【品川プリンスホテル】TAKANAWA GATEWAY CITYの開業を記念した「ANNIVERSARY COCKTAIL」が登場

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、TAKANAWA GATEWAY CITYの開業を記念したアニバーサリーカクテルを、メインタワー最上階にある「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2025年6月30日(月)まで販売いたします。

「過去を味わい、未来に酔う」をテーマに、当ホテルのバーテンダーである門間輝典が創作した3種のカクテルは、それぞれ「江戸湊」、「SHINAGAWA STREAM」、「NEON GATE」と名づけられ、過去から現在、そして未来へと紡がれる品川の物語を表しています。味覚と視覚で体感いただけるクリエイティブで洗練された特別な一杯は、地上130mのホテル最上階から、TAKANAWA GATEWAY CITYの輝きを望みながら、東京の夜に酔いしれる華やかなひとときを演出いたします。

当ホテルは、ホテルコンセプトの“FUN! Goes On”を体現した、このアニバーサリーカクテルを通して、日本と世界をつなぐ玄関口として更なる進化を遂げようとしている高輪・品川エリアの移りゆく時間をご提案いたします。

品川プリンスホテル 『DINING & BAR TABLE 9 TOKYO』

ANNIVERSARY COCKTAIL(品川プリンスホテル)

ANNIVERSARY COCKTAIL 概要

【場所】

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO

※メインタワー 39F

【期間】

2025年6月30日(月)まで

【提供時間】

1:00P.M.~営業終了時間まで

※ペアシートプラン 最終入店時間 7:00P.M.

【営業時間】

平 日:4:00P.M.~1:00A.M.

土曜日:~11:00P.M.

休 日:~10:00P.M.

【料金】

ANNIVERSARY COCKTAIL 3種 各 \2,800

ペアシートプラン \3,900

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114

(受付時間:10:00A.M.~6:00P.M.)

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/tgc_cocktail2025/

[COCKTAIL CONCEPT]

海の玄関口として栄えた湊 町 空との玄関を結ぶ人の流れ。

過去の湊、現在の交差点、未来へ駆けるリニアが時代を超えて人と街を繋ぐ

江戸の香り、都市の光、未来への疾走 過去を味わい、未来に酔う。

変貌を遂げる品川をイメージした3種のカクテル

江戸湊 イメージ(品川プリンスホテル)◆江戸湊 “過去”

江戸時代の港町・品川の情緒を、現代の技術と洗練で昇華。

海の広がりと、日本文化のエッセンス、そして藻塩で海風のような余韻を纏わせた、和と旨味の一体感を感じる一杯。

SHINAGAWA STREAM イメージ(品川プリンスホテル)◆SHINAGAWA STREAM “現在”

再開発が進み、人々が集い、未来へ向かう品川の“今”を映しだすモダンカクテル。

人や都市のエネルギー、そして未来への推進力。

空へとつながる雲。新しい旅路の始まりを静かに象徴する。

NEON GATE イメージ(品川プリンスホテル)◆NEON GATE “未来”

品川から未来へ。リニアモーターカーが開く

新時代の「ゲート」を表現。

鮮烈な色彩とエネルギッシュな味わい、そして銀粉が描く“未来の光の軌跡”。

アロマとスピード感を兼ね備えた、まさに“飲む未来体験”。

ペアシート(席数限定)(品川プリンスホテル)◆ペアシートプラン(席数限定)

アニバーサリーカクテル1杯に、タパスプレートとカバーチャージがセットになった席数限定プランをご用意いたしました。刻一刻と変化する眺望を前に、大切な方との記憶に残る時間をお過ごしください。

◆DINING & BAR TABLE 9 TOKYO◆DINING & BAR TABLE 9 TOKYO(品川プリンスホテル)

地上130m、品川プリンスホテルメインタワー最上階に位置する、店舗面積約2,000平方メートル のレストラン。1フロアすべてが1つのレストランとなっており、景色の“写ろい”、空間の“移ろい”、映像の“映ろい”、ニーズの“移ろい”をコンセプトに、シュチュエーションや用途で選べる9つのエリアをご用意しております。レストランから望む都心の景色とともに、おとなが遊べる“エンターテインメントスポット”として、洗練された世界観で楽しむ華やかな時間を演出いたします。

◆門間 輝典 プロフィール◆

門間輝典(品川プリンスホテル)

品川プリンスホテル DINING & BAR TABLE 9 TOKYO マネジャー。

一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会 マスターバーテンダー。第5回 全国プリンスホテル創作カクテルコンペティション 最優秀賞をはじめ、第27回 一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会クラシック創作カクテルコンペティション グランプリ 国土交通大臣賞 受賞など数々の経歴を誇る。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

※表記料金には消費税が含まれております。別途サービス料13%を加算させていただきます。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※2025年4月1日以降の当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点(4月15日)の情報です。