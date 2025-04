FINOSレポート「2025年金融サービスにおけるオープンソースの展望」を公開

The Linux Foundation Japan

FINOS最新レポート「2025年金融サービスにおけるオープンソースの展望」

Fintech Open Source Foundation (FINOS) により発行された最新レポート「2025年金融サービスにおけるオープンソースの展望」日本語版が公開されました。





金融サービスにおけるオープンソースの未来を切り開く

全レポートは、こちらからご覧いただけます :- 日本語版 : 2025年金融サービスにおけるオープンソースの展望(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/04/finos-2025-open-source-vision-jp/)- オリジナル版 (英語) : OUR VISION FOR OPEN SOURCE IN FINANCIAL SERVICES IN 2025(https://www.finos.org/finos-2024-in-review-vision-sign-up)

オープンソースは、金融サービスの未来を形作り、イノベーションを推進し、コラボレーションを促進し、新しい業界標準を確立しています。そしてFINOSはこの変革をリードしています。私たちの最新の洞察をぜひお読みください。



FINOS 2025 オープンソースの展望



ここでは、金融分野におけるオープンソースの今後について、次のような将来予測を取り上げます。

- オープンソースAIの台頭と規制コンプライアンス ソリューション- 業界全体におけるオープン ファイナンス スタンダードの導入拡大- クラウド セキュリティ、フィンテックのコラボレーション、相互運用性- FINOSが金融サービス イノベーションの未来をどう形作るか

レポートから得られるもの

- 業界のトレンドと新興技術を先取りする- 金融機関が競争上の優位性を得るためにオープンソースをどのように活用しているかを学ぶ- 世界をリードするオープンソース金融コミュニティから洞察を得る- 組織がどのように関与し、貢献し、利益を得ることができるかを理解する

参考資料(日本語版)

- 金融サービスにおけるオープンソースの現状 - 2024(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2024/12/the-2024-state-of-open-source-in-financial-services-jp/)- FINOS 2024 In Review: A Letter From The Chair(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/03/finos-2024-in-review-jp/)

日本語版翻訳協力:鯨井貴博