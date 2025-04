アイロボットジャパン、マジックリンブランドとコラボレーションを開始　「iRobot 床用洗剤 supported byマジックリン」を発売

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は、花王株式会社のホームケアブランド「マジックリン」とのコラボレーションを開始し、4月18日(金)より、ロボット掃除機専用の洗剤「iRobot 床用洗剤 supported by マジックリン」を全国のアイロボット認定販売店(https://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始したます。

アイロボットは、本日ロボット掃除機「ルンバ」のフルラインナップの刷新を発表いたしました。創業以来初となる大規模なラインナップ改革は日本国内におけるロボット掃除機のさらなる普及を加速させるものと確信しています。「ルンバ」はロボット掃除機市場での存在感はもちろんのこと、今後は『ルンバはもう、掃除機のあたりまえ』としてのポジションを目指し、2030年までにはクリーナー市場でのブランドシェア20%を中期目標として掲げています。

さらにこの度、日本市場への普及拡大を目的として、日用品カテゴリー国内トップシェアを誇るホームケアブランド「マジックリン」との共同開発によるロボット掃除機専用洗剤を発売いたします。AI技術を駆使したロボット掃除機の代名詞「ルンバ」と、ロングセラー住居用クリーナー「マジックリン」という、掃除のノウハウを知り尽くした2つのブランドが掛け合わさることで、従来よりも楽で快適な清掃体験を消費者に提供してまいります。

本コラボレーションについて、アイロボットジャパン代表執行役員社長の挽野元は、「日本中の家庭で愛用されている花王『マジックリン』ブランドとのコラボレーションは、ルンバに新たなる価値を与えていただくこととなり大変嬉しく思います。本取り組みで生まれるロボット掃除機と住居用クリーナーのシナジー効果によって、ロボット掃除機の清掃力が再認識され、国内での普及加速に一役買ってくれるのではと期待しています」とコメントしています。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/140_1_717ccb2192ca8b32cdb8b80cd9e21a2c.jpg ]

■製品の主な特長

1.「マジックリン」ブランドがルンバのためだけに開発!すっきりとした仕上がりを実現

ロボット掃除機「ルンバ」の床拭きに適したオリジナル洗剤。清潔感のあるさわやかな香りですっきりとした床に仕上げます。

2.従来の専用洗剤と比較して、1ボトルで希釈後2倍以上の容量

水で薄める希釈タイプで、従来の「ルンバ/ブラーバ」の床用洗剤と比較し、希釈後容量が2倍以上となるため、長く使い続けられます。

3.メジャーカップになるボトルキャップ付き

お手持ちのロボット掃除機にあわせて、簡単に容量が量れるメジャーがついたボトルキャップを搭載。

■使用方法

1.床拭き用ロボットの給水タンクの容量を確認する

2.タンク容量に応じて洗剤を計量し、タンク内に投入する

3.必ずタンク指定位置まで水を入れてからロボットにタンクをセットする

※お掃除が終わったら、タンクを水洗いし水気を切る。タンク内に残った洗剤液は保管できないので廃棄する

■対象機種

・Roomba(R) Plus 505 Combo ロボット + AutoWash(TM) 充電ステーション

・Roomba(R) Plus 405 Combo ロボット + AutoWash(TM) 充電ステーション

・Roomba(R) 205 DustCompactor(TM) Combo ロボット

・Roomba(R) 105 Combo ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション

・Roomba(R) 105 Combo ロボット

・ルンバ(R) コンボ j9+

・ルンバ(R) コンボ j9

・ルンバ(R) コンボ j7+

・ルンバ(R) コンボ j7

・Braava jet(R) m6

※対象モデルは今後追加の可能性があります。

■購入サイト(アイロボット公式オンラインストア内)

https://store.irobot-jp.com/item/4826547.html

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で5,000万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(http://www.irobot.com/)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、Braava、ブラーバ、Braava jet、ブラーバ ジェットは、アイロボット・コーポレーションの登録商標または商標です。[マジックリンは、花王株式会社の登録商標です。]