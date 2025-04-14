中学受験専門の「受験Dr.」が、「今やることセミナー」を4月21日に開催

株式会社 日本教育指導総合研究所JET

株式会社日本教育指導総合研究所JET(所在地：東京都新宿区、代表取締役：屋口 京子)が運営する中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「今やることセミナー」を、2025年4月21日(月)に開催する。

今やることセミナー

■「今やることセミナー」とは

受験Dr.の最上位コースであるクラウン講師が講演。塾でのカリキュラムにおいて、ひととおり入試範囲が既習となった今、「するべきこと」と「むだの多いこと」を振り分け、きたる仕上げの直前期の前準備として学習の質を上げるには何をどうすればよいのか、各塾のテストの特性・活用方法に触れつつ、四教科に分けて家庭学習方法を具体的・実践的に教える、お子様の中学受験の成功のヒントとなるセミナー。

■「今やることセミナー」内容

●4月5月6月時期の学習の取捨選択方法について

●各塾のテストの特性と活用方法

●この時期の志望校対策

【開催概要】

セミナー名： 今やることセミナー

日程 ： 2025年4月21日(月)

時間 ： 10：00～13：40

受講方法 ： 対面受講・オンライン受講

対象 ： 6年生保護者(お子様本人を連れての参加も可能)

【セミナー受講料】

11,000円（税込）

【お申し込み】

電話（03-5304-8225）もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/ima/

【担当講師】

＊全般

安部 公一郎 講師（写真中央左） 受験Dr. 塾長 京都駅前校校長 クラウンドクター講師

＊国語

春野 陽子 講師（写真中央） 国語科講師指導最高責任者 国語科御三家最高責任者 クラウンドクター講師

＊算数

海田 真凜 講師（写真中央右から2人目） 四谷本部校校長 校長総責任者 クラウンドクター講師

＊理科

亀井 章三 講師（写真左） 算数・理科御三家最高責任者 自由が丘校校長 教科総責任者 クラウンドクター講師

＊社会

清水 栄太 講師（写真右） 社会科御三家最高責任者 スーパードクター講師

【アンケート回答特典】

対面受講：

教科別 講演資料、セミナー内容に即したトレーニングブック

オンライン受講：

教科別 講演資料の当日閲覧、セミナー内容に即したトレーニングブック送付

■受験Dr.について

「受験Dr.」は【目の前の1人を勝たせる】をモットーに、お子さん一人ひとりの性格や学習状況に合わせたオーダーメイド指導の「個別指導塾」「プロ家庭教師の派遣」「オンライン授業」のサービスを提供。

開成中学校の合格者数は2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の6年で計65名となり、個別指導No.1の合格実績を達成しています。

■会社概要

商号 ： 株式会社日本教育指導総合研究所JET

代表取締役社長： 屋口 京子

所在地 ： 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 四谷THビル7階

設立 ： 設立 1998年2月／法人化 2003年10月

事業内容 ： 中学受験プロ講師による個別指導塾・家庭教師 受験Dr.

校舎 ： 四谷本部校、麻布十番校、代々木校、自由が丘校、吉祥寺校、東京校、

成城学園校、白金高輪校、横浜校、京都駅前校

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.chugakujuken.com/