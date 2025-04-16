小笹芳央の著書『組織と働き方の本質』が発売当日にAmazon売れ筋ランキング12部門で1位を獲得

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株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、4月15日（火）に発売した代表取締役会長 小笹芳央の新書籍『組織と働き方の本質　迫る社会的要請に振り回されない視座』が、発売当日にAmazon売れ筋ランキング12部門で1位を獲得（4月15日調べ）したことをお知らせいたします。




概要


Amazon売れ筋ランキング実績の詳細は下記となります。



＜1位を獲得した部門名※の一覧＞


- 本 部門：ビジネス・経済　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　実践経営・リーダーシップ　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　実践経営・リーダーシップ　企業経営　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　実践経営・リーダーシップ　経営学　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　実践経営・リーダーシップ　経営理論　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　実践経営・リーダーシップ　経営理論　その他　1位


- 本 部門：ビジネス・経済　ビジネス実用　1位


- 本 部門：ノンフィクション　ビジネス・経済　1位


- 本 部門：ノンフィクション　ビジネス・経済　企業・経営　1位


- 本 部門：ノンフィクション　ビジネス・経済　その他　1位


- 本 部門：投資・金融・会社経営　1位


- 本 部門：投資・金融・会社経営　会社経営　1位


（すべて2025年4月15日調べ）



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＜関連URL＞


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4296122959



書籍について


組織と働き方の本質


迫る社会的要請に振り回されない視座



著者：小笹　芳央　株式会社リンクアンドモチベーション　代表取締役会長


定価：1,800円＋税


発売：2025年4月15日


出版社：日経BP 日本経済新聞出版


ISBN-10：‎4296122959


ISBN-13：978-4296122950



■目次■


第1章　会社・組織・マネジメントの本質


第2章　社会的要請の本質


第3章　個人の働き方の本質


第4章　組織変革の本質


第5章　環境変化適応の本質



詳細はこちら(https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=949)




リンクアンドモチベーショングループの概要


・代表取締役会長：小笹 芳央


・資本金：13億8,061万円


・証券コード：2170（東証プライム）


・本社：東京都中央区銀座4-12-15　歌舞伎座タワー15階


・創業：2000年4月


・事業内容


　組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）


　個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）


　マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）


　ベンチャー・インキュベーション