PEANUTS Cafe｜【期間限定】春の陽気に気分が弾むスヌーピーをテーマにしたシーズンメニューが登場！

株式会社ポトマック(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

暖かい陽気に誘われて、お出かけが楽しくなる季節。

PEANUTS Cafeでは「It’s SUNNY ～Enjoy the Sunshine～」をテーマに、春の陽ざしの中ハッピーダンスをするスヌーピーをモチーフにした、気分も弾む特別なシーズンメニューをご用意しました。

心もカラダもワクワクするひとときを、PEANUTS Cafeでお楽しみください。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

It‘s SUNNY！プレート

～スモークサーモンとアボカド・サワークリームチーズのオープンサンド～

\1,958（税込）

彩り鮮やかなサーモンとアボカドをカンパーニュにトッピングしたオープンサンドと、旬の野菜を盛り込んだ華やかなサラダを合わせた軽やかな1皿です。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

スヌーピーのハッピーダンスケーキ

\1,480（税込）

気持のよい陽気な季節を、ダンスで表現するスヌーピーをモチーフにしたケーキ。

草原をイメージしたケーキに、レモンクリームや花の形のチョコ、カラフルなフルーツで彩られた、見た目もキュートなデザートです。

※左からキウイ、オレンジ、ピーチ (C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

IT‘S SUNNY！ レモネードフロート

(キウイ/オレンジ/ピーチ)

各\1,012（税込）

自家製レモネードシロップをベースに、フルーツの果肉やジュレが入った食感も楽しめるフルーツフロートです。

販売店舗

PEANUTS Cafe 名古屋

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

PEANUTS Cafe 大阪

PEANUTS Cafe 神戸 ※テイクアウトのみ

PEANUTS DINER 神戸 ※イートインのみ

※店舗によってグラス・カップラベルのデザインが異なります。予めご了承ください。

※テイクアウトの税込価格は「お持ち帰り」の価格です。

※PEANUTS Cafe 神戸ではテイクアウトメニューの「店内飲食」が可能ですが、税率が異なりますので、別価格となります。

販売期間

2025年4月16日(水) ～ 6月10日(火)

※販売期間は変更する場合がございます。

店舗詳細

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 名古屋

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-18-15先 RAYARD Hisaya-odori Park

TEL 052-211-9660

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/nagoya/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 大阪

〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2－1 ららぽーとEXPOCITY 1F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/osaka/

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS Cafe 神戸

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP https://www.peanutshotel.jp/

※テイクアウトのみ

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

PEANUTS DINER 神戸（PEANUTS HOTEL 3F）

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

TEL 078-200-5848

HP www.peanutsdiner.jp/kobe/

※イートインのみ

公式 HP :https://www.peanutscafe.jp/公式 Instagram :https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/公式 Facebook :https://www.facebook.com/peanutscafetokyo/公式 X(旧Twitter) :https://x.com/peanutscafe2015

＜参考＞

「ピーナッツ」とは



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト(https://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」(https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

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