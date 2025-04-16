「人と地域をつなぐ建築」への挑戦が実を結ぶ 公共建築賞5件受賞

株式会社久米設計

株式会社久米設計（本社所在地：東京都江東区潮見2-1-22）は、当社が設計した「国立アイヌ民族博物館」「津市久居アルスプラザ」「四日市市中央緑地スポーツ施設」「嘉麻市庁舎」「さいき城山桜ホール」の5件が第19回公共建築賞・優秀賞を同時に受賞したことをお知らせします。

公共建築賞とは

https://www.pbaweb.jp/pb_date/award/

公共建築賞とは、

優れた公共建築を表彰することにより公共建築の総合的な水準の向上に寄与することを目的とし、当協会の創立20周年を記念して、昭和63年より建設省（現：国土交通省）及び全国知事会等のご後援を得て、一年おきに開催しているものです。

地区：北海道

国立アイヌ民族博物館

撮影：新建築社

地区：中部

津市久居アルスプラザ

撮影：川澄・小林研二写真事務所

地区：中部

四日市市中央緑地スポーツ施設

撮影：エスエス東京

地区：九州・沖縄

嘉麻市庁舎

撮影：八代写真事務所

地区：九州・沖縄

さいき城山桜ホール

撮影：川澄・小林研二写真事務所

【会社概要】

株式会社久米設計

「豊かさ」を拓く。私たちは「豊かさ」とは何かを真剣に考える多様な個性の集合体です。地域・人を大切に、未来を見据えた新たな価値を創造していきます。

1932年の創設以来、数多くの都市、建築の設計を手掛けてきました。技術とデザインの融合を追求し、人と社会への貢献を目指す企業です。本社を東京都江東区潮見に構え、社員数約650名（約450名の資格を有する専門家）を擁し、国内外の幅広いプロジェクトに取り組んでおります。持続可能な社会の実現へ、技術とデザインで貢献してまいります。

URL：https://www.kumesekkei.co.jp/

所在地：東京都江東区潮見2-1-22

取締役社長 井上宏

【久米設計Instagram】

https://www.instagram.com/kumesekkei/