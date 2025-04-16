¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー±±°æÎï¹áÁª¼ê¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¼¼¹îºÈ ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4071¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î±±°æÎï¹áÁª¼ê¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±±°æÁª¼ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤·¡¢1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ç¤¹¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥Èin MIYAZAKI ¡×¤Ë¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤Ä¤¤Ì¤±¤ë´¶Æ°¡×¤È¡Ö¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡×¤ÎÄó¶¡¡Ù¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë²ÁÃÍ¡¢¡Ü¦Á¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±±°æÁª¼ê¤Î¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢±±°æÁª¼ê¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¥ã¥Ã¥×µÚ¤Ó¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±±°æÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÍ¤È´¤±¤ë´¶Æ°¡×¤È¡Ö¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±±°æÁª¼ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÍÍ¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¤È¶¦¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÍÍ¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ØÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¡Ù¤Ç2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ØÍ¦µ¤¡Ù¡Ø¾ðÇ®¡Ù¡Ø»×¤¤¤ä¤ê¡Ù¤òÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£±±°æÎï¹áÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô
À¸Ç¯·îÆü¡§1998Ç¯12·î7Æü
½Ð¿È¹»¡§ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÂç³Ø
¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡§33°Ì¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¥µ¥¤¥È
https://www.lpga.or.jp/members/info/1003038
±±°æÎï¹áÁª¼êInstagram
https://www.instagram.com/usuireika54/?hl=ja
¡ãTalent Palette¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Êhttps://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/¡Ë¡×¤Ï¡¢¿ÍºàÀïÎ¬¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëºÎÍÑ¤«¤é°éÀ®¡¢ÇÛÃÖ¡¢É¾²Á¡¢È´Å§¡¦³èÌö¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¿Íºà¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ê³ØÅª¿Í»öÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000¼ÒÄ¶¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿³èÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¥Çー¥¿³èÍÑµ»½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÆ³ÆþË¡¿Í¿ô¤ÏÌó3,400¼Ò¤òÄ¶¤¨¡Ê·ÀÌó¼Ò¿ô1,798¼Ò¡¢24Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë½¾Íè¤Ï´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Íºà¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍåÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ð±ÄÁØ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿Í»ö¾ðÊó¡¢·ÐÎò¡¢¥¹¥¥ë¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊÅ¬À¡Ë¡¢¼Ò°÷¤Î´õË¾¤äÁÛ¤¤¡¢Æü¡¹¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ê·ò¹¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò½¸Ìó¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê°ÛÆ°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¸¦½¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¿Íºà°éÀ®¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò³è¤«¤·¤¿Î¥¿¦Í½Ãû¤ÎÃê½Ð¡¢ºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥ÁËÉ»ß¡¢¿ÍÅª»ñËÜKPI¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í»öÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ê³ØÅª¿Í»öÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Êhttps://www.pa-consul.co.jp/¡Ë¤Ï¡Ø¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤«¤éÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¡¢¸«¤¨¤ë²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ä¸ÜµÒ¥Çー¥¿/¹ØÇã¥Çー¥¿¡¢¿Í»ö¾ðÊó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥Çー¥¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡Ü¦Á¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£