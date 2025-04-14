¡ÚSIRUI²è´üÅª¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë¼°¡ÛSVM-145P¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×Ä´À°¥â¥Î¥Ý¥Ã¥É¿·È¯Çä¡ª
SIRUI¤¬¸Ø¤ë¥é¥Ô¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊRapid System¡Ë¤Î¿Ê²½ÈÇ¡ÖSVM-145P¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£°ìµÓÁàºî¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Ä¶Â®¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢µÞ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âÁÇÁá¤¯¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°²ÄÇ½¡ª
¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë¼°¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥í¥Ã¥¯
¥Ùー¥¹¤ÎÀìÍÑ¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤À¤±¤Ç¼«Í³²óÅ¾¢ª·Ú¤¯Æ§¤ßÄ¾¤»¤ÐÃæ±û¸ÇÄê¡£¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë³ÑÅÙÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢Æ°²è»£±Æ¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ê¤É¡Ö½Ö´Ö¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¡×¤ËºÇÅ¬¡ª
¡Ú¥Ä¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¼° ½Ö»þ¹â¤µÄ´À°¡Û
½¾Íè¤Î¥Í¥¸Äù¤áÉÔÍ×¡ª¥Ä¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Í¤ë¤À¤±¤ÇºÇÄ¹145cm¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¿½Ì¡£¹â¤µÊÑ¹¹¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò1/3°Ê²¼¤ËÃ»½Ì¡£
¡Ú2ÉÃ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
¥Ø¥Ã¥É/µÓÉô¤ËÆÈ¼«¤Î²¡¤·¹þ¤ß¼°¥ê¥êー¥¹µ¡¹½¤òºÎÍÑ¡£¥«¥á¥é¤ä±ÀÂæ¤Î¸ò´¹¤¬¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´°Î»¡£¥Þ¥ë¥Áµ¡ºà±¿ÍÑ»þ¤â¥¿¥¤¥à¥í¥¹¥¼¥í¡ª
¡Ú¥×¥í»ÅÍÍ¥À¥ó¥Ñーµ¡¹½¡Û
ÈùÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¸º¿ê¥Î¥ÖÅëºÜ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó»þ¤Î¥Ö¥ì¤òÂçÉýÍÞÀ©¡£¥É¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤µ¤ò°ìµÓ¤Ç¼Â¸½¡£4ÃÊ³¬Ä´À°¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤«¤é¥¹¥àー¥¹¤ÊÆ°²è»£±Æ¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡Ú¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÀ½¤Î·ÚÎÌ¹äÀ¡Û
Ä¾·Â36mm¥Á¥åー¥Ö¤Ê¤¬¤é½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«1.53kg¡ÊÂÑ²Ù½Å10kg¡Ë¡£»°µÓÊÂ¤ß¤Î°ÂÄêÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ëµ¡Æ°À¤òÎ¾Î©¡ª
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢Î¹»£¤ê--
¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡ÖÁÇÁá¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë¡×¡£°ì½Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¡×
SIRUI SVM-145P¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§SIRUI ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥â¥Î¥Ý¥Ã¥É 57¥¤¥ó¥Á ¥«¥á¥éÍÑ¥â¥Î¥Ý¥Ã¥É¡Ê¥Ú¥À¥ëÉÕ¤µÓÉôÅëºÜ¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¼°¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¹â¤µÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡¢DSLR¥«¥á¥éÂÐ±þ¡¢ºÇÂçÂÑ²Ù½Å22¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó10kg¡Ë-SVM-145P
ÈÎÇä²Á³Ê¡§45,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡ÚSIRUI JAPAN¡Û¸ø¼°Amazon¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª