最大6名

受付場所グラングリーン大阪PLAT UMEKITA内ミラージュ大阪受付カウンター

■「ティフォン株式会社」とは

ENCHANT YOUR WORLD ~世界に魔法のような彩りを~

クリエイティビティとテクノロジーを融合し、記憶に残る体験と新しい価値を提供します。

先端技術を駆使したXR(VR/AR/MR)にフォーカスした新しいエンターテインメントの創出を目指し、ロケーションベースのMRコンテンツ制作や、魔法じかけのXRテーマパーク『ティフォニウム』の施設を展開。過去には、顔認識技術を使用したゾンビ変身ARアプリ『ゾンビブース』シリーズの開発を行い、シリーズ累計4,000万DLを突破。ディズニーアクセラレータにアジアから唯一採択され米ディズニーより出資を受けています。

URL:https://www.tyffon.com/ja/

