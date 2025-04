MXV、待望の1st Digital Full Album[MODULATION]本日より、リリーススタート！

Danmee 株式会社

2025年4月16日(水)にMXV初となるMXV 1st Digital Full Album [MODULATION]をリリースし、計7曲を世に送り出したMXV

本作には、これまでのライブやイベントで披露され、ファンの間で音源化が待ち望まれていた楽曲たち、全7曲を収録。

彼らのパフォーマンスの真髄が凝縮された、まさに"始動"とも言える一枚となっている。

アルバムタイトル『MODULATION』には、「変化」「転調」「進化」といった意味が込められており、結成から現在に至るまでのMXVの成長と、これからのさらなる飛躍を象徴する言葉として選ばれた。

楽曲ごとに異なるジャンルやスタイルに挑戦しながらも、彼らならではのエネルギーと世界観を余すことなく表現している。



■タイトル

MXV 1st Digital Full Album [MODULATION]



■リリース日:2025年4月16日(水)

■仕様



■トラックリスト

1. Fancy Baby

2. Oh My Gosh

3. TARINAI

4. Love Or Fear

5. Shall We Go?

6. With Out You

7. New World

8. Fancy Baby -Instrumental-

9. Oh My Gosh -Instrumental-

10. TARINAI -Instrumental-



■配信先

本アルバムは、以下の主要音楽ストリーミングサービスにて配信

- Apple Music- Spotify- Amazon Music- YouTube Music- LINE MUSIC- AWA

さらに、下記の音楽配信ストアにてデジタル購入も可能

- iTunes- Amazon Music- mora- レコチョク

MXVの“今”を体感できる、進化と挑戦の1stフルアルバム『MODULATION』を見逃すな

MXV 1st Digital Full Album [MODULATION]:https://nex-tone.link/A00183438



MXV OFFICIAL SITE https://mxv-official.jp/(https://mxv-official.jp/)

MXV OFFICIAL X https://x.com/M_X_V_OFFICIAL(https://x.com/M_X_V_OFFICIAL)

MXV OFFICIAL Instagram https://www.instagram.com/m_x_v_official/ (https://www.instagram.com/m_x_v_official/)

MXV OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/@M_X_V_OFFICIAL (https://www.youtube.com/@M_X_V_OFFICIAL)

MXV OFFICIAL TikTok https://www.tiktok.com/@m_x_v_official (https://www.tiktok.com/@m_x_v_official)