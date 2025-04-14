【セレッソ大阪】4/29(火・祝)町田戦 大阪府寝屋川市出身の宇良関が来場！
株式会社セレッソ大阪
対象日程
宇良関プロフィール
試合情報
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20250429/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20250429_special&utm_content=0414_web_prtimes_ura
4/29（火・祝）町田戦に、大阪府寝屋川市出身の力士 宇良関の来場が決定しました。この試合では、「セレッソわくわくキッズデー」を開催し、お子さまをはじめ親子で楽しめるイベントを数多く実施予定です。宇良関は大阪府寝屋川市のご出身で、今回競技を超えてスポーツの楽しさを伝えていただくべく、キッズ相撲教室の実施やハーフタイムでのトークショーにご参加いただく予定です。
対象日程
4月29日（火・祝）15:00キックオフ(ヨドコウ桜スタジアム)
2025明治安田J1リーグ 第13節
セレッソ大阪 vs FC町田ゼルビア
実施内容キッズ相撲教室
実施時間：1回目12:00～／ 2回目13:00～ (※ともに約20～30分程度)
実施場所：ヤンマースタジアム長居 第4ゲート内
※参加条件等詳細は、決まり次第セレッソ大阪公式ホームページ等でお知らせいたします
ハーフタイムでのトークに参加
実施時間：16:00頃
実施場所：ヨドコウ桜スタジアム場内
※実施内容は予告なく変更となる場合がございます、予めご了承ください
宇良関プロフィール
前頭五枚目（令和7年三月場所時点）
平成4年6月22日生まれ、大阪府寝屋川市出身。木瀬部屋所属。得意技は押し・足取り。平成27年三月場所で初土俵を踏む。平成28年五月場所で十両昇進。平成29年三月場所で幕内昇進。膝の怪我による長期休場で序二段まで番付を落としたが、その後再入幕を経て土俵に立つ。（宇良関より）
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