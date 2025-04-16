トレノケートグループの講師7名がシスコシステムズ社より「総合的に最も優れたインストラクター」として表彰
IT人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小澤 隆、以下トレノケート) のグループ企業の講師7名が、シスコシステムズ合同会社(以下シスコシステムズ社)より 2025 Instructor Excellence Award を日本・アジア、南北アメリカのエリアで受賞いたしました。うち3名は、最も優れたインストラクターを表彰するDistinguished Instructor Award に選出されています。
日本からの受賞者である日鷹は、10年連続でのInstructor Excellence Award受賞となります。また、シンガポールからの受賞者のYuenは、Instructor Excellence Award を3カテゴリで受賞しました。
トレノケートは引き続き、最高品質のCisco認定トレーニングをグローバルに展開して参ります。
■2025 Distinguished Excellence Award とは
最高品質のトレーニングを提供し、2024 年を通して顧客満足度調査で測定された複数のシスコテクノロジーにおいて、総合的に最も優れたインストラクターを表彰するものです。トレノケートグループからは、Hitoshi Hidaka、Yuen San Lim および Carlos Andres Botero Franco の3名が表彰されました。
■2025 Instructor Excellence Award とは
2024年を通して最高品質のトレーニングを提供し、かつ専門分野においてシスコシステムズ社が設定する高い顧客満足度を達成したCCSI (Certified Cisco Systems Instructor) を表彰するものです。
◆Data Center カテゴリ
Hitoshi Hidaka (トレノケート株式会社)
Yuen San Lim (Trainocate (S) Pte Ltd)
Vinod Palicha (NTERONE CORPORATION)
Gilberto Ferreira Pereira (NTERONE CORPORATION)
Carlos Andres Botero Franco (NTERONE LATAM)
◆DevNet カテゴリ
Yuen San Lim (Trainocate (S) Pte Ltd)
◆ENTERPRISE カテゴリ
Yuen San Lim (Trainocate (S) Pte Ltd)
David Papkin (Trainocate (S) Pte Ltd)
◆SECURITY カテゴリ
Vagner A Silva (NTERONE CORPORATION)
【トレノケートホールディングス株式会社 会社概要】
代表者： 代表取締役社長 小澤 隆
設立： 2017 年 10 月 5 日
本社所在地： 東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号 住友不動産新宿オークタワー20 階・27階
事業内容： IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務の統括業務
URL： https://www.trainocate-holdings.com
* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。