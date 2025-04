300インチLEDスクリーン　15円 キャンペーン（1日レンタル料金）

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社(本社:東京都渋谷区)は、2025年5月に創業15周年を迎えるに際し、特別企画第1弾を企画いたしましたので、お知らせさせて頂きます。

メインスタジオでのLEDモニターご使用

3.9mm ブラックSMD 3500x7500mm/300インチ相当 スケーラー・簡易スイッチャー付き

1日レンタル通常価格 100,000円 → 15円

*オペレーターは、別途手配が必要となります。

開催期間:2025年4月12日(土)~5月31日(土)

対象案件:すでにブッキング済の案件にも適応させていただきます。

適用条件:事例掲載(弊社web、営業資料、広告素材、PRTimesなど。見え方などは応相談可)

注意:その他の値引きなどと、併用することは出来かねます。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から15年間で3000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム:

Zoom、VIMEO、Teams、LINE LIVE、ニコニコ生放送(公式生放送、チャンネル放送)、YouTubeライブ、Xライブ(旧:Twitterライブ)、Openrec、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、IBM Cloud Video、など国内における一般的なプラットフォーム



所有機材:

TriCasterTC2/VMC1/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD(Roland)、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel

XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R

Shure(A帯)ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB

10D、AVOLITES QUARTZ

Wirecast、VMIX、OBS、FMLE

など(詳細や料金は、別途お問合せください)



オペレーター:

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど

【360度オンラインロケハン】日程調整不要、現地に来訪なくても何時でも!

https://my.matterport.com/show/?m=enEzQTM6Xqa



【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

(現場対応中の時間帯が多いため、問い合わせフォームにてお願い申し上げます。)

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

http://www.croak.co.jp/ (コーポレート)

http://studio.croak.co.jp/ (スタジオ)