【KNTV】2025年6月はチョン・ヘジン最新作『ライディング人生』日本初放送！

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 6月はチョン・ヘジン主演の親子3代による受験ライフを描くヒューマン・ロマンスドラマ『ライディング人生』を日本初放送いたします。また、韓国から生中継したWayVのワールドツアー・ファイナル公演の模様やNCT WISH初のアジアツアー最終日の模様を字幕版でお届けすることを決定致しました。

KNTVの6月は、チョン・ヘジン最新作!娘の受験を控えた熱血ワーキングママが、母親に塾の送迎を頼んだことから始まる、親子3代による受験ライフを描くヒューマン・ロマンスドラマ『ライディング人生』を6月14日(土)から日本初放送いたします。チョン・ヘジンは仕事と育児に奮闘する熱血ワーキングママ・ジョンウンを好演。教育ママたちが繰り広げる嵐のような子供の送迎(=ライディング)、教育現場を愉快でリアルに描き出しています。これまでドラマで描いたことのない、私教育現場をテーマにして話題となった本作をどうぞお楽しみに!

『ライディング人生』(C) 2025 KT StudioGenie Co., Ltd

続いて、韓国から生中継したライブを字幕版で2本お届けします。まずは、2025年2月23日(日)に開催されたWayVのワールドツアー・ファイナル公演『2025 WayV CONCERT [ON THE Way] FINAL IN SEOUL』の模様を6月1日(日)放送します。そして、2025年3月23日(日)に開催されたNCT WISH初のアジアツアー『2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in SEOUL』は、ゲームのテーマに合わせた舞台演出が見どころ!公演最終日の模様は6月8日(日)にお届けします。どうぞお見逃しなく!

『2025 WayV CONCERT [ON THE Way] FINAL IN SEOUL<字幕版>』(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.『2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in SEOUL<字幕版>』(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

また、日本初放送のバラエティ『助けて!ホームズ』にIVEのレイ、2PMのチャンソンが出演した回をお届けします。こちらもご注目ください。

『助けて!ホームズ<レイ(IVE)出演回>』(C)MBC『助けて!ホームズ<レイ(IVE)出演回>』(C)MBC『助けて!ホームズ<チャンソン(2PM)出演回>』(C)MBC

■『ライディング人生』

放送日時 6月14日(土)スタート 毎週(土)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか 日本初放送

出演者 チョン・ヘジン、チョ・ミンス、チョン・ジニョン、チョン・ソクホ ほか

話数 全8回

(C) 2025 KT StudioGenie Co., Ltd

■『2025 WayV CONCERT [ON THE Way] FINAL IN SEOUL<字幕版>』

放送日時 6月1日(日)午後3:35~6:20 TV初放送

出演者 WayV

話数 全1回

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

■『2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in SEOUL<字幕版>』

放送日時 6月8日(日)午後3:35~6:20 TV初放送

出演者 NCT WISH

話数 全1回

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

■『助けて!ホームズ<レイ(IVE)出演回>』

放送日時

<#252> 6月3日(火)午後10:30~深夜0:00 ほか

<#257> 6月10日(火)午後10:30~深夜0:00 ほか

日本初放送

出演者 レイ(IVE) ほか

(C)MBC

■『助けて!ホームズ<チャンソン(2PM)出演回>』

放送日時 6月17日(火)午後10:30~深夜0:00 ほか 日本初放送

出演者 チャンソン(2PM) ほか

(C)MBC

