これ1台で必要充分な接続ポートを搭載、5in1ドッキングステーションを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、Type-C1本で複数のポートを一括接続できるモバイルドッキングステーション「USB-DKM10BK」を発売しました。HDMIポート、USBポート、LANポートを搭載しており、柔軟な接続性と安定したネットワークを提供します。50cmの長めケーブルと面ファスナーでの固定設計により、狭い作業空間でも余裕ある配線と設置が可能です。



【掲載ページ】

品名：USB Type-Cドッキングステーション


品番：USB-DKM10BK


標準価格：8,800円（税抜き 8,000円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-DKM10BK







Type-Cケーブル1本で様々な機器に接続


Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器の拡張接続ができます。


さまざまなデバイスを一括接続でき、快適な作業環境を実現します。







USB PD対応のType-Cポートを搭載


別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD規格の最大20V/5A（100W）までの入力に対応しています。








前面にUSB Aポートを2つ搭載


USB 5Gbps（3.2 Gen1）に対応。抜き差ししやすい前面にUSB Aポートを2つ搭載しています。







HDMIで大型モニターに画面出力


最大4K/60Hzの高画質で大画面に出力できます。


※ご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode（DP1.4以上）に対応している必要があります。







画面の拡張・複製どちらにも対応


ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。







LANポートを搭載


有線LANで安定したネットワーク接続が可能です。







ゆとりのあるケーブル長50cm


ケーブル一体型で、ケーブル長が50cmあるためスタンドに設置しても快適に使用できます。







面ファスナーで固定可能


面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。









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【関連ページ】


ドッキングステーション・ドッキングハブ


https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html




USB Type-Cとは？初心者でもわかる基本ガイド


https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html




タブレットアクセサリ


https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/




サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-DKM10BK




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