【ウェビナー】5/8（木）OCI導入でデータベース運用はどう変わる？パナソニック事例から学ぶ、具体的なメリットと導入プロセス
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
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https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci
対 象：・情報システム部門の責任者・ご担当者
Oracle Databaseのクラウドプラットフォームとして有力な選択肢と言えるOCI（Oracle Cloud Infrastructure）ですが、「具体的にどのようなメリットがあるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年5月8日（木）『OCI導入でデータベース運用はどう変わる？パナソニック事例から学ぶ、具体的なメリットと導入プロセス』セミナーを開催します。
申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci
日 時：2025年5月8日（木） 11：00～11：40
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
参加費：無料
定 員：50名
対 象：・情報システム部門の責任者・ご担当者
・Oracle Databaseを利用している企業の方
・データベース運用の責任者・ご担当者
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci
＜内容＞
Oracle Databaseのクラウドプラットフォームとして有力な選択肢と言えるOCI（Oracle Cloud Infrastructure）ですが、「具体的にどのようなメリットがあるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
パナソニックグループではデータベースをOracle Exadataへ統合、その後OCIを活用してクラウド化し、年間7,000万円の合理化を達成しました。本セミナーでは、実際に構築・運用を担当しているパナソニックISのデータベーススペシャリストが登壇し、この事例について詳しくご紹介します。
＞＞詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci