「GiGO コラボカフェ ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム」開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」とコラボレーションしたカフェを2025年4月26日(土)より、GiGO コラボカフェ秋葉原3号館、GiGO コラボカフェスタンド/札幌ノルベサ・仙台・秋葉原2号館・ささしま・河原町オーパB1F・大阪道頓堀本店・岡山・福岡天神・くまもとにて開催いたします。

期間中、「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」をイメージしたオリジナルのフードやデザート、ドリンクなどが楽しめます。また、オリジナルメニューを注文すると「オリジナルコースター」がもらえます。

同フロアに併設のお土産屋では、GiGO コラボカフェオリジナルグッズもお求めいただけます。

お土産屋で2,000円(税込)購入ごとに、限定クリアブロマイドを1枚プレゼントいたします。

今回はGiGO コラボカフェ秋葉原3号館カフェ内のみ「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」での対戦が可能になります。

【GiGO コラボカフェ & お土産屋 概要】

■店名:GiGO コラボカフェ ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム

■期間:2025年4月26日(土)~6月29日(日)

■開催店舗:GiGO コラボカフェ秋葉原3号館

GiGO コラボカフェスタンド/札幌ノルベサ・仙台・秋葉原2号館・ささしま・河原町オーパB1F・大阪道頓堀本店・岡山・福岡天神・くまもと

【スケジュール】

第1弾:2025年4月26日(土)~5月16日(金) ニジガク

第2弾:2025年5月17日(土)~5月30日(金) Liella!

第3弾:2025年5月31日(土)~6月13日(金) Aqours

第4弾:2025年6月14日(土)~6月29日(日) 蓮ノ空・μ’s

※期間によってメニュー内容・コースターデザインの変更を予定しております。

※カフェスタンドは全日フリー入場制となります。ただし、お客さまの来店状況により入場整理券等の配布となる場合がございます。

※カフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供および物販購入特典の配布はございません。

※GiGO コラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。

【GiGO コラボカフェ オリジナルメニュー】

■ドリンクメニュー 各700円 (税込)

<第1弾/2025年4月26日(土)~5月16日(金)>

【ニジガク】

・上原 歩夢

・中須 かすみ

・桜坂 しずく

・朝香 果林

・宮下 愛

・近江 彼方

・優木 せつ菜

・エマ・ヴェルデ

・天王寺 璃奈

・三船 栞子

・ミア・テイラー

・鐘 嵐珠

<第2弾/2025年5月17日(土)~5月30日(金)>

【Liella!】

・澁谷 かのん

・唐 可可

・嵐 千砂都

・平安名 すみれ

・葉月 恋

・桜小路 きな子

・米女 メイ

・若菜 四季

・鬼塚 夏美

・ウィーン・マルガレーテ

・鬼塚 冬毬

<通期/2025年4月26日(土)~6月29日(日)>

・ホットコーヒー

・ホットココア

・アイスウーロン茶

※カフェスタンドでは、クッキー、およびドリンクタグは付きません。あらかじめ、ご了承ください。

※カフェスタンドではアイスウーロン茶ではなく、アイスコーヒーのご提供となります。

※「ラブライブ!シリーズ」メンバーのバースデーにあわせたドリンクを期間限定でご提供いたします。

■フードメニュー 各1,550円(税込)

<第1~3弾通期/2025年4月26日(土)~6月13日(金)>

・ハートを集めてライブスタート!サンド

<第1弾/2025年4月26日(土)~5月16日(金)>

・スタミナ回復!お好み焼きはおかずプレート

<第2弾/2025年5月17日(土)~5月30日(金)>

・こってりエネルギーチャージ!ピリ辛エビマヨプレート

■パフェ 各1,210円(税込)

▲ハートを集めてライブスタート!サンド/▲スタミナ回復!お好み焼きはおかずプレート/▲こってりエネルギーチャージ!ピリ辛エビマヨプレート

<第1弾/2025年4月26日(土)~5月16日(金)>

・エールパフェ(ニジガク)

<第2弾/2025年5月17日(土)~5月30日(金)>

・エールパフェ(Liella!)

▲エールパフェ(ニジガク) / ▲エールパフェ(Liella!)

※期間によってメニュー内容の変更を予定しております。

※フードメニューはおひとり様いずれか1品、デザートプレートはおひとり様1品のみファーストオーダー時にご注文いただけます。

※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【メニュー特典】

ドリンク1杯、またはパフェ1品をご注文につき各1枚、フードは1品ご注文につき2枚、いずれかのオリジナルコースターがランダムでもらえます。

▲第1弾 4月26日(土)~5月16日(金)全12種・ランダム / ▲第2弾 5月17日(土)~5月30日(金)全11種・ランダム

※期間によってデザインの変更を予定しております。

※なくなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【バースデーカードプレゼント!】

カフェ開催期間中にバースデーを迎える、「ラブライブ!シリーズ」メンバーのバースデーカードをプレゼントします。

澁谷 かのん 2025年5月1日(木)~

鹿角 聖良 2025年5月4日(日)~

日野下 花帆 2025年5月22日(木)~

宮下 愛 2025年5月30日(金)~

▼以降COMING SOON

東條 希 2025年6月9日(月)~

小原 鞠莉 2025年6月13日(金)~

若菜 四季 2025年6月17日(火)~

朝香 果林 2025年6月29日(日)

※いずれもなくなり次第配付終了となります。

※期間中、カフェをご利用されたお客さまおひとり様につき、お会計時に1枚お渡しいたします。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【お土産屋】

■GiGO コラボカフェオリジナルグッズ

<2025年4月26日(土)発売予定>

・ハート缶バッジ(ニジガク) (全12種・ランダム) 550円(税込)

【サイズ】約H53×W57mm

・ミニ色紙(ニジガク) (全12種・ランダム) 660円(税込)

【サイズ】約H135×W120mm

・カード型アクリルスタンド(ニジガク) (全12種・ランダム) 770円(税込)

【サイズ】約H66×W43mm

・硬質カードケース(ニジガク) (全12種・ランダム) 660円(税込)

【サイズ】約H99×W68mm

※絵柄はお選びいただけません。

▲ハート缶バッジ(ニジガク)/▲ミニ色紙(ニジガク)/▲カード型アクリルスタンド(ニジガク)/▲硬質カードケース(ニジガク)

<2025年5月17日(土)発売予定>

・ハート缶バッジ(Liella!) (全11種・ランダム) 550円(税込)

【サイズ】約H53×W57mm

・ミニ色紙(Liella!) (全11種・ランダム) 660円(税込)

【サイズ】約H135×W120mm

・カード型アクリルスタンド(Liella!) (全11種・ランダム) 770円(税込)

【サイズ】約H66×W43mm

・硬質カードケース(Liella!) (全11種・ランダム) 660円(税込)

【サイズ】約H99×W68mm

※絵柄はお選びいただけません。

▲ハート缶バッジ(Liella!)/▲ハート缶バッジ(Liella!)/▲カード型アクリルスタンド(Liella!)/▲硬質カードケース(Liella!)

※発売開始時期は、変更となる場合がございます。ご了承ください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※GiGO コラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。

■購入特典

お土産屋にて商品のお会計2,000円(税込)ごとに限定クリアブロマイドを1枚プレゼントいたします。

▲第1弾(全2種類) 2025年4月26日(土)~▲第1弾(全2種類) 2025年4月26日(土)~▲第2弾(全2種類)2025年5月17日(土)~▲第2弾(全2種類)2025年5月17日(土)~

※期間によってデザインの変更を予定しております。

※カフェスタンドでは購入特典の配布はございません。

※お好きな絵柄をお選びいただけます。

※なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■オンライン販売

GiGO コラボカフェオリジナルグッズを「AniBOX(アニボックス)」にて委託通信販売いたします。

https://anibox.jp/

【販売期間】

第1弾:2025年4月28日(月)12:00~6月29日(日)23:59

第2弾:2025年5月19日(月)12:00~6月29日(日)23:59

第3弾:2025年6月2日(月)12:00~6月29日(日)23:59

第4弾:2025年6月16日(月)12:00~6月29日(日)23:59

購入の注意事項については「AniBOX(アニボックス)」内のご案内を参照してください。

※外部サイトへのリンクになります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない商品や、購入点数の制限を設けさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

※オンライン販売についてのお問い合わせは「AniBOX(アニボックス)」内のリンクよりお願いいたします。

GiGO コラボカフェの店舗にお問い合わせいただいた場合、オンライン販売についての回答はできかねますので、ご容赦ください。

≪GiGO コラボカフェ & お土産屋に関する注意事項≫

・カフェへの入場は事前予約制となります。

・予約入場申込みやその他の詳しい注意事項に関しましては、GiGO コラボカフェ公式HPをご確認ください。

■ラブカで遊んでPRカードをもらおう!

GiGO コラボカフェ秋葉原3号館のカフェに入場してラブカを対戦するとPRカードがもらえます。

※その他詳細は店舗X、店舗内に掲示される案内をご確認ください。

※PRカードはなくなり次第配布終了になります。予めご了承ください。

■GiGO コラボカフェスタンドも同時開催!

・GiGO コラボカフェスタンド/札幌ノルベサ・仙台・秋葉原2号館・ささしま・河原町オーパB1F・大阪道頓堀本店・岡山・福岡天神・くまもとでも開催します。詳細は、下記GiGO コラボカフェ公式HPよりご確認ください。

※混雑の状況により整理券を配布する場合がございます。

■著作権表記

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2022 PL!N (C)2024 PL!SP (C)PL!HS (C)BUSHI

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■各種公式サイト

・GiGO コラボカフェ ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム

https://cafe.gge-collabo.com/top/ll-cardgame.html

・『ラブライブ』公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/

・『ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム』公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

■お客さまのお問い合わせ先

GENDA GiGO Entertainment施設総合案内窓口

web: https://www.gendagigo.jp/contact.html

TEL: 0570-550783(ナビダイヤル)

窓口営業時間

10:00~17:00(12:00~13:00・弊社指定日を除く)