「ヤクルトのサプリメント」に新ラインアップ12種類のビタミン1日分がたった2粒「マルチビタミン（60粒）」Amazon.co.jpにて先行発売

ヤクルトヘルスフーズ株式会社

ヤクルトヘルスフーズ株式会社（大分県豊後高田市/代表取締役社長 蝦名 秀昭）は、サプリメントブランド「ヤクルトのサプリメント」から「マルチビタミン（60粒）」を5月1日（木）よりAmazon.co.jpにて先行発売します。

●「マルチビタミン（60粒）」について

不足しがちな12種類のビタミン（ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB2、ビタミンB₆、ビタミンB₁2、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチン）1日分※を2粒で取ることができます。さらに、ヤクルトのガラクトオリゴ糖を配合しており、毎日の健康をサポートします。

※ 栄養素等表示基準値（18歳以上、基準熱量2,200kcal）

【商品名】マルチビタミン（60粒）

【原材料名】サフラワー油（国内製造）、還元澱粉分解物、ガラクトオリゴ糖粉末/ビタミンC、ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンE、ビタミンB₆、ビタミンB₁、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビオチン、ビタミンD、ビタミンB₁2

【1日摂取目安量】2粒

【内容量】27g（450mg×60粒）

【販売価格】1,000円(税別)、1,080円（税込）

【販売チャネル】Amazon.co.jp 先行発売

【発売日】2025年5月1日（木）

●「ヤクルトのサプリメント」について

「ヤクルトのサプリメント」は“今から未来まで、ひとりでも多くの人の健康をサポートする”をコンセプトに、出来る限り長く、お客さまの健康に寄り添うことを目指した、サプリメントブランドです。今回発売する「マルチビタミン(60粒)」の他に、「鉄・葉酸(30粒)」、「カルシウム・マグネシウム・ビタミンD(120粒)」、「アミノパーフェクト 粒タイプ(480粒)」をAmazon. co.jpで販売中です。今後も性別や年代など個々のライフステージに合わせて選べる商品ラインアップを計画しています。

●ヤクルトヘルスフーズ株式会社について

【本社所在地】大分県豊後高田市西真玉3499-5

【代表者】代表取締役社長 蝦名 秀昭

【事業内容】健康・機能性食品・飲料の製造、販売

【株主】株式会社ヤクルト本社（100％）