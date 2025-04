『パリピ孔明 THE MOVIE』上白石萌歌演じる“EIKO” 新曲「Count on me」MUSIC VIDEO本日公開決定！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2025年最注目音楽映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが4月23日(水)にAL「Count on me」をリリースするが、

先駆けて4/14 20:00にYouTubeにてMUSIC VIDEOを公開することが決定した。

「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲。3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」のボーカル・石原慎也が“どんどん前に、音楽自体と共に歩んでいこう”という思いを込め、英子の気持ちを第一に考えながら作詞・作曲を手掛けた。ミュージックビデオは長野県の入笠(にゅうかさ)牧場で撮影され、広大な自然の中でのびのびと柔らかい表情で歌うEIKOの姿、そして真夏の山に雪が降る中での歌唱が印象的。

上白石は撮影について「壮大な自然の中に身を置いて歌いました。すごく自然の力を感じながら、そして曲の力も感じながらMVを撮ることができました」と振り返った。

今回ミュージックビデオの監督を務めたのは映画『真夜中乙女戦争』や、DEAN FUJIOKA の「Echo」、「History Maker ~HITM Ver.~」などのMVも手掛けた二宮健。「“見たこともない日々”を形にしたくて、晴れた空に雪を降らせたり、少しだけ現実をずらしてみたり。その一瞬が、EIKOさんの歌声のそばで響き合えていたら、嬉しいです。」とこだわりを明かした。背中を押してくれるような前向きになれるミュージックビデオに仕上がっている。

【二宮健 コメント】

EIKOさんのMVを監督しました。現場には休日の午後のような空気が流れていて、皆その気配に自然と身を預けていました。“見たこともない日々”を形にしたくて、晴れた空に雪を降らせたり、少しだけ現実をずらしてみたり。その一瞬が、EIKOさんの歌声のそばで響き合えていたら、嬉しいです。

【MUSIC VIDEO】

4/14 20:00 プレミア公開

https://youtu.be/o7qr5U7fo3I

【商品情報】

「Count on me」 now streaming

https://eiko.lnk.to/Count_on_me

発売日:2025年4月23日(水)

「Count on me」

https://EIKO.lnk.to/Countonme

初回生産限定盤

初回生産限定盤(CD+BD)

SRCL-13280-1

\6,050 (税込)

収録

【CD】

Count on me / EIKO

Sing along!!! / EIKO & shin feat. 幾田りら

Count on me Duet ver. / EIKO & 劉備

Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山

Time Capsule feat. Steve Kido/EIKO & スティーブ・キド

DREAMER feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キド

Count on me (Instrumental)

Sing along!!! (Instrumental)

【BD】

Count on me Music Video

Sing along!!! Music Video

Sing along!!! Behind the Scenes

※初回生産限定盤には

・ランダムトレカ(全8種)

・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入

通常盤

通常盤(CD)

SRCL-13282

\3,850 (税込)

【CD】

Count on me / EIKO

Sing along!!! / EIKO & shin feat. 幾田りら

Count on me Duet ver. / EIKO & 劉備

Time Capsule feat. KABE&東山/EIKO & KABE & 東山

Time Capsule feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キド

DREAMER feat. Steve Kido /EIKO & スティーブ・キド

Count on me (Instrumental)

Sing along!!! (Instrumental)

※通常盤初回仕様盤には

・ランダムトレカ(全8種)

・「パリピ孔明 THE MOVIE」Original Music Collection とのW購入者応募券封入

映画タイトル:『パリピ孔明 THE MOVIE』

原作:『パリピ孔明』 原作・四葉夕ト 漫画・小川亮(講談社「ヤングマガジン」連載)

2025年4月25日(金)より全国公開

コピーライト:(C)四葉夕ト・小川亮/講談社 (C)2025 「パリピ孔明 THE MOVIE」製作委員会