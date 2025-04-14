5月21日(水)「PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用 ～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～」Zoomセミナー講座を開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる「PPS樹脂の市場から高機能化付与技術」に関するセミナーを開講いたします。
スーパーエンプラに分類されるPPS（ポリフェニレンサルファイド）樹脂は、耐熱性、機械強度、耐薬品性の高さから、安定した市場成長を続けています。当講演ではPPS樹脂の歴史、重合、後処理、プラントの考え方、コンパウンド、物性、特徴、用途、成形加工、高機能付与技術まで総合的に解説します。
本講座は、2025年5月21日開講を予定いたします。
詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
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テーマ：PPS樹脂（ポリフェニレンサルファイド）の基礎、製法、特性、応用 ～PPS樹脂の市場から高機能化付与技術まで～
開催日時：2025年05月21日(水) 13:00-17:00
参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1efe1e13-d061-65a2-a556-064fb9a95405
WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）
セミナー講習会内容構成
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(元)株式会社クレハ／スズキ・マテリアル・テクノロジー・アンド・コンサルティング 代表取締役社長：鈴木 孝典 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
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１.PPS樹脂の市場
２.PPS樹脂の重合における要点の理解
３.PPS樹脂の加工技術・応用分野
本セミナーの受講形式
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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）
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【講演主旨】
当講演ではPPS樹脂の歴史、重合、後処理、プラントの考え方、コンパウンド、物性、特徴、用途、成形加工、高機能付与技術まで総合的に説明していこうと考えている。
【プログラム】
0．PPS樹脂の主な特徴
1．PPS樹脂の歴史と市場
1-1 開発の歴史
1-2 市場
2．PPS樹脂の基本的な種別
2-1 架橋型
2-2 直鎖型
2-3 半架橋型
3．重合
3-1 原料
3-2 重合の考えかた
3-3 架橋
3-4 高重合度化
4. コンパウンド
4-1 ガラス繊維強化
4-2 高充填
4-3 無充填
4-4 特殊コンパウンド
5．物性
5-1 機械物性
5-2 熱的特性
5-3 化学的特性
5-4 電気的特性
5-5 高機能化
6. 高機能化
6-1 高強度化
6-2 耐衝撃性改質
6-3 高耐熱化
6-4 接着性改善
6-5 色調改善
6-6 高熱伝導化
6-7 導電性付与
6-8 電気特性改善（トラッキング性）
7. 用途
7-1 電気・電子・通信（5G対応）
7-2 車載
7-3 産業用
8. 成形
8-1 射出成形
8-2 押出成形
8-3 二次加工
8-4 その他
株式会社AndTechについて
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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
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本件に関するお問い合わせ
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株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）
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以 上