アイロボットジャパン、水拭き機能を大幅アップデートした全自動モデル　「Roomba(R) Plus 405 Combo」「Roomba(R) Plus 505 Combo」を発売

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は、「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash(TM) 充電ステーション」「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash(TM) 充電ステーション」を4月18日(金)より全国のアイロボット認定販売店(http://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始いたします。

今回一斉発表となった全ルンバのラインナップでミドルレンジに分類される「Roomba Plus」の2機種「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」は、ルンバ初の2つの大判円形モップパッド「DualClean(TM)モップパッド」を採用しており、水拭き機能のアップデートと、多機能な充電ステーションを搭載しながらコストパフォーマンスを追求したモデルです。

さらに、上位機種の「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」については、壁際の水拭き時にパッドが伸縮する「PerfectEdge(R)」技術を水拭きでは初搭載し、壁際まで徹底的に水拭きできるよう進化しました。充電ステーションはパッド洗浄から温風乾燥、セルフクリーニングサイクルや自動給水、自動ゴミ収集まで全てをこなすほか、素早いマッピングとスムーズなナビゲーションの搭載で部屋のアイテムを認識し、避けるべき対象物をロボットが瞬時に判断するなど、ロボットの全自動化にこだわっています。

子どもやペットがいる忙しいファミリーなど、メンテナンスの手間をかけずに、パワフルな清掃力で複数の部屋を隅々まで掃除したい方におすすめの製品です。上位機種はルンバの公式サブスクリプションサービス「ロボットスマートプラン+」にてお試しも可能です。

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/142_1_a7d4453e0ae11237810a0121f2487c5e.jpg ]

■製品の主な特徴

「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」(オンライン専用モデル)

1.ルンバ初の「DualClean モップパッド」を搭載

2つの大判円形モップパッドが回転し、納得の仕上がり感に

2.新機能「ClearView(TM) LiDAR」で素早いマッピングとスムーズなナビゲーション

3.モップパッド洗浄と乾燥・セルフクリーニングサイクル・自動給水・自動ゴミ収集と全てをこなす、「AutoWash 充電ステーション」

Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash充電ステーション

1.ルンバ初の「DualClean モップパッド」を採用

2つの大判円形モップパッドが回転し、納得の仕上がり感に

ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、DualClean モップパッドを備えた4段階クリーニングシステムを搭載し、吸引力が最大70倍*1に進化した清掃力が特長。2つの大判円形モップパッドからなる「DualClean モップパッド」はマイクロファイバー製で、高速で回転しながら床を進むことで、納得の仕上がり感が実感できます。「スマートスクラブ」を選択すれば、人が水拭きをするときのような前後にごしごしと擦る動きが追加され、より徹底的に汚れを拭き取ります。 また、センサーでラグを検知すると、自動でモップパッドが10mm持ち上がり、ラグを濡らさずに掃除機がけを実施。ダイニングでこぼした床のゴミやペットの足跡など、忙しいファミリーを悩ます様々な汚れを、Roomba Plusがくまなく取り除きます。

2.新機能「ClearView LiDAR」による、

素早いマッピングとスムーズなナビゲーション

この春発売の新モデルより新たに搭載されたセンサー、ClearView LiDARが、家中の間取りを素早くマッピングし、清掃範囲を大幅に拡大。暗い場所でも、障害物を避けながら*2無駄のない動きで、精度の高い清掃を実現します。

Roomba Homeアプリを使えば、人がよく通る場所のエリア清掃や、特定の家具の付近などの指定したエリアの清掃もすることができます。アプリをタップするか、ロボットのボタンを押すか、希望の音声アシスタント*3に話しかけると、ルンバがタイムリーに清掃を開始します。

3.モップパッド洗浄と乾燥・セルフクリーニングサイクル・

自動給水・自動ゴミ収集と全てをこなす機能満載の

「AutoWash 充電ステーション」

モップパッド洗浄から乾燥、セルフクリーニングサイクル、そして自動給水に加えて自動ゴミ収集という4つの機能が備わった「AutoWash 充電ステーション」により、ロボットのメンテナンスを気にすることなく、床をきれいに保ちます。AutoWash 充電ステーションには、清潔を保つための機能が満載。最大75日分*4のゴミを0.7マイクロンまでの粒子を捕捉する紙パックに排出・収納するほか、ロボットは清掃中に充電ステーションへ定期的に戻ってモップパッドを洗浄するため、モップパッドは常に清潔に保たれます。清掃が終わると、自動でモップパッドの洗浄と送風による乾燥を実施し、さらに、セルフクリーニングサイクルで充電ステーション内にもゴミが溜まるのを防ぎます。清潔さを保ちたいけれど、メンテナンスをする時間がないという方にぴったりなモデルです。

■製品の主な特長

「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

1.ルンバ初の「DualClean モップパッド」を搭載

モップパッドが壁際まで伸びる「PerfectEdge」機能でくまなく清掃

2.新機能「ClearView Pro LiDAR」とルンバが誇る「PrecisionVision(TM) AI テクノロジー」の相乗効果による、高精度なナビゲーションと物体認識・回避*5*7

3.モップパッド洗浄と温風乾燥・セルフクリーニングサイクル・自動給水・自動ゴミ収集と全てをこなす、機能満載の「AutoWash 充電ステーション」

Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション

1.ルンバ初の「DualClean モップパッド」を搭載

壁際の水拭き時にモップパッドが伸縮する「PerfectEdge」機能でくまなく清掃

ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、DualClean モップパッドを備えた4段階クリーニングシステムを搭載し、吸引力が最大70倍*1に進化した清掃力が特長。2つの大判円形モップパッドからなる「DualClean モップパッド」はマイクロファイバー製で、高速で回転しながら床を進むことで、納得の仕上がり感が実感できます。「スマートスクラブ」を選択すれば、人が水拭きをするときのような前後にごしごし擦る動きが追加され、より徹底的に汚れを拭き取ります。 さらに水拭きではRoomba Plusに初搭載された「PerfectEdge」機能でモップパッドが壁際まで伸び、部屋の隅々まで水拭きが行き届きます。

加えて、ロボットの進行方向にある汚れを検知する、高度なDirt Detect(TM) テクノロジーも搭載しており、わずかな汚れも残さずに、自動で徹底的な繰り返し清掃を行います。

2.新機能「ClearView Pro LiDAR」とルンバが誇る「PrecisionVision AI テクノロジー」の相乗効果による、

高精度なナビゲーションと物体認識・回避

この春発売の新モデルより新たに搭載された高性能センサー、ClearView Pro LiDARが、家中の間取りを素早くマッピングし、清掃範囲を大幅に拡大。暗い場所でも無駄のない動きで、精度の高い清掃を実現します。さらに、全世界で5,000万台以上の販売実績があるルンバだからこそ実現したPrecisionVision AI テクノロジーで、コード、靴、ペットの排せつ物*6などの障害物を、認識・回避*5*7します。

3.自動モップパッド洗浄と温風乾燥、自動給水、自動ゴミ収集、

自動充電と再開をすべてこなす機能満載の

「AutoWash 充電ステーション」

モップパッド洗浄と乾燥・セルフクリーニングサイクル・自動給水・自動ゴミ収集という4つの機能が備わった「AutoWash 充電ステーション」により、もうロボットのメンテナンスを気にする必要はありません。AutoWash 充電ステーションには、清潔を保つための機能が満載されています。最大75日分*4のゴミを0.7マイクロンまでの粒子を捕捉する紙パックに排出・収納するほか、ロボットは清掃中に充電ステーションへ定期的に戻ってモップパッドを洗浄するため、モップパッドは常に清潔に保たれます。清掃が終わると、自動でモップパッドの洗浄とルンバ初の温風による乾燥を実施し、さらに、セルフクリーニングサイクルで充電ステーション内にもゴミが溜まりません。清潔さを保ちたいが、メンテナンスをする時間がないという方にぴったりなモデルです。

1:国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。(2025年2月時点) 2:使用状況により精度が異なる場合があります。あらゆる環境での回避を保証するものではありません。 3: Alexa、Siri、Googleアシスタント対応デバイスと連携。 4:全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

5:回避する対象:コードやケーブル、ペットの排せつ物(6)、靴など。 6:犬または猫の固形の糞のみ(毛玉や吐しゃ物、液体は対象外)。 7:iRobot専用アプリに接続し、障害物検知が有効の状態でご使用いただく必要があります。前面カメラセンサーが物理的に覆われている場合や極端に暗い部屋では、回避する対象の検出が正常に作動しない可能性があります。マッピング走行中は障害物を検出して回避する機能が作動しないので、床にコードやペットの排せつ物などの障害物がない状態で行ってください。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 Roomba(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で5,000万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(http://www.irobot.com/)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、Roomba Combo、AutoEmpty、AutoWash、ClearView、PrecisionVision、DualClean、PerfectEdge、DirtDetect は、アイロボットの登録商標または商標です。Wi-FiおよびWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。Alexaおよびすべての関連ロゴはAmazon.comまたはその関連会社の商標です。GoogleアシスタントおよびGoogle Homeは、Google LLCの登録商標です。Siriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。