期間限定企画【4月-6月】！！春の旬〈天然はまぐり〉と季節のお料理を愉しむ

野口観光マネジメント株式会社

ご夕食時に春の旬〈天然はまぐり〉を酒蒸しで提供いたします。

貝殻に光沢があり、身がふっくらと大きく柔らかいのが特徴です。

4月-6月の期間限定となりますので、スケジュールを確認の上ご予約お待ちしております。



■ご予約下記からお願い致します。

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12072908)

この度、野口観光株式会社の社内プロジェクト「お土産開発プロジェクト」より新ブランド「の」が立ち上がりました。

お土産開発プロジェクト考案！ここでしか手に入らないギフトで旅行をもっと楽しく♪

【サスティナブルなお土産付♪】野口観光新ブランド「の」誕生！ 珈琲染めミニタオル付プラン

エコロジーにこだわり、野口観光のカフェで提供したコーヒーの「使用後の豆」を使い、札幌にある老舗染色工房の職人が手作業で1点ずつ丁寧に染め上げたミニタオルです。

旅の想い出に、環境に配慮したやさしい色合いのミニタオルを是非どうぞ。

■ご予約は下記からお願い致します。

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12357097(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12357097)

■きたの風茶寮公式HP

https://www.kitanokaze-saryou.com/

■お電話でのご予約

TEL:0570-026577

「予約受付時間：10：00-17：00」

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