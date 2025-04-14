これ1台で必要充分な接続ポートを搭載、5in1ドッキングステーションを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、Type-C1本で複数のポートを一括接続できるモバイルドッキングステーション「USB-DKM10BK」を発売しました。HDMIポート、USBポート、LANポートを搭載しており、柔軟な接続性と安定したネットワークを提供します。50cmの長めケーブルと面ファスナーでの固定設計により、狭い作業空間でも余裕ある配線と設置が可能です。
【掲載ページ】
品名：USB Type-Cドッキングステーション
品番：USB-DKM10BK
標準価格：8,800円（税抜き 8,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-DKM10BK
Type-Cケーブル1本で様々な機器に接続
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器の拡張接続ができます。
さまざまなデバイスを一括接続でき、快適な作業環境を実現します。
USB PD対応のType-Cポートを搭載
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できます。USB PD規格の最大20V/5A（100W）までの入力に対応しています。
前面にUSB Aポートを2つ搭載
USB 5Gbps（3.2 Gen1）に対応。抜き差ししやすい前面にUSB Aポートを2つ搭載しています。
HDMIで大型モニターに画面出力
最大4K/60Hzの高画質で大画面に出力できます。
※ご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode（DP1.4以上）に対応している必要があります。
画面の拡張・複製どちらにも対応
ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。
LANポートを搭載
有線LANで安定したネットワーク接続が可能です。
ゆとりのあるケーブル長50cm
ケーブル一体型で、ケーブル長が50cmあるためスタンドに設置しても快適に使用できます。
面ファスナーで固定可能
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
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【関連ページ】
ドッキングステーション・ドッキングハブ
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html
USB Type-Cとは？初心者でもわかる基本ガイド
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html
タブレットアクセサリ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/
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