富士通の企業向け日本語強化型LLM「Takane」がNutanixのAIプラットフォーム「Nutanix Enterprise AI」より提供開始

富士通株式会社(以下、富士通)(注1)とNutanix(注2)は、世界トップレベルの日本語性能を持つ富士通の企業向けLLM(大規模言語モデル)「Takane」について、オンプレミスまたはパブリッククラウド上への幅広い生成AIモデルの展開を支援するNutanixのプラットフォーム「Nutanix Enterprise AI(以下、NAI)(注3)」と、ハイブリッド・マルチクラウドインフラストラクチャーを構築するソリューション「Nutanix Cloud Platform(以下、NCP) (注4)」上での動作検証を完了しました。お客さまは、2025年4月16日より認定LLMとして「Takane」の利用が可能になります。日本語に特化したLLMが「NAI」に対応するのは「Takane」が初となります。

「NAI」に搭載した「Takane」は、エフサステクノロジーズ株式会社(注5)の仮想化統合プラットフォーム「PRIMEFLEX for Nutanix」を通して提供されます(注6)。パブリッククラウドにデータを出せない業務領域や、法規制や業界ルールへの準拠が求められる業務における高品質・高信頼なインフラストラクチャーの構築を支援します。

国内市場において生成AIの活用と適応領域が拡大する中で、文字種の混在や主語の省略、敬語といった日本語特有の表現方法で記載された文書に対し、従来「NAI」を通じて提供してきた汎用LLMでは出力精度に課題があるケースが散見されています。また、開発環境はパブリッククラウドを利用、本番環境はデータの秘匿性や業界ルール、レイテンシーの観点からオンプレミスやエッジを利用といったように柔軟に使い分けたいというニーズとともに、複数の環境にまたがりアプリケーションとデータの移行や統合管理を行う必要性も高まっています。

今回、「Takane」が「NAI 」および「NCP」に対応することで、お客様は日本語および日本の商習慣に対応したLLMの業務における活用が可能になるとともに、より容易な自社専用LLMの導入および運用管理が実現できます。

なお、富士通は、「Takane」が搭載可能な「NAI」をマネージドサービスとして2025年7月より提供開始予定です。

また、富士通は、社会課題を起点とした事業モデル「Fujitsu Uvance(https://global.fujitsu/ja-jp/uvance)」の「Hybrid IT(https://global.fujitsu/ja-jp/uvance/hybrid-it)」として提供するハイブリッドクラウドの運用最適化オファリング「Fujitsu Cloud Managed Service」においても、「NCP」上で稼働するクラウド環境を一元管理し、「Takane」を含むクラウド環境の高度な運用をサポートしていきます。



富士通は、今後も「Fujitsu Uvance」のもと、「Takane」が得意とする金融、官公庁、R&Dなどの高いセキュリティが必要となる分野のお客様向けに、クラウドを含むプライベート環境で「Takane」を利用できるサービスを展開していきます。

注釈

注1 富士通株式会社:

本店:神奈川県川崎市、代表取締役社長:時田 隆仁

(補足:掲載先メディアや閲覧環境の仕様によっては、「隆」の文字が正しく表示されない

場合があります。正しくは、「隆」の「生」の上に「一」が入ります。)

注2 Nutanix:

本社:米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami

注3 Nutanix Enterprise AI:

主要な大規模言語モデルプロバイダーむけのエンドポイントAPIを提供し、組織のオンプレミスまたはパブリッククラウド上への幅広い生成AIモデルの容易な展開を支援。生成AIの領域では様々な生成AIのニーズに対応したAIプラットフォームのリファレンスアーキテクチャである「Nutanix GPT-in-a-Box 2.0」のコンポーネントとして提供。

注4 Nutanix Cloud Platform:

ハイブリッド・マルチクラウドインフラストラクチャーを構築するためのセキュリティ、レジリエンスおよび自己修復性を備えたプラットフォーム。様々なコンピュート、ストレージ、ネットワーク要件に対応し、パブリッククラウド、プライベートクラウド、複数のハイパーバイザー、コンテナをまたがり、あらゆる種類のワークロードとユースケースをサポート。

注5 エフサステクノロジーズ株式会社:

本社: 神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO: 保田 益男

注6 「Takane」は、機密性の高いデータを安心安全にプライベート領域で管理し、オンデマンドに生成AIを利活用可能な「Fujitsu クラウドサービス Generative AI Platform」、および同等のサービスをオンプレミス環境で利用したいお客様向けには、エフサステクノロジーズの「Private AI Platform on PRIMERGY」からも提供可能であり、今後も対応するインフラストラクチャーを拡大予定。

富士通株式会社について

富士通のパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくことです。100か国以上のお客様に選ばれるデジタル・トランスフォーメーション(DX)パートナーとして、約12万4,000人の富士通グループ社員が、世界が直面する複雑な課題解決に取り組んでいます。富士通が注力する5つの重点技術領域である、AI、コンピューティング、データ&セキュリティ、ネットワークおよびコンバージングテクノロジーを駆使した幅広いサービスとソリューションを組み合わせ、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を実現します。

富士通 (東証:6702) の2024年3月期の連結売上高は3兆7,000億円 (260億米ドル) で、国内ITサービス市場におけるベンダー売上でトップシェアを維持しています。

詳しくは、富士通の公式ウェブサイト(global.fujitsu/ja-jp(https://global.fujitsu/ja-jp/))をご覧ください。

Nutanixについて

Nutanixは、クラウドソフトウェアのグローバルリーダーであり、クラウド間でアプリケーションやデータを運用するための単一プラットフォームを企業に提供しています。Nutanixの活用により、企業は複雑さの軽減と運用の簡素化を実現し、ビジネスの成果に集中することが可能になります。Nutanixはハイパーコンバージドインフラストラクチャーのパイオニアとしての実績をもとに、一貫したシンプルかつコスト効率の高いハイブリッドマルチクラウド環境の構築を支援し、世界中の企業から高い信頼を獲得しています。詳細については、www.nutanix.com/jp(https://www.nutanix.com/jp)をご覧ください。または@NutanixJapan(https://x.com/NutanixJapan)より、フォローしてください。

