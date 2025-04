一般社団法人SuFIA

一般社団法人SuFIA(https://sufia.or.jp/)(所在地:東京都千代田区、代表理事:岡村憲一郎)は、CPAエクセレントパートナーズ株式会社(https://cpa-excellent-partners.co.jp/)(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長 国見 健介)と協業し、就労希望者のリモートワークを可能にする学びやスキルアップをサポートするため、「CPAラーニング」を活用した教育コンテンツの提供を開始します。

「CPAラーニング」を活用した教育コンテンツについて

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は、学び・キャリアサポート・人材交流による総合的な生涯支援を行っており、会計ファイナンス人材が活かされる社会をつくることを目指しています。 今回、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング(https://www.cpa-learning.com)」を活用し、就労希望者のリモートワークを可能にする学びやスキルアップをサポートするため、SuFIAの教育コンテンツとして8つのパッケージプランを提供します:https://sufia.or.jp/learning(https://sufia.or.jp/learning)

「新たにリモートワークを始めたい」

「事務職経験はあるが経理職の経験がない」

「初めて個人事業主として就業したい」

「経理職としてさらにステップアップを目指したい」

など、就労やリスキリングに対する意欲のある就労希望者が、今回設定した8つのパッケージコンテンツから学習を始めることで、それぞれに必要な学びやスキルアップの実現をサポートします。

【SuFIA代表理事 岡村憲一郎のコメント】

この度、CPAエクセレントパートナーズ様のご協力のもと、就労希望者のリモートワークを可能にする実践的な学びやスキルアップを支援する教育コンテンツを提供できることを大変嬉しく思います。

本取り組みは、“すべての人の経済的自立を支援する”という私たちのミッションの重要な一環を成すものです。 初めての就労を目指す方、個人事業主として新たに挑戦したい方、様々な理由で長期間離職していたが復職したい方、現状からのステップアップを目指す方など、それぞれの学びのニーズに応じて基礎的なスキルの習得から専門的なスキルの向上まで幅広く支援します。

私たちは、これからも各パートナー企業との連携を強化し、全ての人の経済的自立を支援するエコシステムの構築に尽力してまいります。

CPAエクセレントパートナーズについて

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は、「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンを掲げ、「学びの支援」「キャリア支援」「人材交流支援」の総合的なサポートにより、すべての会計ファイナンス人材の可能性を広げていくことを目指しています。

【会社概要】

法人名 :CPAエクセレントパートナーズ株式会社

所在地 :〒160-0022東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

代表者 :国見 健介(代表取締役社長)

設立 :2001年9月

URL :https://cpa-excellent-partners.co.jp/(https://cpa-excellent-partners.co.jp/)

SuFIAについて

SuFIAは、“すべての人の経済的自立を支援する(Supporting the Financial Independence of All)” というミッションのもと、”10万人の就労者を支援するコミュニティの確立” という戦略的目標を掲げ、プロフェッショナルな企業と連携し、就労希望者が多様な働き方を選択できるエコシステムを構築していく、その仕組みづくりをサポートします。

【団体概要】

法人名 :一般社団法人SuFIA(スフィア)

所在地 :〒100-0005東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル4F

代表者 :岡村 憲一郎(代表理事)

設立 :2024年3月8日(国際女性の日)

URL :https://sufia.or.jp/(https://sufia.or.jp/)

【お問い合わせ先】

一般社団法人SuFIA(スフィア)

E-Mail :contact@sufia.or.jp

問合せフォーム :https://sufia.or.jp/contact