アイロボットジャパン、ルンバ史上最高の吸引力を持つ掃除機特化型のハイスペック製品　「Roomba(R) Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」を発売

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は 「Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」を4月18日(金)より全国のアイロボット認定販売店(http://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において世界に先駆け先行して発売を開始いたします。

フラッグシップモデルカテゴリーとなる「Roomba Max」の掃除機がけ専用モデル「Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション」は、アイロボットが35年以上にわたって蓄積したテクノロジーにより、ルンバ史上最高の清掃力を実現した製品です。過去人気シリーズの最大180倍*1にのぼる強力な吸引力と2本のゴム製デュアルアクションブラシにより、細かいゴミも逃さずに吸い上げます。さらに、カーペットを認識して吸引力を自動でパワーアップする「カーペットブースト機能」も搭載。ペットオーナーの方やロングヘアの方、カーペットやラグが多い家にお住まいの方、水拭きは必要ない方など、最高レベルの掃除機がけを求める方におすすめの製品です。

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

■製品概要

■製品の主な特長

Roomba Max 705 Vac ロボット + AutoEmpty 充電ステーション

1.ルンバ史上最高、最大180倍*1の吸引力をはじめとする圧倒的な清掃体験

2.新機能「ClearView Pro LiDAR」とルンバが誇る「PrecisionVision(TM) AI テクノロジー」の相乗効果による、高精度なナビゲーションと物体認識・回避機能*3*5

3.0.7マイクロンまでの粒子を捕捉する紙パックが最大75日分*2のゴミを収集するAutoEmpty 充電ステーション

1.ルンバ史上最高、過去人気シリーズの最大180倍*1の吸引力を

はじめとする圧倒的な清掃体験

国内累計出荷台数トップであるRoomba 600シリーズの最大180倍*1でルンバ史上最高の吸引力と、床に密着する2本のゴム製デュアルアクションブラシで、微細なゴミやペットの毛をしっかりと取り除きます。ゴム製ブラシはからまりにくいので、ロングヘアの方やペットオーナーの方でも安心です。また、カーペットを認識して吸引力を自動でパワーアップする「カーペットブースト機能」も搭載。カーペットの奥に潜むゴミやホコリをパワフルに吸い上げます。

2.新機能「ClearView Pro LiDAR」とルンバが誇る「PrecisionVision AI テクノロジー」

のダブル搭載による、高精度なナビゲーションと物体認識・回避機能*3*5

この春発売の新モデルより新たに搭載された高性能センサー、ClearView Pro LiDARが、家中の間取りを素早くマッピングし、清掃範囲を拡充。暗い場所でも無駄のない動きで、精度の高い清掃を実現します。さらに、全世界で5,000万台以上の販売実績があるRoombaだからこそ実現したPrecisionVision AI テクノロジーで、コード、靴、ペットの排せつ物*4など、一般的な家庭にあるアイテムを認識・回避*3*5できます。

3.0.7マイクロンまでの粒子を捕捉する紙パックが最大75日分*2

のゴミを収集する

「AutoEmpty 充電ステーション」を搭載し、掃除が完了すると、自動で本体のダスト容器のゴミを充電ステーション内のAllergenLock紙パックへ排出します。紙パックは0.7マイクロンまでの粒子を捕捉し花粉やカビを99%封じ込めます。収納できるゴミは最大75日分*2に増量しました。

*1:フル充電でスポット清掃時、国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。(2025年2月時点)

*2:全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

3:回避する対象:コードやケーブル、ペットの排せつ物(4)、靴など。

*4:犬または猫の固形の糞のみ(毛玉や吐しゃ物、液体は対象外)。

*5:iRobot専用アプリに接続し、障害物検知が有効の状態でご使用いただく必要があります。前面カメラセンサーが物理的に覆われている場合や極端に暗い部屋では、回避する対象の検出が正常に作動しない可能性があります。マッピング走行中は障害物を検出して回避する機能が作動しないので、床にコードやペットの排せつ物などの障害物がない状態で行ってください

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 Roomba(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で5,000万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

