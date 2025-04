＜キノラボ＞ジュワっと感触！ひんやり炭酸（※1）化粧水inコットンパフが2025年5月27日（火）に新発売（2025年4月30日（水）一部企業先行発売）

クオレ株式会社キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ

クオレ株式会社(所在地:大阪府吹田市、代表取締役社長:木下英司)は、化粧品ブランド「キノラボ」から、『キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ』を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2025年5月27日(火)に発売いたします。(2025年4月30日(水)一部企業先行発売)

ワンプッシュ、手のひらにスプレーするだけで、もこもこ泡がコットンに早変わり! 肌の引きしめと保湿が叶う炭酸(※1) 化粧水入りのコットン。不要な角質をオフし毛穴を目立ちにくく整った素肌に。コンパクトだからトレーニング後のスキンケアとしても持ち運べ、ほてった肌を心地よくクールダウンできる新感覚のコットンパフです。

※1噴射剤

商品特徴

Point1 炭酸(※1) 化粧水入りコットンで肌の引きしめと保湿が叶う

メイク崩れとテカりの原因にもなる毛穴開き。炭酸(※1)が含まれた化粧水が、肌の奥(※2)まで浸透し、キュッと肌を引きしめて保湿。肌表面を整えて、メイクのりもアップ!

Point2 均一にムラなく潤う

コットンにより不要な角質をオフ。肌の奥(※2) まで化粧水がしみ込みやすく、長く潤いが持続。毛穴を目立ちにくく、整った素肌に。

Point3 爽やかな香り

ほのかに香る「グレープフルーツ」の香りで、緊張感から心を解放しリフレッシュ!

Point4 美容保湿成分配合

3種の保湿成分配合で、お肌の潤いを長時間キープ!肌リズムを整え乾燥を防ぐことで、ベースメイクの密着力がアップ!

・加水分解シルク

・ヒアルロン酸Na

・チャ乾留液

※1噴射剤

※2角層まで

誰でも簡単!3STEP

手のひらにスプレーするだけで、簡単に冷たいコットンが出来上がります。

キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use01キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use02キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use03

キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ

<商品概要>

商品名:キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ

価格 :1,540円(税込)

内容量:80g

販売店:全国のドラッグストア・バラエティショップ

キノラボ スキンケアシリーズ

キノラボ ASASUKI クリアフォーム

キノラボ ASASUKI クリアフォーム

炭酸(※3) 泡パック×洗顔の1本2役

時短簡単!顔全体にのせるだけで、お肌も心も爽快に!

POINT1:もちもち弾力泡で摩擦レス洗顔

POINT2:毛穴汚れもスッキリ!

炭成分(洗浄助剤)が汚れを吸着し、トーンアップ。肌を整えてメイクのりも抜群に!

POINT3:美容保湿成分(※4) 高配合

POINT4:清々しい「シトラスミューズ」の香りで、前向きな気分にリフレッシュ!

※3 噴射剤

※4 ブドウ果実エキス、セージ葉エキス、チャ葉エキス、ユーカリ葉エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、ハトムギ種子エキス、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

<商品概要>

商品名:キノラボ ASASUKI クリアフォーム

価格 :1,980円(税込)

内容量:150g

販売店:全国のドラッグストア・バラエティショップで発売中

