アイロボットジャパン、日本市場を意識して開発されたシンプルな機能の「Roomba(R) 105 Combo」「Roomba(R) 205 DustCompactor(TM) Combo」を発売

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は「Roomba 105 Combo ロボット」「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」「Roomba 205 DustCompactor(TM) Combo ロボット」を4月18日(金)より全国のアイロボット認定販売店(http://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始いたします。

普及価格帯カテゴリー「Roomba」に分類される3機種、「Roomba 105 Combo ロボット」「Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」は、シンプルながら十分な清掃機能とマッピング・ナビゲーション機能を搭載した製品です。特に「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」は、日本市場を意識して開発された業界初*1の機械式ゴミ圧縮機能「DustCompactor」を搭載し、従来充電ステーションにあったゴミ収集機能をルンバ本体に組み込んでいます。単身世帯や、複雑な設定を必要としない方、コンパクトな間取りにお住まいの方におすすめのモデルです。「Roomba 105 Combo ロボット」「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」は、ルンバの公式サブスクリプションサービス「ロボットスマートプラン+」にてお試しも可能です。

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/141_1_30b3491953f0c1f8fa5bb9ad09f60d79.jpg ]

■製品の主な特長

Roomba 105 Combo ロボット

Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーション (オンライン専用モデル)

1.吸引力が最大70倍*2にアップ、新たなレベルのパワフルな清掃体験を提供

上位モデルのみの機能だった「スマートスクラブ」搭載でより丁寧な水拭きも可能に

2.新機能「ClearView(TM) LiDAR」による素早いマッピングとスムーズなナビゲーション

センサーでカーペットを検知し、水拭き時には自動でカーペットを回避

3.「AutoEmpty 充電ステーション」によるゴミ捨ての手間軽減

最大75日間*3、集めたゴミを自動で排出

(Roomba 105 Combo ロボット+ AutoEmpty 充電ステーションのみ)

Roomba 105 Combo ロボット+ AutoEmpty 充電ステーション

1.吸引力が最大70倍*2、新たなレベルのパワフルな清掃体験を提供

上位モデルのみの機能だった「スマートスクラブ」搭載でより丁寧な水拭きも可能に

パワーリフト吸引、毛とゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、マイクロファイバーモップパッドを備えた4段階クリーニングシステムを搭載。特にパワーリフト吸引は、過去人気シリーズの最大70倍*2の吸引力を実現し、新たなレベルの清掃体験を提供します。吸引力は4段階、水分量は3段階からお好みに合わせて選択が可能。静かに清掃したいときや、強力なパワーで清掃したいときなど、シーンに合わせて清掃モードをカスタマイズすることができます。

清掃モードは、掃除機がけのみ・水拭きのみ・掃除機がけと水拭きの3パターンから選択。操作はシンプルで、ダスト容器に湿らせたモップパッドを装着し、タンクに水を入れてルンバ本体に取付け、アプリからお好みの水分量を設定するだけで、マイクロポンプが水分量を3段階から調整します。さらに、これまで上位モデルのみの機能だった「スマートスクラブ」も搭載され、人が水拭きをするときのように前後にごしごしと動き、拭き取り力も2倍*4にパワーアップします。

2. 新搭載「ClearView LiDAR」による、素早いマッピングとスムーズなナビゲーション

センサーでカーペットを検知し、水拭きの時には自動でカーペットを回避

この春発売の新モデルより新たに搭載されたセンサー、ClearView LiDARが、家中の間取りを素早くマッピングすることで、さらに精度の高い清掃を実現します。また、専用のセンサーがカーペットを検知し、回避しながら水拭きをするほか、自動で階段からの落下を防ぎます。

これまで上位モデルに限られていた、指定した部屋やエリアの清掃や進入禁止エリアの設定も可能に。Roomba Homeアプリを使って、人がよく通る場所のエリア清掃や、カウンター下などピンポイントで指定したエリアの清掃もすることができます。アプリをタップするか、ロボットのボタンを押すか、希望の音声アシスタント*5に話しかけると、ルンバがタイムリーに清掃を開始します。

3.「AutoEmpty 充電ステーション」によるゴミ捨ての手間を軽減最大75日間*3、集めたゴミを自動で排出

オンライン専用モデルの「Roomba 105 Combo ロボット+ AutoEmpty 充電ステーション」は「AutoEmpty 充電ステーション」を搭載し、掃除が完了すると、自動で本体のダスト容器のゴミを充電ステーション内のAllergenLock(R)紙パックへ排出します。紙パックに収納できるゴミは最大75日分*3。自動ゴミ収集に対応するアイロボットの充電ステーションの中で最も小型で、置き場所を選びません。

■Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット

1.業界初の機械式ゴミ圧縮機能「DustCompactor」を搭載

ルンバ本体にゴミを最大60日間*3 分収納し、ゴミ捨ての手間を軽減

2.ルンバ独自の「4段階クリーニングシステム」による確かな清掃力

「スマートスクラブ機能」で拭き取り力が2倍に*2

3.新機能「ClearView(TM) LiDAR」による素早いマッピングとスムーズなナビゲーションセンサーでカーペットを検知し、自動でカーペットを回避して水拭き

1.業界初の機械式ゴミ圧縮機能「DustCompactor」を搭載

ルンバ本体にゴミを最大60日間分収納*3し、ゴミ捨ての手間を軽減

業界初の機械式圧縮機能DustCompactorによって集めたゴミが継続的に圧縮され、ロボット内に収納。最大60日間ゴミ捨てが不要になり、自動ゴミ収集機能付き充電ステーションを設置したときのように掃除の手間を忘れられます。掃除機置き場に悩んでいる、シンプルな間取りにお住まいの方に特におすすめです。

2.ルンバ独自の「4段階クリーニングシステム」による確かな清掃力「スマートスクラブ機能」で拭き取り力が2倍に*4

パワーリフト吸引、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、マイクロファイバーモップパッドを備えた4段階クリーニングシステムを搭載。特にパワーリフト吸引は、過去人気シリーズの最大70倍*2の吸引力を実現し、新たなレベルの清掃体験を提供します。吸引力や水分量は部屋の汚れの状態に合わせて、4段階または3段階から選択が可能。静かに清掃したいときや、強力なパワーで清掃したいときなど、シーンに合わせて清掃モードをカスタマイズすることができます。

清掃モードは、掃除機がけのみ・水拭きのみ・掃除機がけと水拭きの3パターンから選択。操作はシンプルで、水タンクにモップパッドを取り付け、水を入れてから、ルンバ本体にスライドさせながら装着し、アプリからお好みの水分量を設定するだけで、マイクロポンプが水分量を3段階から調整します。さらに、これまで上位モデルのみの機能だった「スマートスクラブ」も搭載され、人が水拭きをするときのように前後にごしごしと動き、より徹底的に汚れを拭き取れるようになりました。

3.新機能「ClearView LiDAR」による、素早いマッピングとスムーズなナビゲーションセンサーでカーペットを検知し、自動でカーペットを回避して水拭き

ClearView LiDARが、家中の間取りを素早くマッピングし、清掃の精度も向上。障害物をスムーズに回避*6しながら、精度の高い清掃を実現します。また、専用のセンサーがカーペットを検知し、回避しながら水拭きをするほか、自動で階段からの落下を防ぎます。

Roomba(R) Homeアプリを使えば、掃除の場所と時間を部屋やエリアごとに選択できます。アプリでセットするだけで、人がよく通る場所のエリア清掃や、カウンターの下のスポット清掃も可能です。アプリをタップするか、ロボットのボタンを押すか、希望の音声アシスタント*5に話しかけると、ルンバがタイムリーに清掃を開始します。

1:アイロボット調べ(2025年4月16日現在)。 2:国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。(2025年2月時点) 3:使用環境によっては期間が異なります。全ての家庭環境における期間を保証するものではありません。 4:コーヒーのしみに対する標準的な掃除機がけ&拭き掃除モードとの比較。 5:Alexa, Siri, Google アシスタント対応デバイスと連携。対応する音声アシスタントによって音声コマンドが異なります。 6:使用状況により精度が異なる場合があります。あらゆる環境での回避を保証するものではありません。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 Roomba(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で5,000万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

