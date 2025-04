(G)I-DLEが「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」に出演決定！

株式会社THE STAR E&M(写真=CUBE ENTERTAINMENT、ASEA組織委員会)

音楽とスター、そしてファンが一体となる、「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(略称 ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN)が5月28日、29日に日本の横浜市にあるKアリーナ横浜で開催され、(G)I-DLEの29日の出演が正式に決定したと、4月14日にASEA組織委員会が公式発表した。

(G)I-DLEは昨年、2nd Full Album「2」(Two)のタイトル曲「Super Lady」で韓国内外音楽チャートの首位を席巻した。特に、収録曲「Fate」はチャートを逆走し、Melon TOP 100チャートでの長期1位、Melon年間チャート2位、Genie Music年間チャート1位、Tencent Music K-POPチャートの最長チャートイン曲1位など、圧倒的なヒットを記録した。

さらに、7th Mini Album「I SWAY」のタイトル曲「Klaxon」でも、日本を含む全世界のiTunesチャートで1位を獲得し、グローバル音源市場での存在感を確立した。これらの成果が評価され、(G)I-DLEは2023年11月に開催された「Melon Music Awards(MMA)」でデビュー以来初となる大賞(Record Of The Year)を受賞。同時に、所属事務所CUBEエンターテインメントとメンバー全員での再契約を発表し、さらなる飛躍を予告した。

ステージでの実力も際立っている。2023年8月、ソウル・松坡区のKSPO DOME(オリンピック体操競技場)でスタートした3度目のワールドツアー「(G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]」では、香港、東京、タコマ、オークランド、アナハイム、ヒューストン、ローズモント、ベルモントパーク、台北、バンコク、マカオ、メルボルン、シドニーなど、世界14都市での公演を相次いで完売させ、強力なチケットパワーを証明した。多彩なコンセプトと圧巻のパフォーマンスで注目を集める(G)I-DLEがASEAの舞台でどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まる。

第2回を迎えた「ASEA」はアジアを代表するトップスターが豪華出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式だ。昨年4月に行われた第1回「ASEA」は、大賞を含む3冠王を獲得したStray Kidsをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、DAY6、TREASURE、SHINee テミン、Creepy Nuts などのトップアーティストたちが参加し、音楽ファンを熱狂させた。

今年も、昨年1年間世界で活躍したトップクラスのK-POPアーティストとアジアのアーティストが豪華出演し、華麗なパフォーマンスでステージを飾る。初日である5月28日には、aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、timelesz、Xdinary Heroesが出演を確定した。(※アルファベット順) THE BOYZ ジュヨンとIVE レイがMCを務め、俳優 チャン・グンソクが大賞プレゼンターとして出演する。

二日目の5月29日には、&TEAM、BADVILLAIN、(G)I-DLE、HANA、n.SSign、SKY-HI、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46が出演を確定した。(※アルファベット順) 女優キム・ヘユン、MONSTA X ヒョンウォン、THE BOYZ ヨンフンがMCとして抜擢され、俳優ビョン・ウソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。俳優チュ・ヨンウもまた、29日の授賞式への出演を確定している。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は、今年創刊20周年を迎えた韓国最高のエンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」と13年間STAR&STYLEマガジンを発行しているオンラインエンターテインメント媒体「@Style」、「THE STAR E&M」が主催し、ASEA組織委員会、「ZOZOTOWN」が主幹を務める。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は2次先行抽選販売を4月8日(火)から開始している。詳細は公式ホームページ(https://www.asea.kr/ja)およびZOZOTOWN特設サイト(https://zozo.jp/event/asia-star-entertainer-awards/)で確認できる。

<チケット販売について>

・販売期間:

ZOZOTOWN会員限定 2次先行抽選販売(S席・A席):4月8日(火)正午~4月20日(日)17:59

ZOZOTOWN会員限定 VIPアップグレード抽選販売:5月2日(金)正午~5月11日(日)17:59

ZOZOTOWN会員限定 1次先着販売(S席・A席):5月2日(金)正午~5月14日(水)17:59

ZOZOTOWN会員限定 2次先着販売(S席・A席):5月19日(月)正午~各公演日の開演前まで

VIP席へのアップグレードは、S席に当選されたお客様のみ +12,100円(税込)にてお申込みいただけます。

1次先着販売にて5月7日(水)23:59までにS席のチケットを購入されたお客様は、5月9日(金)正午~VIPアップグレード抽選販売にお申込み可能です。

・料金:全席指定

VIP席:39,600円(税込)

S席:27,500円(税込)

A席:20,900円(税込)

・チケット取り扱い:ローチケ

※チケット購入および抽選販売についての詳細はZOZOTOWN 特設サイト(https://zozo.jp/event/asia-star-entertainer-awards/)をご確認ください。

「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」は今後、公式ホームページを通じて、アーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。