5月14日開催の「経営」と「バックオフィス」をつなぐ祭典「freee TOGO World 2025」メインMCに前田有紀 氏が決定
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年5月14日(水)に開催する「経営」と「バックオフィス」をつなぐ祭典「freee TOGO World 2025」のメインMCに前田有紀 氏が決定しました。
前田有紀 氏は2018年にfreee会社設立を利用して法人を設立し、設立後はfreee会計を利用して事業を経営しています。
株式会社スードリー 前田有紀 氏：https://www.freee.co.jp/cases/sudeley/
【前田有紀 氏 プロフィール】フローリスト 前田有紀
10年間テレビ局に勤務した後、2013年イギリスに留学。
2021年4月に神宮前にNURをオープン。
2022年5月に初の著書「染めの花 フラワーデザイン図鑑」（誠文堂新光社）を出版。
2025年4月に鎌倉にgui flowerをオープン。
freee TOGO World 2025オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world-2025/
■スポンサーセッションも続々決定
＜14:20-14:50＞
生産性パラドックスを突破！キャディ社の自動化戦略
Workato K.K. アカウントエグゼクティブ 丸山歩 氏
キャディ株式会社 Corporate事業本部 経営管理部経理グループ 藤田哲朗 氏
＜15:40-16:10＞
情シスはAIにどう向き合えばいい？ freee CIO が AWS にぶっちゃけ質問
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 Japan AIML GTM Specialist 浅倉靖之 氏
フリー株式会社 執行役員 CIO 土佐鉄平
＜16:30-16:50＞
企業間決済の現在地と目指す世界観 - 業務プロセスと決済のシームレスな融合 -
株式会社みずほ銀行 リテール・事業法人部門 副部門長 宇井昭如 氏
GMOイプシロン株式会社 取締役副社長 田口一成 氏
フリー株式会社 常務執行役員 債権販売プロダクトCEO 佐藤顕範
＜17:10-17:40＞
便利になるだけじゃない！業務効率化も実現するfreee×LINE WORKSの世界
LINE WORKS株式会社 パートナー営業本部パートナービジネス企画推進部 部長 荒井琢 氏
■「freee TOGO World 2025」概要
※画像は昨年開催時の風景です
イベント名：freee TOGO World 2025
日時：2025年5月14日(水) 13:00～18:00(開場12:00)
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京／東京都港区赤坂1-12-33
開催方法：オフライン開催のみ
来場者属性：経営者・バックオフィス部門（経理・人事・労務・経営企画）・税理士・会計士
freee TOGO World 2025オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/togo-world-2025/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。