小笹芳央の著書『組織と働き方の本質』が発売当日にAmazon売れ筋ランキング12部門で1位を獲得

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、4月15日（火）に発売した代表取締役会長 小笹芳央の新書籍『組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座』が、発売当日にAmazon売れ筋ランキング12部門で1位を獲得（4月15日調べ）したことをお知らせいたします。

概要

Amazon売れ筋ランキング実績の詳細は下記となります。

＜1位を獲得した部門名※の一覧＞

- 本 部門：ビジネス・経済 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 企業経営 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 経営学 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 経営理論 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 実践経営・リーダーシップ 経営理論 その他 1位

- 本 部門：ビジネス・経済 ビジネス実用 1位

- 本 部門：ノンフィクション ビジネス・経済 1位

- 本 部門：ノンフィクション ビジネス・経済 企業・経営 1位

- 本 部門：ノンフィクション ビジネス・経済 その他 1位

- 本 部門：投資・金融・会社経営 1位

- 本 部門：投資・金融・会社経営 会社経営 1位

（すべて2025年4月15日調べ）

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

＜関連URL＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4296122959

書籍について

組織と働き方の本質

迫る社会的要請に振り回されない視座

著者：小笹 芳央 株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役会長

定価：1,800円＋税

発売：2025年4月15日

出版社：日経BP 日本経済新聞出版

ISBN-10：‎4296122959

ISBN-13：978-4296122950

■目次■

第1章 会社・組織・マネジメントの本質

第2章 社会的要請の本質

第3章 個人の働き方の本質

第4章 組織変革の本質

第5章 環境変化適応の本質

詳細はこちら(https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=949)

リンクアンドモチベーショングループの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション