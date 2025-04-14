300インチLEDスクリーン　15円 キャンペーン（1日レンタル料金）

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2025年5月に創業15周年を迎えるに際し、特別企画第１弾を企画いたしましたので、お知らせさせて頂きます。

メインスタジオでのLEDモニターご使用

3.9mm ブラックSMD 3500x7500mm/300インチ相当 スケーラー・簡易スイッチャー付き

1日レンタル通常価格 100,000円 → 15円

＊オペレーターは、別途手配が必要となります。

開催期間：2025年4月12日（土）～5月31日（土）

対象案件：すでにブッキング済の案件にも適応させていただきます。

適用条件：事例掲載（弊社web、営業資料、広告素材、PRTimesなど。見え方などは応相談可）

注意：その他の値引きなどと、併用することは出来かねます。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から15年間で3000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム：

Zoom、VIMEO、Teams、LINE LIVE、ニコニコ生放送（公式生放送、チャンネル放送）、YouTubeライブ、Xライブ（旧：Twitterライブ）、Openrec、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、IBM Cloud Video、など国内における一般的なプラットフォーム



所有機材：

TriCasterTC2/VMC1/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD（Roland）、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel

XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R

Shure（A帯）ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB

10D、AVOLITES QUARTZ

Wirecast、VMIX、OBS、FMLE

など（詳細や料金は、別途お問合せください）



オペレーター：

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど

【360度オンラインロケハン】日程調整不要、現地に来訪なくても何時でも！

https://my.matterport.com/show/?m=enEzQTM6Xqa



【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

（現場対応中の時間帯が多いため、問い合わせフォームにてお願い申し上げます。）

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

http://www.croak.co.jp/ （コーポレート）

http://studio.croak.co.jp/ （スタジオ）