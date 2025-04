麻布十番「鮨 無銘（むめい）」が贈る、シャンパーニュと鮨のランチフリーフロー

合同会社Ambitious

報道関係各位

2025年4月吉日

麻布十番 鮨 無銘(むめい)

港区・麻布十番の鮨店「鮨 無銘(むめい)」では、2025年4月9日(水)より、ランチコースに追加できるシャンパーニュフリーフロー(飲み放題)プランを新たにご用意いたします。

ご提供するのは、フランスの老舗シャンパーニュ・メゾン「シャルル・エドシック ブリュット レゼルヴ」

しなやかで洗練された味わいは、鮨 無銘(むめい)の淡く繊細なシャリと、丁寧に仕立てられたネタとの相性において、唯一無二の存在感を放ちます。

麻布十番の静かな午後に、鮨とシャンパーニュが奏でる、柔らかな贅沢を。

静けさの中で味わう、“余白の贅沢”

鮨 無銘(むめい)のランチは、ただの食事ではなく、自分自身を丁寧にもてなすための時間。

数十種の米と酢から選び抜かれたシャリに、繊細な包丁仕事と火入れが施されたネタ。

その一貫一貫に、シャルル・エドシックの繊細な泡が静かに寄り添います。

カウンター越しに、港区のマダムが友人と微笑みを交わす昼。

あるいは、ひとり静かにグラスを重ねる姿も。

そのどちらにも共通するのは、「自分の輪郭を取り戻すためのひととき」であるということ。

使用銘柄について

60ものクリュ(畑)から選び抜かれたシャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエをバランスよく均等にブレンド。

そこに、平均10年熟成のリザーヴワインを贅沢に加え、ガロ・ロマン時代にまで遡る石灰質の地下貯蔵庫「クレイエール」にて、じっくりと長期熟成を重ねています。

そうして出来上がったシャンパーニュは、黄金色の深い色合いと、繊細で複雑な香りを持ち、鮨 無銘(むめい)の繊細で丁寧な鮨と完璧に調和し、静かで豊かな味わいの重なりを生み出します。

プラン詳細

提供開始日:2025年4月9日(水)

価格:ランチコースに+10,000円(税別)でフリーフロープラン追加可能

対象:ランチコースをご注文のお客様

提供時間:12:00~14:00(最終受付 13:30)

予約:事前予約推奨。店頭での当日オーダーも可。

ご予約・お問い合わせ

麻布十番 鮨 無銘(むめい)

所在地:東京都港区麻布十番2-5-3 3F

営業時間:12:00~14:00(ランチ)/17:30~(ディナー)

Instagram:@azabujuban_mumei

TEL:03-3401-8922

ご予約サイト:https://www.tablecheck.com/ja/shops/azabujuban-sushi-mumei/reserve

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

For Immediate Release

Charles Heidsieck Free-Flow Champagne LunchLaunching April 9, 2025 at Azabu-Juban Sushi Mumei

- A moment of quiet indulgence in the heart of Tokyo -

Sushi Mumei began offering a free-flow champagne lunch starting Wednesday, April 9, 2025.

The pairing features the refined elegance of Charles Heidsieck Brut Reserve, a Champagne of depth and finesse, perfectly matched to the delicate balance of Mumei’s rice and precisely prepared sushi topping.

Plan Details

Start Date: Wednesday, April 9, 2025

Price: Add free-flow Champagne for \10,000 (excluding tax) to your lunch course

Eligibility: Available to guests ordering the lunch course

Service Hours: 12:00-14:00 (last seating at 13:30)

Reservations: Advance booking recommended.

About the Champagne

Charles Heidsieck Brut Reserve

Made from an equal blend of Chardonnay, Pinot Noir, and Meunier from 60 carefully selected crus.

The base wine includes reserve vintages aged over 10 years, and is matured in Gallo-Roman chalk cellars-Les Crayeres-for extended depth.

Reservations & Inquiries

Azabu-Juban Sushi Mumei

Location: 2-5-3 Azabu-Juban, Minato-ku, Tokyo

Lunch Hours: 12:00-14:00

Instagram: @azabujuban_mumei

Tel: +81-3-3401-8922

lnk:https://www.tablecheck.com/ja/shops/azabujuban-sushi-mumei/reserve