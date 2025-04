デスク周りの機器が1台にまとまってスッキリ!　Qi2対応ワイヤレス充電スタンド付きの4in1ドッキングステーションを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見浩一)は、スマートフォンのワイヤレス充電とパソコンの周辺機器の接続を1台でまとめられる、Qi2対応ワイヤレス充電スタンド付きの4in1ドッキングステーションを4月下旬より新発売いたします。

Qi2対応スマートフォンをマグネットで固定するだけで簡単に充電可能で、最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電のため、席を立つ際にケーブルを抜き挿しする手間がありません。また、マグネット固定により、縦・横どちらの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使用できます。

スタンドは柔軟に角度調整が可能で、動画視聴やビデオ通話など、シーンに応じて好みの角度で使用できます。

デスク周辺機器の接続を1台にまとめられる!Qi2対応ワイヤレス充電スタンド付きの4in1ドッキングステーション

- Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。- マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、充電中に席を立つ際、ケーブルを抜き挿しする手間がありません。- WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。- 取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

65W充電と高速データ転送で、作業効率が大幅にアップ!

- USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-Cポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。- USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。もちろん、マウスやキーボードなどの周辺機器の接続も可能です。※非推奨:データ転送に使用するUSBポートでのスマートフォン・タブレットの充電

4K映像出力対応で大画面も楽しめる!

- スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。

マグネット固定で縦横自在に充電可能

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。- スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。- 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細Qi2スタンド付きドッキングステーション

型番:DST-Q040BPGY

価格:\12,980(店頭実勢価格)\11,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DST-Q040BPGY.html

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立:昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一