µûÍõÄâ´Æ½¤¡¡¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¥Óー¥ÕÌ£¡¿¥Á¥¥óÌ£¡¡¿·È¯Çä
¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡ª
¥Óー¥Õ¤Î»Ý¤ß¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Óー¥ÕÌ£¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î¥Á¥¥óÌ£¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡¦È¯ÇäÃÏ¶è¡Û2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë¡¦Á´¹ñ
¥¨ー¥¹¥³¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¡¼ÒÄ¹¡§Â¼²¬´²¿Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î12Æü¤è¤ê¡¢¡ÖµûÍõÄâ´Æ½¤¡¡¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¡¡¥Óー¥ÕÌ£¡¿¥Á¥¥óÌ£¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
£±. ¡È¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«¡ÉÇ§ÄêÂè°ì¹æ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖµûÍõÄâ¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
£². ËèÇ¯ÄêÈÖ¤Î¥Óー¥ÕÌ£¤Ï¡¢¡È¥³¥¯¿¼¤¤¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¡¦¥Üー»ÅÎ©¤Æ¡É¤Ç¥Óー¥Õ¤Î»Ý¤ß¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
£³. ¿·¤¿¤Ë¥«¥Ã¥×¤á¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥¥óÌ£¤ò³«È¯¡ª¡È¹á¤Ð¤·¤¤¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ª¥¤¥ë»ÅÎ©¤Æ¡É¤Ç¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§µûÍõÄâ´Æ½¤¡¡¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¡¡¥Óー¥ÕÌ£¡¿¥Á¥¥óÌ£
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë
¢£È¯ÇäÃÏ¶è¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹ñ
¢£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡¡§236±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤´ÅöÃÏ¥«¥ìー¤È¤·¤ÆÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤ÎÌ¾Å¹¡ÖµûÍõÄâ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥Óー¥ÕÌ£¡×¤Ï¡¢ÊÌÅº¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¡¦¥Üー¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¥Óー¥Õ¤Î»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¥«¥Ã¥×¤á¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Á¥¥óÌ£¡×¤Ï¡¢±ÕÂÎ¥¹ー¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿æ¤¤¤¿¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§µûÍõÄâ´Æ½¤¡¡¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¡¡¥Óー¥ÕÌ£
¢£¤á¤ó¡§Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤È³ê¤é¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¤á¤ó¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ÈÁêÀÎÉ¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£(ÅòÌá¤·»þ´Ö:4Ê¬)
¢£¥¹ー¥×¡§¥Ýー¥¯¤ä¥Óー¥Õ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î»Ý¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿¥«¥ìー¥¹ー¥×¤Ç¤¹¡£¸å¤¬¤±¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¡¦¥Üー¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¥Óー¥Õ¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥¯¿¼¤¤¥Óー¥Õ¥«¥ìー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤ä¤¯¡§ÄøÎÉ¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿µíÆùÆþ¤êÆù¤½¤Ü¤í¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í»²¡¢É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¥ì¥È¥í¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤Î¥á¥Ë¥åーÌ¾¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ìー¥éー¥á¥ó£²ÉÊ¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¿§¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§µûÍõÄâ´Æ½¤¡¡¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¥éー¥á¥ó¡¡¥Á¥¥óÌ£
¢£¤á¤ó¡§Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤È³ê¤é¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¤á¤ó¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤ÈÁêÀÎÉ¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£(ÅòÌá¤·»þ´Ö:4Ê¬)
¢£¥¹ー¥×¡§¥Á¥¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î»Ý¤ß¤ä¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤òÍø¤«¤»¤¿¥«¥ìー¥¹ー¥×¤Ç¤¹¡£¸åÆþ¤ì±ÕÂÎ¥¹ー¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿æ¤¤¤¿¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ä¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥¥ó¥«¥ìー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤«¤ä¤¯¡§ÄøÎÉ¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿·ÜÆù¤½¤Ü¤í¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¡¢ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í»²¡¢É÷Ì£¤ÎÎÉ¤¤¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¥ì¥È¥í¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤Î¥á¥Ë¥åーÌ¾¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ìー¥éー¥á¥ó£²ÉÊ¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¿§¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£