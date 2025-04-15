チエル、第16回 EDIX（教育総合展）に出展

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チエル株式会社

　学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：粟田 輝）は、2025年4月23日（水）～25日（金）東京ビッグサイトで開催される第16回 EDIX（教育総合展）に出展いたします。



（ブースイメージ）


■ 出展概要



　小学校から大学まで先生方の授業をICTで支援するチエルでは、EDIX東京にて最新の製品・ソリューションを展示します。特に注目は、ネットワーク課題に対応しデジタルコンテンツの快適な活用環境を実現する『Tbridge(R) エッジキャッシュ機能搭載モデル』と、複雑化するネットワーク環境をセキュアに統合管理する『ExtraConsole(R) シリーズ』です。文部科学省の整備計画に合致するこれらのソリューションは、学校・自治体からの注目度も高く、会場ではその効果を存分にご体感いただけるコーナーをご用意いたします。その他、企画・開発中の新製品も多数展示予定です。進化する教育ICTの未来を、ぜひチエルブースでご確認ください。



【小学校・中学校向けの注目展示製品】


「『Tbridge』最適化とキャッシュ この1台で実現！」と題し、以下のような製品を展示します。







上記の他、多数の製品を展示します。



【高校・大学向けの注目展示製品】


「学校環境に特化-アカウント管理とアクセス認証『ExtraConsole(R)シリーズ』」と題し、以下のような製品を展示します。





上記他、多数の製品を展示します。



■出展製品ラインナップ



《小学校・中学校向け》



【高速化体験】インターネット回線／デジタル教科書・【10G対応】


・無線通信可視化・安定化ソリューション『Tbridge(R) エッジキャッシュ機能搭載モデル(https://product.chieru.co.jp/tbridge/tbridge/)』



【教育DX／データ利活用】


・総合通信可視化ソリューション『Tbridge T-Manager(R)(https://product.chieru.co.jp/tbridge/t-manager/)』


・教育DXに係るKPIに対応『フィルタリングダッシュボード(https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-filtering-service/option/)』



【校務DX】


・学びのDXを支援『らくらく授業ツール(https://www.chieru.co.jp/products/system/rakuraku-tool/)』


・校務のDXを支援『らくらく先生ツール(https://www.chieru.co.jp/products/system/rakuraku-teacher/)』



【Chromebook(TM) 活用パック】


・Webフィルタリングツール『InterCLASS(R) Filtering Service(https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-filtering-service/)』


・協働学習支援ツール『InterCLASS(R) Advance Light(https://product.chieru.co.jp/interclass/interclass-advance-light/)』


・協働学習支援ツール『InterCLASS(R) Advance(https://product.chieru.co.jp/interclass/interclass-advance/)』


・運用支援ツール『InterCLASS(R) Console Support(https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-console-support/)』



《高校・大学向け》



【ゼロトラスト】


・シングルサインオンシステム『ExtraConsole(R) Secure Network(https://product.chieru.co.jp/extraconsole/extraconsole-secure_network/)』


・統合ID管理システム『ExtraConsole(R) ID Manager(https://product.chieru.co.jp/extraconsole/extraconsole-id_manager/)』



【大学 教研システム】


・語学学習支援システム『CaLabo(R) MX(https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-mx/)』


・クラウド型授業支援システム『CaLabo(R) Cloud(https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-cloud/)』


・LMS（学習管理システム）『Moodle(TM)(https://lms.chieru-cb.jp/)』



【DXハイスクール】


・CALLシステム『CaLabo(R) EX(https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-ex/)』


・授業支援システム『CaLabo(R) LX(https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-lx/)』


・新ハードウェア画像転送システム『S600-OP(https://www.chieru.co.jp/products/high-school/s600op/)』


・システムリカバリソフト『Winkeeper(TM)(https://www.chieru.co.jp/products/system/winkeeper/)』


・スマートスイッチングハブ『CHIehub(https://www.chieru.co.jp/products/system/chiehub/)』




■「第16回 EDIX（教育 総合展）東京」 開催概要



開催日程　　　　：2025年4月23日(水)～25日(金)


開催時間　　　　：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00まで


開催場所　　　　：東京ビッグサイト 南展示ホール


主催　　　　　　：RX Japan株式会社


出展ブース番号　：18-2（4F南展示棟 3ホール）



公式HP：【公式】EDIX東京2025｜日本最大の教育分野の展示会イベント


https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html)




チエル株式会社


「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。



【会社概要】


会社名　　　：チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号：3933】


代表者　　　：代表取締役社長　粟田 輝


本社所在地　：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F


設立　　　　：1997年10月1日


資本金　　　：3.36億円


事業内容　　：教育ICT事業


ホームページ：https://www.chieru.co.jp



取材に関するお問合せ先


チエル株式会社　プロモーション部（広報担当）　E-mail：tm-pr@chieru.co.jp