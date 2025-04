クレディセゾン、ららぽーと安城のスタジアムコートの命名権を取得し「SAISONスタジアム」と命名

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野克己、以下:当社)は、2025年4月18日(金)にグランドオープンする「三井ショッピングパークららぽーと安城」内に設置されるスタジアムコートのネーミングライツパートナーを三井不動産株式会社(所在:東京都中央区、代表取締役社長:植田俊)と契約し、スタジアムコートを「SAISONスタジアム」と命名いたしました。「SAISONスタジアム」では、スポーツやエンターテインメントの新たな体験を提供し、地域の活性化と交流を促進することで、地域社会の発展に貢献します。なお、当社がスタジアムコートの命名権を取得するのは今回が初めてとなります。

■背景

当社は2000年より三井不動産と提携しており、全国の三井ショッピングパークで「三井ショッピングパークカード《セゾン》」を2009年より発行しています。これまで、カードを通じた送客や施設の売上向上に努めてまいりました。今回、スポーツやエンターテインメントを通じた地域振興をさらに推進するため、「SAISONスタジアム」命名権を取得するに至りました。

■「SAISONスタジアム」について

「SAISONスタジアム」は、面積730平方メートル 、収容人数1,000人以上を誇る大規模なスタジアムコートです。施設内には、400インチの大型メインビジョンと360度のリボンビジョンを配し、最新の音響・照明システムを組み合わせることで、プロスポーツの試合さながらの臨場感を提供します。音楽ライブやスポーツイベント、ダンスパフォーマンスなど多彩なエンターテインメントを楽しめるほか、地域の活動発表や交流の場としても利用可能です。

イベント非開催時には、テラス席やベンチ席を備えた休憩スペースとして機能し、充電可能座席を含む約440席を提供します。飲食店舗のテイクアウトや買い物の合間に一息つくためのスペースとしてもご利用いただけます。開業以降、スポーツイベントや子ども向け体験など、幅広い世代に楽しんでいただけるイベントコンテンツが多数開催される予定です。

■SAISONスタジアムで開催される今後のイベント予定- 佐野勇斗スペシャルトークショー 開催日:2025年4月18日(金)記念すべきグランドオープン当日は、三河出身であるタレントの佐野勇斗さんがテープカットのゲストとして登壇します。地元愛が強いことで有名な佐野さんのスペシャルトークショーを開催し、三河トークを中心にグランドオープンにご来館いただいた地域のお客様と一緒に盛り上げていきます。※テープカットおよびトークショーの観覧については、後日ららぽーと安城の公式ティザーサイトにてご案内いたします。- 3×3エキシビションマッチ&デモンストレーションイベント 開催日:2025年4月19日(土)~20日(日)女子バスケットボール日本代表として活躍する馬瓜エブリン選手(デンソーアイリス所属)のプロデュースにより、地元三河エリアを代表するWリーグチームによる3×3エキシビションマッチを開催します。トップレベルの選手たちによる迫力のプレーと、スピーディーな試合展開をご覧いただけます。また、馬瓜選手と日本代表選手によるスペシャルデモンストレーションも実施予定です。- トムとジェリーボウリング -by VILLAGE VANGUARD- 開催期間:2025年5月16日(金)~5月25日(日)トムとジェリーがボウリング場へ遊びにきたような世界観の体験型POP UP SHOPが5/16(金)~期間限定で開催決定!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)- ANJOみんなのスポーツフェスティバル in ららぽーと安城 開催日:2025年6月15日(日)ANJOみんなのスポーツフェスティバル(共催:安城市/株式会社アイシン)のサテライト会場として、スタジアムコートにてスポーツイベントを開催!シーホース三河やアイシン ウィングスに関連したイベントも開催予定。来場選手やプログラム/スケジュールなどイベント詳細は後日発表、お楽しみに!ANJOみんなのスポーツフェスティバルは、地域のより多くの方にスポーツを楽しんでもらうことを目的に、多様性を尊重し、世代やスポーツ経験、障害の有無を問わず、“みんな”が一緒に楽しめる内容となっています。■ららぽーと安城グランドオープンを記念して三井ショッピングカード≪セゾン≫キャンペーン開催中

三井ショッピングカード≪セゾン≫にご入会で、プレオープン招待券などをプレゼントするキャンペーンを2025年6月1日(日)まで実施しています。

URL:https://www.saisoncard.co.jp/lineup/ca150cp-anjo_web.html

当社は今後も、「SAISONスタジアム」を通じて、地域の文化・スポーツの拠点としての役割を果たし、地域社会の活性化に貢献していきます。また、三井不動産との連携を通じて、お客様に新たな価値を提供し続け、地域の発展とともに歩んでまいります。