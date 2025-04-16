オムロン サイニックエックス、自然言語処理分野のトップカンファレンス「NAACL2025」で最新の研究成果を発表

オムロン株式会社

オムロン サイニックエックス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：諏訪正樹、以下 OSX）は、「2025 Annual Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics(https://2025.naacl.org/)(以下、NAACL2025)」にて、最新の研究成果を発表します

NAACL2025は、自然言語処理分野のトップカンファレンスの一つです。2025年は、4月29日から5月4日（現地時間）にかけて、アメリカ ニューメキシコ州にて開催されます。

OSXより発表する研究論文は、以下のとおりです。

■Where is the answer? An empirical study of positional bias for parametric knowledge extraction in language model

（日本語訳：言語モデルからの知識抽出における位置バイアスに関する研究)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/121_1_e1e1726fcae0ff263bd96a16dc390b99.jpg ]

※所属は、論文執筆時点のものです。現時点では、情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンが考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。

◆ホームページ：https://www.omron.com/sinicx/

◆最新の活動：https://www.omron.com/sinicx/activity/

◆お問い合わせはこちら(https://www.omron.co.jp/contact/ContactForm.do?FID=00994&_gl=1*1qgph0r*_gcl_au*OTA5MTgxNjIzLjE3MzY0MDYzOTk.)