V.W.PÁí½Ð±é¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¤Ï¡¢6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËKanadevia Hall ¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ë¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWITCHES' TALKSHOW ! ~¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö~¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëV.W.P¤¬¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖWITCHES' TALKSHOW ! ~¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö~¡×¤Ï¡¢²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡¦V.W.P¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¶¦ÁÏ·¿ARG¤äTRPG¤òÅ¸³«¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤ä¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÁØÅª¤ÊÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤«¤é¤ÏÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ë·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£ Ëâ½÷¤ÎÌ¼ -Witchling-¡×¤Î¾å±Ç³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÀ¼Í¥¤È¼çÂê²Î¡¦·àÃæ²Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëV.W.P¤Î5¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖWITCHES' TALKSHOW ! ~¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö~¡×¸ø±é³µÍ×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×ÊüÁ÷Ä¾Á°µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢V.W.P¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿5¿Í¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü
2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¡¡12:00 ³«¾ì / 13:00 ³«±é
²ñ¾ì
Kanadevia Hall ¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
½Ð±é¼Ô
½Ð±é¡§V.W.P¡Ê²ÖÉè¡¢Íý²ê¡¢½Õ±î²Ð¡¢¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¢¹¬祜¡Ë
»Ê²ñ¡§»³¸ý ·Å
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡§\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡§\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÉÕ¤Åº¤¤¼ÔÍÍÊ¬´Þ¤à¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î14Æü(·î) 18:00～2025Ç¯4·î27Æü(Æü) 23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/kamitsubaki/
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ä¸ø±é¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://kamitsubaki.jp/event/artist/uc-kamitsubaki/
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/
¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡§https://thinkr.jp/¡Ë