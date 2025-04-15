【ウェビナー】5/8（木）OCI導入でデータベース運用はどう変わる？パナソニック事例から学ぶ、具体的なメリットと導入プロセス

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パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年5月8日（木）『OCI導入でデータベース運用はどう変わる？パナソニック事例から学ぶ、具体的なメリットと導入プロセス』セミナーを開催します。




申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci


日　時：2025年5月8日（木）　11：00～11：40


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・情報システム部門の責任者・ご担当者
　　　　・Oracle Databaseを利用している企業の方


　　　　・データベース運用の責任者・ご担当者


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci



＜内容＞


Oracle Databaseのクラウドプラットフォームとして有力な選択肢と言えるOCI（Oracle Cloud Infrastructure）ですが、「具体的にどのようなメリットがあるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

パナソニックグループではデータベースをOracle Exadataへ統合、その後OCIを活用してクラウド化し、年間7,000万円の合理化を達成しました。本セミナーでは、実際に構築・運用を担当しているパナソニックISのデータベーススペシャリストが登壇し、この事例について詳しくご紹介します。



＞＞詳細・お申込み


https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/oci