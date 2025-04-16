5月14日開催の「経営」と「バックオフィス」をつなぐ祭典「freee TOGO World 2025」メインMCに前田有紀 氏が決定

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フリー株式会社


　フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年5月14日(水)に開催する「経営」と「バックオフィス」をつなぐ祭典「freee TOGO World 2025」のメインMCに前田有紀 氏が決定しました。
前田有紀 氏は2018年にfreee会社設立を利用して法人を設立し、設立後はfreee会計を利用して事業を経営しています。

freeeを利用して事業の時間を確保！都会を花で溢れる空間にするという夢を叶えたい
株式会社スードリー 前田有紀 氏：https://www.freee.co.jp/cases/sudeley/

【前田有紀 氏 プロフィール】フローリスト 前田有紀





10年間テレビ局に勤務した後、2013年イギリスに留学。
2021年4月に神宮前にNURをオープン。
2022年5月に初の著書「染めの花　フラワーデザイン図鑑」（誠文堂新光社）を出版。
2025年4月に鎌倉にgui flowerをオープン。

freee TOGO World 2025オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world-2025/

■スポンサーセッションも続々決定
＜14:20-14:50＞
生産性パラドックスを突破！キャディ社の自動化戦略







Workato K.K. アカウントエグゼクティブ 丸山歩 氏
キャディ株式会社 Corporate事業本部 経営管理部経理グループ 藤田哲朗 氏



＜15:40-16:10＞
情シスはAIにどう向き合えばいい？ freee CIO が AWS にぶっちゃけ質問







アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 Japan AIML GTM Specialist 浅倉靖之 氏
フリー株式会社 執行役員 CIO 土佐鉄平

＜16:30-16:50＞
企業間決済の現在地と目指す世界観　- 業務プロセスと決済のシームレスな融合 -







株式会社みずほ銀行 リテール・事業法人部門 副部門長 宇井昭如 氏
GMOイプシロン株式会社 取締役副社長 田口一成 氏
フリー株式会社 常務執行役員 債権販売プロダクトCEO 佐藤顕範

＜17:10-17:40＞
便利になるだけじゃない！業務効率化も実現するfreee×LINE WORKSの世界







LINE WORKS株式会社 パートナー営業本部パートナービジネス企画推進部 部長 荒井琢 氏

■「freee TOGO World 2025」概要



※画像は昨年開催時の風景です


イベント名：freee TOGO World 2025
日時：2025年5月14日(水) 13:00～18:00(開場12:00)
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京／東京都港区赤坂1-12-33
開催方法：オフライン開催のみ
来場者属性：経営者・バックオフィス部門（経理・人事・労務・経営企画）・税理士・会計士

freee TOGO World 2025オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world-2025/



■フリー株式会社 概要
会社名　　フリー株式会社
代表者　　CEO　佐々木大輔
設立　　　2012年7月9日
所在地　　東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。