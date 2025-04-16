MXV、待望の1st Digital Full Album[MODULATION]本日より、リリーススタート！
2025年4月16日（水）にMXV初となるMXV 1st Digital Full Album [MODULATION]をリリースし、計7曲を世に送り出したMXV
本作には、これまでのライブやイベントで披露され、ファンの間で音源化が待ち望まれていた楽曲たち、全7曲を収録。
彼らのパフォーマンスの真髄が凝縮された、まさに"始動"とも言える一枚となっている。
アルバムタイトル『MODULATION』には、「変化」「転調」「進化」といった意味が込められており、結成から現在に至るまでのMXVの成長と、これからのさらなる飛躍を象徴する言葉として選ばれた。
楽曲ごとに異なるジャンルやスタイルに挑戦しながらも、彼らならではのエネルギーと世界観を余すことなく表現している。
■タイトル
MXV 1st Digital Full Album [MODULATION]
■リリース日：2025年4月16日(水)
■仕様
■トラックリスト
1. Fancy Baby
2. Oh My Gosh
3. TARINAI
4. Love Or Fear
5. Shall We Go?
6. With Out You
7. New World
8. Fancy Baby -Instrumental-
9. Oh My Gosh -Instrumental-
10. TARINAI -Instrumental-
■配信先
本アルバムは、以下の主要音楽ストリーミングサービスにて配信
- Apple Music
- Spotify
- Amazon Music
- YouTube Music
- LINE MUSIC
- AWA
さらに、下記の音楽配信ストアにてデジタル購入も可能
- iTunes
- Amazon Music
- mora
- レコチョク
MXVの“今”を体感できる、進化と挑戦の1stフルアルバム『MODULATION』を見逃すな
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