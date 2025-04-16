【令和7年度春期 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験】解答速報を4/22（火）より順次公開
情報処理技術者試験、公認会計士、公務員、日商簿記検定、CompTIAなどの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）は、4/20（日）に実施される令和7年度春期 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の解答速報を4/22（火）より順次TACホームページで公開いたします。
パソコン、スマートフォン、タブレットですぐにご確認いただけますので、下記URLを事前にブックマークして、掲載予定時刻以降にご確認ください。
また、試験を詳細に分析した「本試験分析資料と解答例（PDF）」を、ご請求いただいた方へ無料で提供いたします。
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＜解答速報掲載予定時刻＞
・応用情報技術者試験 4/22（火）16:30公開予定 午後試験解答例
・ITストラテジスト試験 4/23（水）16:30公開予定 午後Ｉ試験解答例
・システムアーキテクト試験 4/23（水）16:30公開予定 午後Ｉ試験解答例
・ITサービスマネージャ試験 4/23（水）16:30公開予定 午後Ｉ試験解答例
・ネットワークスペシャリスト試験 4/24（木）16:30公開予定 午後Ｉ・午後II試験解答例
・情報処理安全確保支援士試験 4/24（木）16:30公開予定 午後試験解答例
※解答速報はTAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではございません。
令和7年度春期 本試験分析資料・解答例（PDF）を無料提供
試験を詳細に分析した「本試験分析資料（PDF）」とTACの解答速報をまとめた「解答例（PDF）」を、ご請求いただいた方へ無料で提供いたします。
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2025年秋期（下期）合格目標対策コースのご案内
TACでは、次回2025年秋期（下期）の受験に対応した情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の講義映像付きコースを開講しております。詳細はTAC情報処理講座ホームページにてご確認ください。
▼TAC情報処理講座ホームページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho.html
お得なキャンペーンのご案内
１）基本情報技術者「春割キャンペーン」
対象コースを通常受講料より、10,000円OFFでお申込みいただけます。
▼春割キャンペーンご案内ページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_cam.html
２）応用情報技術者「早割キャンペーン」
対象コースを通常受講料より、10,000円OFFでお申込みいただけます。
▼早割キャンペーンご案内ページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_hayawari2_cam.html
▼デジタルパンフレットの閲覧はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho.html#digi
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html
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