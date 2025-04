2回目となるヤギグループの総合展示会を開催

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ(本社:大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:八木隆夫、以下「当社」)は、本年4月24日(木)・25日(金)、東京・ウィズホール原宿にて、当社の各部門やグループ会社をはじめ、海外拠点も参加してヤギグループ合同で行う2度目の総合展示会を開催いたします。

今回が2回目の開催となる総合展のテーマは、「Be The HUB」。「HUB」(ハブ)は物ごとの「中心」や「中核」「集約点」という意味です。ヤギグループは「企業と企業」「人と人」「繊維と世界」をつなぐ「HUB」でありたい、そして繊維業界の明日を創造することで、「いま」と「未来」をつなぐ「HUB」でありたい。このメッセージは「ハブになろう」という決意表明であり、「ハブになれ」という激励の意味でもあります。

一昨年、当社は創業130周年を迎え、その歩みのなかで、人・地域・国を結びながら、マテリアルからアパレル、ブランド・ライフスタイルに至るまで、繊維の持つ可能性をイノベーションによって引き出してきました。今回の総合展示会では、次の100年に向けた第1歩として、中期経営計画でも掲げている「Heritage to the future」のスローガンのもと、「Be The HUB」をテーマに、グループ企業を横断した『総合力』と、『ヤギがハブとなるファッションの未来』を表現いたします。

前回の展示の様子

YAGIグループ 総合展示会2025「Be The HUB」 概要

日程:4月24日(10:00~18:00)、25日(10:00~17:00)

会場:ウィズ原宿ホール(東京都渋谷区神宮前1-14-30)

https://withharajuku-hall.jp/

出展グループ会社一覧

日本パフ株式会社(https://www.nihonpuff.co.jp/)

株式会社ヴィオレッタ(https://www.violetta.jp/)

株式会社WEAVA(https://weava.co.jp/)

イチメン株式会社(https://www.ichimen.co.jp/)

山弥織物株式会社(https://yamayaorimono.co.jp/)

ツバメタオル株式会社(https://tsubame-towel.com/)

出展内容に関する問い合わせ先

・社名 : 株式会社 ヤギ

・住所 : 東京都 中央区 日本橋小網町18-15

・担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 卜部 司 / アパレル第一本部 第三事業部 森 将登

・MAIL : urabets@yaginet.jp / morim@yaginet.jp

・TEL : 070-1642-4190(卜部) / 090-1488-5921(森)