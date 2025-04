サンエー浦添西海岸 PARCO CITY にて、「Orion POP UP SHOP」を開催 POP UP SHOP記念グッズが新登場

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社(本社:沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO 村野 一)は、サンエー浦添西海岸 PARCO CITYでの「Orion POP UP SHOP」の開催を記念したオリジナルTシャツとタオル、雑貨を、2025年4月18日(金)10時より、サンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザで発売します。

2025年4月18日(金)~6月1日(日)にサンエー浦添西海岸 PARCO CITYにて、「Orion POP UP SHOP」が開催されます。「オリオンビール」のオフィシャルグッズの販売に加え、フォトスポットやオリオン提灯等の装飾でオリオンビール一色の空間が演出されます。今回のOrion POP UP SHOPのオープンを記念し、記念グッズとして新商品を発売する運びとなりました。新商品はTシャツ・ハンドタオル・トートバッグ・キーホルダー・スライドミラー・クリアファイル・ステッカー・缶バッジ・コースターの全9種類。販売箇所は、「Orion POP UP SHOP」(サンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザ)となります。今、ここでしか買えないバラエティー豊かな商品をお楽しみいただくべく、ぜひサンエー浦添西海岸PARCO CITYへ足をお運びください。

商品概要

【Tシャツ】

■ネオンTシャツ 各5,500円(税込)

■ビンテージ風Tシャツ 各4,400円(税込)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_1_aeca902115b31bde1e32884a171bcdce.jpg ]

【ハンドタオル】

■ビールタオル 1,000円(税込)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_2_3d33e8fd843e4d51bd74b3092c339f47.jpg ]

【雑貨】

■キャンバストートバッグ 4,000円(税込)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_3_1d625126fe93ee2be81d4510653110c3.jpg ]

■トレーディングアクリルキーホルダー 770円(税込)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_4_805b8683a4b4768b88ba8aea1846a043.jpg ]

■カラーアクリルキーホルダー 880円(税込)

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_5_4ddacff4dbc7552baf05010118ff36ee.jpg ]

■アクリルスライドミラー 1,200円(税込)

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_6_fcaf434a8c3a4468e9030951e30b8602.jpg ]

■クリアファイル 500円(税込)

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_7_e99986fc7d6dc13ce5c4e9117edd62a7.jpg ]

■ダイカットステッカーBIG 600円(税込)

■ダイカットステッカー 400円(税込)

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_8_3e97c424a5a1846ee3e99c98a28dd8ce.jpg ]

■ トレーディングメタリック缶バッジ 500円(税込)

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_9_25c26abace81cc2c0b77a69a27e98ad9.jpg ]

■トレーディングアクリルコースター 1,000円(税込)

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/205_10_873d52cd4af9dc9fd281c5677cd7ece2.jpg ]

【販売箇所】※販売状況についてお電話でお伝えすることはできません。

■Orion POP UP STORE:

・会場:サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F センタープラザ(沖縄県浦添市西洲3-1-1)

・販売時期:4/18(金)~6/1(日)10時-20時

※数量限定につき、品切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。

※Orion POP UP SHOPの販売状況についてはお電話でお答えできません。直接店頭にてご来店の上スタッフにお尋ねください。

■Orion POP UPSHOPについて

「オリオンビール」のオフィシャルグッズを多数ご用意しております。また、POP UP SHOP 記念グッズもお取り扱いいたします。会場内には、フォトスポットやオリオン提灯等の装飾でオリオンビール一色の空間が演出されます。

■本商品について

オリオンビール株式会社と株式会社Juiceのライセンス契約により、株式会社Juiceが製造したものです。

■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

●オリオンビール株式会社 マーケティング本部マーケティングコミュニケーション課

アドレスorion-pr@orionbeer.co.jp TEL:098-971-6350