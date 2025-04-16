【北斎館】北斎のまち 小布施へのゲートウェイ、北斎晩年の代表作「怒濤図 男浪」を用いた北斎館東町駐車場トイレ・ランドスケープが完成！
葛飾北斎 「上町祭屋台天井絵 怒濤図男浪」 でラッピングされた北斎館東町駐車場トイレ 完成予想模型 （スタジオテラ）
江戸の浮世絵師 葛飾北斎が晩年期に訪れ、傑作「怒濤図 男浪」を残した長野県小布施町。北斎館は、2026年に開館50周年の節目を迎えます。近年利用が増える普通車専用の北斎館東町駐車場に、「怒濤図 男浪」を壁面にラッピングしたトイレと駐車場ゲートが完成。トイレと周囲を囲む庭は、怒濤図と縁絵に見立て、草花、自然石を織り交ぜた、新たな街のランドスケープになります。このトイレは、小布施町役場から助成を受け、北斎館で建設しています。（2025年4月24日にテープカットを行います。取材等の受付・お問い合わせ等の詳細は下部に記載）
北斎館常設展示 上町祭屋台天井絵 怒濤図 男浪・女浪
晩年の北斎は信州小布施の高井鴻山を訪ね、鴻山支援のもと、傑作を数々残しています。中でも東町祭屋台・上町祭屋台に描かれた４枚の天井画は、北斎の描いた世界観が色濃く残る傑作です。北斎館では、これら天井絵のある二基の祭屋台を常設展示しています。上町祭屋台 天井絵「怒濤図（どとうず）」の「男浪（おなみ）」「女浪（めなみ）」二面と屋台の装飾は、弘化二年（1845）から翌三年にかけて北斎によって制作されたとされています。
上町祭屋台天井絵「男浪」
上町祭屋台天井絵「女浪」
怒濤図 男浪をダイナミックにトイレとゲートにラッピングで展開
怒濤図 男浪は、数々の波を描いた北斎の代表作です。有名な「神奈川沖浪裏」を描いたより、さらに後の晩年期に書かれたものです。この「小布施の波」を、なるべく多くの人々に知っていただき「北斎の町 小布施」の息吹を感じてもらうべく、小布施町の中心地にある北斎館東町駐車場のトイレ・駐車場ゲートにラッピングで表現しました。
イメージパース 北側（宮本忠長建築設計事務所）
イメージパース 西側（宮本忠長建築設計事務所）
「怒濤図 男浪」作品で彩られた駐車場ゲート
トイレ入口および壁面のラッピング
AI生成技術で途切れることなく繋がるラッピングを実現
細部までこだわった空間設計
天井絵の額絵に見立て、周囲を彩る草花
東町駐車場ランドスケープ お披露目式のご案内
[表: https://prtimes.jp/data/corp/116693/table/22_1_653e195e976f961694e365b96285f2bf.jpg ]
北斎館 東町駐車場 ランドスケープ制作
設計（トイレ）：宮本忠長建築設計事務所
施工（トイレ）：北野建設
ランドスケープ設計・設計監理：スタジオテラ
造園施工：さつき苑
画像制作（超高精細 怒濤図 男浪）：NTT ArtTechnology / アルステクネ
デザイン（ラッピング用 画像）：YOKOMAE et BOUAYAD
デザイン（看板）：轟理歩
北斎館 50周年記念ロゴ
50周年記念特設サイトはこちら :
https://50th.hokusai-kan.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2504_50th&utm_content=01
お問い合わせ先
一般財団法人 北斎館
TEL：026-247-5206
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