Co-Create Tomorrow.― 未来の当たり前を、今ここで創る ―

株式会社GIVE-FORWARD

2025年4月1日に設立された株式会社GIVE-FORWARD Inc.(本社:東京都大田区、代表取締役CEO:鈴木啓生、以下GIVE-FORWARD)は、AIを“業務インフラ”と捉え、ChatGPT法人研修を起点としたDX支援事業を本格始動いたします。さらに、ドローン技術を組み合わせた総合型ソリューションを展開し、建設・解体・農業など多様な業界の課題に多面的にアプローチ。「21世紀を代表する企業を創る」という大志のもと、AIと人間の創造力が共創する新たな時代を切り拓いてまいります。

1. 創業ストーリーと代表の想い

「GIVE-FORWARD」という社名には、“与える”価値が連鎖し、未来を動かすという想いが込められています。すべての行動が「より良い未来」を築く第一歩であり、その“今”と変化を続ける“未来”をつなぐ架け橋となりたい--そんな想いから、2025年4月1日、GIVE-FORWARDは誕生しました。

《代表取締役CEO・鈴木啓生の経歴》

・学生時代

世界的スポーツイベントのVIPホスピタリティ事業を手掛けるJet Set Sports社のインターンシップに1年間参加。コロナ禍で東京オリンピック本番には携われなかったものの、国際舞台の運営準備や多国籍チームとの協働を通して、語学力・調整力・異文化対応力を総合的に磨く。

・社会人時代《 株式会社リクルート 》

『ホットペッパービューティー』事業にて、数多くの新規顧客を獲得し、それぞれのビジネスモデルを的確に捉えた販促企画やマーケティング戦略を提案することで、年間表彰の“BEST15”に選出されるなど、全社3,000名の営業社員の中でもトップクラスの実績を収める。「お客様と深く向き合い、本質的な課題を解決していきたい」という想いが強まる一方で、事務作業や情報整理に時間を割かざるを得ない場面に直面。効率化の必要性を強く感じるようになる。

《創業者メッセージ》

偶然にも、ChatGPTを生み出したSam Altman氏と同じ誕生日(4月22日)に生まれた私は、不思議な縁を感じています。リクルートで営業として多くのお客様と関わる中で、「もっと深く伴走できるはず」という想いが募り、ChatGPTとの出会いがその可能性を広げてくれました。AIを“目的”ではなく“手段”として使いこなすことで、人はもっと人らしい仕事に集中できる。そう確信しています。最先端の技術を扱う一方で、私たち自身もまだまだ学びの途中です。だからこそ、"共に学び、共に創る"という姿勢を大切にしていきたいと考えています。小さな一歩の積み重ねが、やがて社会の大きな変化に繋がると信じて--。人とテクノロジーが共に進化していける未来を、仲間と共に創っていきます。

2. Mission / Vision / Value / Tagline

Mission : 「GIVEの連鎖で、可能性の再構築へ。」

(Rebuild possibilities through the chain of GIVE.)

Vision : 「未来の当たり前を、今ここで創る。」

(Create the future’s norm, here and now.)

Value(GIVE-FORWARD精神)

GIVE:期待を超える価値を、与え続ける

誠実:筋を通し、義を貫く

スピード:圧倒的初速

挑戦:次なる革新は、挑戦の中にある

夢中:努力は夢中に勝てない

Tagline : 「Co-Create Tomorrow」

人とテクノロジーが共創し、“未来の当たり前”を共に創るという想いを込めたメッセージ。

3. 事業展開の方向性

GIVE-FORWARDは、ChatGPT法人研修を“教育起点モデル”と位置づけ、AIを「難しそうな存在」から「手軽に使える業務インフラ」へと進化させる支援を行います。この研修を通じて、実務課題とAIの接点を体験した企業には、LLM基盤の自社AIプラットフォーム「OffiSapo AI」の導入支援へと展開し、DXの定着を伴走します。現在は、年間300社へのChatGPT法人研修実施を初期目標とし、その中から約10~15%(30~45社)へのOffiSapo AI導入を目指す実証フェーズにあります。小さな成功を積み重ねながら、「教育×現場定着」の好循環をつくり出していきます。さらに、ドローンを活用した建設・解体・農業領域への総合ソリューションも開始。AIとリアルの融合により、「現場の創造力」をテクノロジーで支える仕組みづくりを進めています。

4. 今後の展望

GIVE-FORWARDは、10年以内の上場(IPO)を長期的なマイルストーンとし、まずは3年間で法人研修累計1,400社/OffiSapo導入167社/年商1億円の達成を具体目標としています。教育・提案・導入・定着までを一気通貫で支援する「教育起点モデル」を強みに、AIやドローンの技術を“当たり前に使える”社会基盤へと広げてまいります。

5.会社概要

会社名:株式会社GIVE-FORWARD Inc.

所在地:〒143-0023 東京都大田区山王2丁目1-8 山王アーバンライフ1001

代表者:代表取締役CEO 鈴木 啓生

電話番号:070-3255-3722

設立日:2025年4月1日

事業内容:

・ChatGPTを起点とした法人向け研修

・LLM基盤の自社AIプラットフォーム「OffiSapo(オフィサポ) AI」

・業務効率化|DX推進のためのAIコンサルティング

・ドローン(空撮・建設・解体・農業支援等)を活用した総合型ソリューション

顧問税理士:エバーグリーン税理士法人

6.お問い合わせ先

TEL:070-3255-3722

E-mail: info@give-forward.co.jp