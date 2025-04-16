ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡É¡×2³ä¡£ Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤¿¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡È´é¸«ÃÎ¤ê°Ê¾å¡¢ÃÎ¿ÍÌ¤Ëþ¡É¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë
ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëPIAZZA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò CEO:ÌðÌî ¹¸Ê¿¡¢°Ê²¼ PIAZZA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô514Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¤Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÆâÍÆ¤ÏPIAZZA¸ø¼°note¡ÊURL¡§https://note.com/piazza_life/n/n55e46179ed0b(https://note.com/piazza_life/n/n55e46179ed0b)¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¡ã¸Ä¿Í¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡äËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï6.5³ä¡£ºÒ³²»þ¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¶á½ê¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡£
- - ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç6³ä°Ê¾å¡£»ý¤Á²È¤Î¿Í¤Ç¤Ï7³ä°Ê¾å¡£
- - 5¿Í¤Ë1¿Í¤¬²áµî¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤ä¶á½ê¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¡£
- ¡ãÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡äÃÏ°è¤Î½»Ì±ÁÈ¿¥¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï£µ³äÌ¤Ëþ¡£¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2³ä¡£
- - ½»Ì±ÁÈ¿¥¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ÏÁ´ÂÎ48.2%¡£
- - ¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ç2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
- ¡ãºßÂðÈòÆñ¤È¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡ä¶á½ê¤Î¿Í¤ä½»Ì±ÁÈ¿¥¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤Î¡Ö»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç7³ä¡£Æüº¢¤Î¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö´é¸«ÃÎ¤ê°Ê¾å¡¢ÃÎ¿ÍÌ¤Ëþ¡×¤Î´Ø·¸¡£
- - ºßÂðÈòÆñ¤Î¡ÖÈ÷¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤Ï7³ä°Ê¾å¡¢Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï4³äÌ¤Ëþ¤ÈÂç¤¤Êº¹¤Ë¡£
- - 9³ä°Ê¾å¤¬ºßÂðÈòÆñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£ºßÂðÈòÆñ»þ¤Ï½»Ì±ÁÈ¿¥¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬£·³ä¡¢ÍýÍ³¤Ï°Â¿´´¶¡£
- - Í»ö¤ÎºÝ¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ëÆüº¢¤Î¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡¢6³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¡¢¡Ö¼«ÂðÉÕ¶á¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é°§»¢¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¡£
◼︎Ä´ººÇØ·Ê
Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ºÇ°¤Î¥±ー¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç29Ëü8000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¤½¤Î7³ä¡Ê21Ëü5000¿Í¡Ë¤òÀê¤á¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢È¯ºÒ¸å10Ê¬¤ÇÁ´°÷¤¬ÈòÆñ¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤¬Ìó7³ä¸º¤Î7.3Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÈï³²¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¿Í¤¬7³ä°Ê¾å¤â¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¶á½ê¤Î¿Í¡×¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤ÇÈòÆñ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶áÎÙ½»Ì±Æ±»Î¤ÇËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö°Õ¼±¤ò¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëPIAZZA¤Ï¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô514Ì¾¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤äÃÏ°è¤Î½»Ì±ÁÈ¿¥¤¬¼è¤êÁÈ¤àËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤ÓºßÂðÈòÆñ¤È¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 »²¾È¸µ¡§Æâ³ÕÉÜ¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿ÌÂÐºö¸¡Æ¤¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×Êó¹ð½ñ(https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_gaiyo.pdf)¡×
¢¨2 »²¾È¸µ¡§PIAZZA¡ÖËÉºÒ°Õ¼±¥¢¥ó¥±ー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000016981.html)¡×¡Ê2024Ç¯9·î26Æü¡Ë
◼︎Ä´ºº·ë²Ì
¾ÜºÙ¤Ï¡¢PIAZZA¸ø¼°note¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ênote¡Ë :
https://note.com/piazza_life/n/n55e46179ed0b
1. ¸Ä¿Í¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö- ¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¡§¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î64.6%¡£»ý¤Á²È¤Ë½»¤à¿Í¤Ç¤Ï71.4%¡£
- ¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡§¡Ö¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¡×¤¬90.1%¤ÈºÇÂ¿¡£¡ÖÈòÆñ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç18.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ä¸Í·ú¤Æ½»Ì±¤Ç¤ÏÌó15%¤È¤µ¤é¤ËÄã¤¤¡£
- ²áµî¤ÎºÒ³²»þ¤Îº¤¤ê¤´¤È¡§5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤Î¶á½ê¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê21.4%¡Ë¤³¤È¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©ÎÁ¡¦°ûÎÁ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê21.4%¡Ë¤ÈÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¡£
2. ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö- ½»Ì±ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÇ§ÃÎÎ¨¡§¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤ÏÁ´ÂÎ48.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£»ý¤Á²È¤Î¿Í¤Î60.4%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°ìÊý¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î¿Í¤Ç¤Ï29.1%¡£
- ÃÏ°è¤Ëµá¤á¤ëËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¡§¡ÖÈó¾ï¿©¤ÎÈ÷Ãß¡×¡Ê62.8%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£ÄÂÂß½»Âð¤Î¿Í¤ä¸Í·ú¤Æ½»Ì±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤òµá¤á¤ë³ä¹ç¤¬¡ÖÈòÆñ·±Îý¡¦¹Ö½¬²ñ¤Î¼Â»Ü¡×¤ò¾å²ó¤ë¡£
- ¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡§¡ÖÈòÆñ·±Îý¡¦¹Ö½¬²ñ¤Î¼Â»Ü¡×¡Ê65.3%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ºÇ¤â¼è¤êÁÈ¤ßÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ðÊó¶¦ÍÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ê20.6%¡Ë¡£
3. ºßÂðÈòÆñ¤È¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤- ºßÂðÈòÆñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡§¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á72.9%¤¬¡ÖÈ÷¤¨¤¬¤¢¤ë¡×°ìÊý¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï37.4%¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£
- ½»Ì±ÁÈ¿¥¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÂ¸ºß¡§ºßÂðÈòÆñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤ä½»Ì±ÁÈ¿¥¤¬¡Ö»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¦¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç70.8%¡£ÍýÍ³¤Ï¡È°Â¿´´¶¡É¡£
- Æüº¢¤Î¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡§Í»ö¤ÎºÝ¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡¢£¶³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¡×¡¢¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é°§»¢¡×¤¬½ÅÍ×¡£¡Ö´é¸«ÃÎ¤ê°Ê¾å¡¢ÃÎ¿ÍÌ¤Ëþ¡×¤Î´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸À¹½ÃÛ¤¬¸°¡£
◼︎¡ÖÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ºº¼çÂÎ¡§PIAZZA³ô¼°²ñ¼Ò
- Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î28Æü～3·î1Æü
- Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×ÍøÍÑ¼Ô
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§514Ì¾¡Ê½÷À¡§378Ì¾¡¢ÃËÀ¡§121Ì¾¡¢ÀÊÌÌ¤²óÅú¡§15Ì¾¡Ë
- ²óÅú¼ÔÂ°À¡§
¡¡¢¦Ç¯ÎðÈæÎ¨¡§20Âå°Ê²¼¡Ë5.3%¡¢30～34ºÐ¡Ë14.0%¡¢35～39ºÐ¡Ë22.4%¡¢40～44ºÐ¡Ë8.1%¡¢45～49ºÐ¡Ë15.2%¡¢50～54ºÐ¡Ë10.3%¡¢55～59ºÐ¡Ë6.6%¡¢60～64ºÐ¡Ë4.1%¡¢65～69ºÐ¡Ë2.1%¡¢70ºÐ°Ê¾å¡Ë1.9%
¡¡¢¦ÀÊÌÈæÎ¨¡§½÷À¡§73.5%¡¢ÃËÀ¡§23.5%¡¢ÀÊÌÌ¤²óÅú¡§2.9%
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹½À®Èæ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×ÃÍ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎ PIAZZA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¿Í¡¹¤¬»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤äÃÏ°è¶¦ÁÏ¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ô¥¢¥Ã¥¶¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±Æ±»Î¤ä¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¤Ò¤È¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¿Ê¤àÅÔ»Ô²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢´õÇö²½¤¹¤ëÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸º¾¯¤òµ¯°ø¤È¤·¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§PIAZZA³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.about.piazza-life.com/¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ® 1 ÃúÌÜ 10 ÈÖ 8 ¹æ ¥°¥ê¥ó¥Ò¥ë¥Ó¥ë 5 ³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌðÌî ¹¸Ê¿
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯5·î
¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¿Í¡¹¤¬»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏ°è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¿¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡¿¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È