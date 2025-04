2025年3月開催、国際医学会「AMWC Monaco」において研究成果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス(米国カリフォルニア州、CEO:相川佳之)の連結子会社であるSBCメディカルグループが経営を支援する「湘南美容クリニック」に所属する西川礼華医師が、国際医学会「AMWC Monaco」にて研究成果を発表いたしました。

AMWC(Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress)は、世界中の美容医療およびアンチエイジング分野を牽引するトップクラスの専門医が一堂に会し、最先端の知見と技術を共有する、権威ある医学会です。 2025年3月27日(木)から3日間にわたりモナコで開催された「AMWC Monaco」には、これまでの学会発表や臨床実績が高く評価されたことにより、湘南美容クリニック所属の西川礼華医師がスピーカーとして招待され、研究成果を発表いたしました。

近年、美容医療は技術革新が加速し、臨床的な実践に加えて、専門的知見の発信や国際的な連携の重要性が一層高まっています。多様化するお客様のニーズに応えるためには、先端技術の導入に加え、多角的な視点を持つことが求められます。湘南美容クリニックにおいて皮膚科全体を統括する西川医師は、日々の診療で培った知見を学術の場で発信し、質の高い美容医療の提供を目指しています。SBCメディカルグループは、こうした国際的な交流を通じて取り組みを世界へ発信し、海外の最新知見や技術を積極的に取り入れ、美容医療業界のさらなる発展に貢献してまいります。

「AMWC Monaco」開催概要

開催地:The Grimaldi Forum in Monaco (Monaco)

開催日程:2025年3月27日(木)~2025年3月29日(土)

公式サイト:https://www.amwc-conference.com/en/home.html

演題

Optimizing Patient Satisfaction with Rejuran i for the Periorbital Area and Rejuran HB for Facial and Neck Rejuvenation

ポリヌクレオチド製剤を用いた肌の若返り治療を効果、安全性、患者満足度の観点から当院症例を交えて発表を行いました

西川礼華(にしかわあやか)医師について

経歴

2013年 横浜市立大学医学部医学科 卒業

2015年 国立病院機構東京医療センター臨床研修 修了

湘南美容クリニック 入職

2017年 湘南美容クリニック 皮膚科業績責任者 就任

2018年 湘南美容クリニック 皮膚科全体統括 就任

2023年 SBC東京医療大学 客員教授 就任

学会活動例(一部抜粋)

2024年11月 KOREADERMA 2024(韓国)

・Optimizing Skin Rejuvenation Treatment in Asian Patients with RF Microneedling

2024年11月 AMWC JAPAN 2024(日本)

・日本における美容注入治療 遅発性有害反応の現状

・Strategies to Increase Patient Satisfaction Using Rejuran i For the Periorbital Area and Rejuran HB for Full-face and Neck.

・Advancements in Skin Rejuvenation with PN: Optimal Method Selection

・Advanced Treatment Strategies for Periocular Wrinkles Using Polynucleotides

2024年5月 AMWC Asia Congress 2024(台湾)

・Trends and strategies in skin rejuvenation through polynucleotide

2024年4月 ASLS Seoul Congress 2024(韓国)

・Challenging Wrinkle Treatments: Focus on Periocular and Perioral Regions

2024年2月 IMCAS World Congress 2024(パリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

・Quantitative assessment of cryolipolysis treatment satisfaction and impact to Asian body shaping market

2023年11月 AMWC Japan(日本)

・Trends in Rejuvenation Injectable Therapies: Exploring Skin Quality-Centric Approaches and Combination Treatments

2023年10月 11th DASIL World Congress(タイ)

・Updates in Rejuvenation Injectable Therapies: Combination Treatments for Skin Quality

2023年6月 ISCOD 2023(バリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

2023年6月 IMCAS ASIA 2023(タイ)

・Complication management of devices for non-surgical fat reduction treatment

・New trends and findings on polynucleotide therapy for skin rejuvenation

2023年5月 AMWC Asia 2023(台湾)

・Complication management device for body contouring

2023年1月 IMCAS World Congress 2023(フランス)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

2022年9月 IMCAS Asia 2022(タイ)

・Skin revitalization treatment using RF microneedling device in Asian patients

・The combination therapy with a monopolar RF device and a direct bio-EMS device for body contouring in Asian patient

2022年8月 日本美容皮膚科学会(東京)

・当院で行っている美容皮膚科的治療:注入製剤によるフェイシャル・リジュビネーション~術後ケアまで

2022年6月 IMCAS World Congress 2022 (フランス)

・How to manage the adverse events and errors in Cryolipolysis

2022年5月 日本美容外科学会(JSAS)(東京)

・ポリヌクレオチド製剤とボツリヌストキシン製剤の併用療法によるスキンリジュビネーション効果の検討

・ラミニン5活性成分「Cebeline」を含有する「LCEバーム」を用いた内出血予防、術後ケアに関する報告

・ノッチフィルタを用いたIPLアクネ治療アップデート

