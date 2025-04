【英単語を覚えて100万円！】全国中学英単語選手権「モチタン杯2025」がAI英単語アプリ「モチタン」にて開始。在校生と卒業生が参加可能！

株式会社Astran

英単語アプリ「モチタン」を運営する株式会社Astran(本社:東京都中央区)は、全国の中学生や卒業生を対象とした英単語選手権「モチタン杯2025」を2025年4月10日(木)より開始いたします。優勝賞金は100万円。参加方法は、英単語アプリ「モチタン」をインストールして、在籍中学または母校を登録するだけです。

前回の大会(高校生対象)では、全国2360校が参加し、SNSでも話題になるなど大きな盛り上がりを見せました。今回の中学生版「モチタン杯2025」でも、日本中の中学生による白熱した英単語バトルが期待されます。

大会は予選と本選に分かれます。予選は都道府県ごとに行われ、各都道府県の上位10校が本戦に進めます。予選と本戦の実施期間は以下の通りです。

予選期間:2025/4/10(木)~5/14(水)

本戦期間:2025/5/15(木)~5/21(水)

本戦1位の中学にはベスト中学賞として100万円、本戦2位~9位の中学には、一流中学賞として5万円、本戦10,20,30,40,50,60,70,80,90,100位の中学には、3万円を賞金として用意しております。

全国の中学生、卒業生を対象とした英単語記憶キャンペーン「モチタン杯2025」が英単語アプリ「モチタン」で実施されます。AppStoreかGoogle Playでアプリをインストールし、中学を登録するだけで、誰でも参加できます。

また、イベントの実施に伴いモチタン杯特設HPを開設いたしました。

モチタン杯特設HP:https://astran.jp/motitan/motitan-hai/

賞金、賞品詳細

ベスト中学賞 本選1位の中学 100万円山分け+全員に「キングモチベア」+プレミアムチケット(1ヶ月分)

中学内順位

1位 7万円

2~4位 各6万円

5位~10位 各5万円

11位~100位 各5000円

一流中学賞 本選全国2位~9位の中学 学校ごとに5万円山分け+全員に「ナイトモチベア」+プレミアムチケット(1ヶ月分)

中学内順位 上位10位 各5000円

ピッタリ中学賞 本選10,20,30,40,50,60,70,80,90,100位の中学 学校ごとに3万円山分け+プレミアムチケット(1ヶ月分)

中学内順位 上位10位 各3000円

都道府県賞

本戦の都道府県ごと1位全員に「金色の3D日本列島」+プレミアムチケット(1ヶ月分)

本戦の都道府県ごと2位全員に「銀色の3D日本列島」+プレミアムチケット(1ヶ月分)

本戦の都道府県ごと3位全員に「銅色の3D日本列島」+プレミアムチケット(1ヶ月分)

予選の都道府県ごと1~3位全員に「3D日本列島」

孤軍奮闘賞(個人部門)

1位:3万円

2位:2万円

3位:1万円

500位以内:みゆ ワンピースver. 40,000ポイント獲得:ジョニー 制服ver.

※この賞のみポイント上限なし

※賞金は、金額分のギフトカードによって授与されます(Apple Gift Card、Google Playギフトカード、Amazonギフトカードのいずれかからお選びいただけます)。中学賞については、対象中学の参加登録数によって、山分け金額の全額に満たない場合があります。

※賞金の受取には、卒業証書や学生証などの現在・過去の在籍を証明できるものが必要です。

参加方法

ステップ1:モチタンはApp Store、Google Playからダウンロード

https://motitan.astran.jp/V3rAOr

ステップ2:アプリ内で中学名を登録

ステップ3:英単語ゲームをプレイ

高校生向けモチタン杯

全国の高校生や卒業生を対象とした英単語選手権「モチタン杯」を2024年10月28日(月)~2025年1月29日(水)の期間で実施しました。高校生の英単語力向上を目的とし、全高校の約半数である2360校が参加し、大白熱しました。優勝賞金100万円を獲得したのは、愛知県立刈谷高等学校です。

モチタン応援団について

モチタン杯の実施に伴い、モチタン杯を広めるモチタン応援団員の入団を募集しています。1人招待するごとに、モチタンの中で使えるコインが10,000コインもらえます。また、10人招待すると、限定キャラクター「応援団モチベア」をプレゼントいたします。

モチタン杯では、同じ中学から参加者が多いほど有利になります。友達をたくさん招待して、大会を勝ち抜きましょう!

英単語アプリ「モチタン」とは?

「モチタン」は、人のモチベーションを徹底的に科学した結果として、誕生した英単語アプリで、圧倒的な継続のしやすさと覚えやすさで、多くのプレイヤーの英語学習を支えてきました。

モチタンの英単語記憶には2つのモードがあります。

1つは、オンラインリアルタイム対戦形式で、登場する英単語の日本語意味を、素早くタップする「対戦モード」です。対戦モードでは、英単語の意味を瞬時に判断する瞬発力が求められます。対戦で勝利するとより多くのBP(バトルポイント)を獲得することができます。

もう1つは、一人で気ままに、草原、雪国、砂漠を旅しながら、登場する英単語を覚える「冒険モード」です。冒険モードは、「記憶の定着」にフォーカスしたモードです。クエストでは、1つの英単語を、日本語訳、英語訳、画像、音声、空所補充など、あらゆる側面から、包括的に脳に定着させます。1つの英単語にたくさんの記憶の「引っかかり」を作ることで、英単語を確実に記憶に刻み込みます。

また、モチタンには、他の英単語アプリとは一線を画する、以下の5つの特徴があります。

特徴1:コミュニティ機能による仲間・ライバルとの一体感

「モチタン」は孤独に学習するアプリではなく、コミュニティの形成に重きを置いています。学習は1人で行うよりも、ライバルや友達とともに行うことで効果が高まります。モチタンでは、対戦、ランキング、フレンドなどの機能を通じて、コミュニティとの一体感を感じることが可能です。

特徴2:最先端AIによる絶妙な難易度調整

人間は、難しすぎず、簡単すぎず、「ほどよい難易度」の課題に取り組むと、モチベーションが上がることが分かっています。しかし、「ほどよい難易度」というのは人によって異なり、自分自身でそれを見つけるのはとても難しいものです。モチタンでは、最先端のAIがユーザーの目標、記憶の傾向、忘却曲線、得意不得意を分析し、プレイヤーが「ほどよい」と感じる絶妙な難易度調整を行い、完全にパーソナライズされた専用カリキュラムが生成され続けます。結果、最も楽しく効率的に英単語を覚えられます。

特徴3:フロー状態の獲得と内発的モチベーションの刺激

フロー状態とは、時間が経つのを忘れるほど没頭し、集中力、創造性、学習能力が極限まで高まる状態を指します。能力が上がるだけではなく、ある種の気持ちよさを感じるのも特徴です。フロー状態に入るためには、いくつかの条件を達成する必要があり、モチタンは「オンラインリアルタイムの対戦」「正誤の即時フィードバック」「AIによる絶妙な難易度調整」などを通じて、プレイヤーをフロー状態へと導きます。そして、「楽しいから学ぶ」という内発的モチベーションを引き起こします。

特徴4:ポジティブなフィードバックと報酬

モチタンでは、「バトルポイント」「コイン」「キャラクター」などの報酬制度を設けています。プレイするとコインがもらえ、コインを使って、ガチャでキャラクターの獲得が可能です。また月間ランキングで上位を達成したり、規程の連続学習日数をクリアすると限定キャラを獲得することが出来ます。努力の成果が明確な形となって現れ、モチベーションの継続に寄与します。

特徴5:進捗の可視化と自己モニタリング

モチタンをプレイした全てのデータは、データベースに保存され、分かりやすいインターフェースでプレイヤーに公開されます。これにより、いつでも自分自身の学習進捗を追跡し、成長を実感することが出来ます。

さらに詳しくはモチタン公式HPをご参照ください。

モチタン公式HP:https://astran.jp/motitan/

モチタンのカバー範囲

高校受験コース、大学受験コース、英検(R)コース、TOEIC(R)コースの全4コース、合計11,300語を収録しており、旅行や日常で使うレベルの英単語から、資格試験、留学、ビジネスで使う高難度の英単語まで全てを網羅しています。音声読み上げ機能もあり、発音も覚えることができます。高校生向けの大学受験コースだけではなく、TOEIC(R)コースや英検(R)コースなど、他コースで獲得したBPも大会で活用できますので、卒業生の方も安心して参加いただけます。

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. This app is not approved or endorsed by ETS.

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

今後の展望

モチタンは「成長を志す人々を支援する」という理念の下、ユーザーのモチベーションを高める仕組みや学習を効率化する仕組みを追求していきます。また、日本にとどまらず世界中の人々が学ぶことを、さらに好きになるような社会を目指して、サービスを展開していきます。

お問い合わせ先

モチタン運営事務局

Mail:motitan@astran.jp