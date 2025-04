[1989STANDARD] 新作が出るたびに韓国で話題沸騰のブランド、今回は韓国の人気イラストレーターとコラボレーション！

株式会社シックスティーパーセント

韓国発の感性カジュアルブランド 1989STANDARD が、2025年春夏シーズンに向けて特別なアーティストコラボレーションを発表する。

今回タッグを組んだのは、「終わらない夏の物語」を描く韓国の人気イラストレーター MILL(イム・ドンヒョク氏)。

柔らかな光と影、風が吹き抜ける午後の空気を感じさせる繊細なタッチが特徴で、多くの人々の共感を集めているアーティスト。

1989STANDARDとMILLの間で交わされた言葉から、今回のコラボレーションコンセプトが誕生しました。

1989STANDARD:

where should I go to fully enjoy hope and happiness?

MILL:

how about MILL world, where you can feel the endless ocean?

1989STANDARD:

Wow! I wish this moment could last forever, just like the endless ocean!

このメッセージは、今シーズンのテーマである

「oceanic bliss ― 果てしない波の中で希望と喜びを味わう」

「終わらない夏の物語」をテーマに、木漏れ日や風、白いタイルの建物、青々とした草、そしてゆったりと流れる午後の空気を描くMILL氏。

その作品は、まるで夏の日のワンシーンのように見る人の心に残る物語を伝える。

1989STANDARDは、

「日常の中にある小さな希望と喜び」をテーマに、韓国・ソウルを拠点として展開されている感性派カジュアルブランド。ブランド名の“STANDARD”には、「流行に流されない、自分らしいスタンダードを見つけてほしい」という思いが込められており、日々のスタイルに寄り添うデザインが魅力。

1989STANDARDのアイテムは、一見シンプルでありながら、グラフィックや言葉選び、素材感にまでこだわったディテールが特徴。



Tシャツやスウェットなどのベーシックアイテムを中心に、シーズンごとに異なるストーリーを乗せたコレクションを展開しており、リリースされるたびに韓国国内で大きな話題を呼んでいる。

特に注目されているのが、毎シーズン発表されるオリジナルスローガンやアーティストとのコラボレーション。

日常の風景や感情を詩的に表現する言葉と、感性豊かなアートが融合することで、着る人の心に寄り添うアイテムが誕生する。

韓国では若者を中心に絶大な支持を受けており、韓国の有名なK-POPアイドルも愛用しており、常に話題のブランドとなっている。

