mitoco¡¢¡ÖITreview Grid Award 2025 Spring¡×¤Ë¤Æ12²óÏ¢Â³¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥é¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Æ£ ½¨ºÈ¡¢°Ê²¼¥Æ¥é¥¹¥«¥¤¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢mitoco(¥ß¥È¥³)¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî ¸»ÂÀ¡¢°Ê²¼¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖITreview Grid Award 2025 Spring¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ç¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡ÖITreview Grid Award 2022 Summer¡×°ÊÍè¡¢12²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üITreview Grid Award¤È¤Ï
¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ìó13.8Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ömitoco¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2025 Spring¡×¤Î¡Ö¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡×¤Ç¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖHigh Performer¡×¤ò12²óÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHigh Performer¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾Î¹æ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ümitoco¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê-
¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡§https://www.itreview.jp/categories/groupware
¡üITreview¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤´¾Ò²ð
mitoco¤ÎSalesforce¤È¤ÎÏ¢·ÈÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤ò¡¢Salesforce¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç»È¤¨¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÉ¬¤º»È¤¦µ¡Ç½¤Ê¤Î¤ÇSalesforce¤ÎÄêÃå²½¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ãmitoco¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ömitoco¡×¤ÏSalesforce¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥Àー¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ê¤É¤Î¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ömitoco ²ñ·×¡×¡Ömitoco Work ·ÐÈñ¡×¤ä¡Ömitoco Work ¶ÐÂÕ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥Çー¥¿¤ò¡¢Salesforce¾å¤ÎCRM¥Çー¥¿¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.mitoco.net/
¡öËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Ï³ºÅö¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£