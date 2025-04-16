µµºê±Ø¤ÈÈ¾ÅÄ±Ø¡¢¤½¤·¤ÆÉðË±Ø¤Î3±Ø¤Ç¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµµºêKamos¤ÏÅì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖJRÅì³¤¡×¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢2025Ç¯5·î2Æü¤«¤é2025Ç¯6·î1Æü¤Î´Ö¡¢Î©¤Á°û¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¡Ê2025Ç¯£²·î¡Ë¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µµºê±Ø¡¢È¾ÅÄ±Ø¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤¯ÉðËÀþ¤ÎÉðË±Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©ÉðËÄ®¡Ë¤ò£³±ØÌÜ¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µµºê¤Ï¡È¼ò¡É¡¢È¾ÅÄ¤Ï¡È¿Ý¡É¡¢ÉðË¤Ï¡ÈÌ£Á¹¡É¤È¡¢ÃÏ°è¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¡¦¾úÂ¤Ê¸²½¤Î¥Æー¥Þ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï5·î17Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤2025¡×¡ÊÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤È¤âÏ¢·È¤·¤¿´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ±Ø¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¤ò¤á¤°¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¤Ë½Õ¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢³°¤Ç³Ú¤·¤à¤ª¼ò¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Æ±Ø¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎÈ¯¹Ú¡¦¾úÂ¤¤Ë¤è¤ë¿©Ê¸²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.¡¡3±Ø¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡×³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2024Ç¯£¹·î27Æü～10·î20Æü¤Ëµµºê±Ø¤Ç¡¢2025Ç¯2·î£±Æü～£²·î24Æü¤Ëµµºê±Ø¤ÈÈ¾ÅÄ±Ø¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡¢Î©¤Á°û¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÈ¾ÅÄ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÂ¾¤Î»ÔÄ®¤ä¡¢¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢·ÑÂ³³«ºÅ¤ÎÍ×Ë¾¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££³²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤ËÉðË±Ø¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯¹Ú¡¦¾úÂ¤Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñ¸þ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µµºê¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼òÂ¢¤¬Â¸ºß¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î¾úÂ¤ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£È¾ÅÄ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¼òÇô¤«¤é¡È¿Ý¡É¤ò¤Ä¤¯¤ëÇô¿Ý¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤ä°®¤ê¼÷»ÊÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ëÉðË¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÆ¦Ì£Á¹¤ò¾úÂ¤¤¹¤ëÂ¢¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤Î¡ÈÌ£Á¹¡É¤ÎÊ¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏ°è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢È¾ÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢È¾ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñµÚ¤Ó¡¢ÉðËÄ®¾¦¹©²ñ¤Î¸å±ç¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢µµºê±Ø¤Ç¤Ï¡È¼ò¡É¡¢È¾ÅÄ±Ø¤Ç¤Ï¡È¿Ý¡É¡¢ÉðË±Ø¤Ç¤Ï¡ÈÌ£Á¹¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤ª°û¤ßÊª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÉðËÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢£³±Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶Å¤é¤·¤¿¼ñ¸þ¤òÌ£¤ï¤¦¡È¤Ï¤·¤´¼ò¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè2²ó³«ºÅ»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤(µµºê±Ø)
Âè2²ó³«ºÅ»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤(È¾ÅÄ±Ø)
2.¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¤«¤é2025Ç¯6·î1Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ µµºê±Ø¡¢È¾ÅÄ±Ø¡¢ÉðË±Ø
±Ä ¶È Æü ¡§ ¾åµ³«ºÅ´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ë±Ä¶È
±Ä¶È»þ´Ö¡§ (¶â)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00～21:30¡¡(LO 21:00)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë)¡¡12:00～21:30¡¡(LO 21:00)
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§ ÃÎÂ¿7Â¢¤ÎÆüËÜ¼ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼òÎà³Æ¼ï¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß³Æ¼ï
¢¨Å·¸õÅù¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶Èº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯µÙ¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¶¡ÆâÍÆ¤Ï³Æ±Ø¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¹ðÃÎHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª ((https://otonarisakaba.studio.site/)https://otonarisakaba.studio.site/)(https://otonarisakaba.studio.site/)
Instagram¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª(https://www.instagram.com/otonarisakaba/)(https://www.instagram.com/otonarisakaba/)
3.¡¡¥á¥Ë¥åー
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¹¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¡¦¾úÂ¤Ê¸²½¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢³Æ±Ø¤Ç°ã¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µµºê±Ø
¡¡µµºê±Ø¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¼ò¡×¡£ÃÎÂ¿7Â¢¤Î¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÎÁÍý¤ÏÉßÅè¤Î¼òÇô¤ò³è¤«¤·¤¿¼òÇôÄÒ¤±¥Áー¥º¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤«¤é¡¢µµºê¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼·²°¤µ¤ó¤Î¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ê¤ÉÃÎÂ¿È¾Åç¤ËÍ³Íè¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡£°ËÅì¹ç»ñ¤Î¡ÖÂ¢¤ÎÅ¹¡¡¤«¤á¤¯¤Á¡×¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁÅù¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
È¾ÅÄ±Ø
¡¡È¾ÅÄ±Ø¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿Ý¡×¡£¿ÝÆÚ¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¦¤·¤á»ª¤Ê¤É¤Î¤ª¿Ý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ªÎÁÍý¡£¤ª¼ò¤Ï¡ÖÃæÇ¸¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÍÍ¡¢¡ÖÀ¹ÅÄ¶â¤·¤ã¤Á¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÍÍ¡¢¡Ö¸¶ÅÄ¼òÂ¤¹ç»ñ²ñ¼Ò¡×ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¡×ÍÍ¤Ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¿Ý¤ÈÆüËÜ¼ò¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉðË±Ø
¡¡ÉðË±Ø¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÌ£Á¹¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤â¤½¤¦¿©Æ²¡×ÍÍ¤Ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¤´°ÍÍê¤·¡¢ÉðËÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢6Â¢¤ÎÌ£Á¹¡¦Î¯¤Þ¤êÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤Ï¡Öß·ÅÄ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÍÍ¡¢¡Ö´Ý°ì¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÍÍ¡¢¡ÖÀ¹ÅÄ³ô¼°²ñ¼Ò¡×ÍÍ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4.¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー³«ºÅ¡ª
TOKAI STATION POINT¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
´ü´ÖÃæ TOKAI STATION POINT ¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ä¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï²ñ°÷¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¡¡Á´£³±Ø¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¥¹¥¿¥ó¥×¡×³ÍÆÀ
¡¡¡¡TOKAI STATION POINT¡¡200¥Ý¥¤¥ó¥È ¡¡¢¨£±
¡¡¡¡¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¸ÂÄê¥é¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¢¨2
¡¦¡¡³Æ±Ø¡ÊÈ¾ÅÄ/µµºê/ÉðË¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¥¹¥¿¥ó¥×¡×¡¢¡Ö¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡£±.¡Ú¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡ª¡Û¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì200±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¢
¡¡¡¡£².¡Ú¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡ª¡Û¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤ë100～500±ß¤Î³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡¡¡¡Ê £±.¡¢£².¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤ó¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë¢¨3
QR¥³ー¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢³Æ±Ø¤Î¡Ö¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦µµºê±Ø¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§°ËÅì¹ç»ñ¡ÊÈ¾ÅÄ»ÔµµºêÄ®£¹ÃúÌÜ£±£±£±¡Ë
¡¡¡¦È¾ÅÄ±Ø¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§¾®·ª²È½»Âð¡ÊÈ¾ÅÄ»ÔÃæÂ¼Ä®£±ÃúÌÜ£±£¸ÈÖÃÏ¡Ë
¡¡¡¦ÉðË±Ø¼þÊÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§¤Þ¤Á¤Î±Ø Ì£¤ÎÂ¢¤¿¤±¤È¤è¡ÊÃÎÂ¿·´ÉðËÄ®ÃéÇòÅÄ£±£±-£±¡Ë
¡¡¢¨£±¡¡6·îËö¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§£¶£°Æü´Ö¡Ë¤È¤·¤Æ¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¢¨£²¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¡¢ÃêÁª¤Î¾å¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡¡¾ò·ïÃ£À®»þ¤ËTOKAI STATION POINT¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TOKAI STATION POINT¥¢¥×¥ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª(https://tspoint.jr-central.co.jp/)
5.¡¡¡ÖÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¡×¤È¤Î´ë²èÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¡×¤Ï¡¢È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢´ôÉì»Ô¡¦È¾ÅÄ»Ô¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦ºÅ¡¢VISON¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡¢Åì³¤ÃÏ°è¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷Ï¢Æ°·¿Å¸Í÷²ñ¡õÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¥ö·î´Ö¡¢°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅì³¤»°¸©¤Î³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¤ÎÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¥Äー¥ê¥º¥àÅì³¤¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(https://tokaihakko.net/programs/67b979e9421aa90001902118)(https://tokaihakko.net/programs/67b979e9421aa90001902118)
6.¡¡µµºêKamosÂåÉ½¡¡°ËÅì¡¡Í¥¤è¤ê
¡¡3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¡£ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆJRÀþ±è¤¤¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¤¢¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾Ð´é¡¢¤½¤·¤Æ±ï¤¬¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤ÏÉðË±Ø¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎÂ¿È¾Åç¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤È¾úÂ¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿©¤È¤ª¼ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¸²½¤¬Â¾ÃÏ°è¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬¤É¤ì¤À¤±¤´Â¸¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¸²½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3±Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤êÃÏ°è¤òÅÏ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤ê¼ò¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö²ßÊªÀþ¡×¤À¤Ã¤¿ÉðËÀþ¤¬ÃÏ°è¤ò¾ú¤¹Àþ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¾úÂ¤¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´¾è¼Ö¡¢¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡Ö¿åÁÛ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë´ë²è¤«¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÊóÀ©ºî¤äÈ¾ÅÄÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞÀß·×¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ç¤Î±¿±Ä¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÁÛ¤Ïº£¸å¡¢Ë¡¿Í²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎÂ¿ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤Î°ìÁØ¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¾ÅÄÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¤Ë¡¢ÉðËÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤â¤½¤¦¿©Æ²¡×¤Ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ç¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾úÂ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒµµºêKamos (Ã´Åö)°ËÅì¡¡Í¥
Email¡§kamezaki_kamos@shikishima-ito.com
TEL¡§0569-29-1125
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒµµºêKamos
¶¦ºÅ¡§Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç¡§È¾ÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢È¾ÅÄ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢Éð¿ÍÄ®¾¦¹©²ñ
(´ë¶È¾ðÊó)
³ô¼°²ñ¼ÒµµºêKamos
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»ÔµµºêÄ®9-111
°ËÅì¹ç»ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://ito-goshi.com/