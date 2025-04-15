＜キノラボ＞ジュワっと感触！ひんやり炭酸（※1）化粧水inコットンパフが2025年5月27日（火）に新発売（2025年4月30日（水）一部企業先行発売）

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クオレ株式会社

キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフ

クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、化粧品ブランド「キノラボ」から、『キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフ』を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2025年5月27日（火）に発売いたします。（2025年4月30日（水）一部企業先行発売）



ワンプッシュ、手のひらにスプレーするだけで、もこもこ泡がコットンに早変わり！ 肌の引きしめと保湿が叶う炭酸（※１） 化粧水入りのコットン。不要な角質をオフし毛穴を目立ちにくく整った素肌に。コンパクトだからトレーニング後のスキンケアとしても持ち運べ、ほてった肌を心地よくクールダウンできる新感覚のコットンパフです。


※1噴射剤


商品特徴



Point１　炭酸（※１） 化粧水入りコットンで肌の引きしめと保湿が叶う


メイク崩れとテカりの原因にもなる毛穴開き。炭酸（※１）が含まれた化粧水が、肌の奥（※２）まで浸透し、キュッと肌を引きしめて保湿。肌表面を整えて、メイクのりもアップ！



Point２　均一にムラなく潤う


コットンにより不要な角質をオフ。肌の奥（※２） まで化粧水がしみ込みやすく、長く潤いが持続。毛穴を目立ちにくく、整った素肌に。



Point３　爽やかな香り


ほのかに香る「グレープフルーツ」の香りで、緊張感から心を解放しリフレッシュ！



Point４　美容保湿成分配合


３種の保湿成分配合で、お肌の潤いを長時間キープ！肌リズムを整え乾燥を防ぐことで、ベースメイクの密着力がアップ！


・加水分解シルク


・ヒアルロン酸Na


・チャ乾留液



※1噴射剤


※2角層まで


誰でも簡単！３STEP



手のひらにスプレーするだけで、簡単に冷たいコットンが出来上がります。




キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフHow to use０１

キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフHow to use０２

キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフHow to use０３





キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフ


＜商品概要＞


商品名：キノラボ　ASASUKI　もこもこコットンパフ


価格　：1,540円(税込)


内容量：80ｇ


販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ



キノラボ スキンケアシリーズ




キノラボ　ASASUKI　クリアフォーム

キノラボ　ASASUKI　クリアフォーム


炭酸（※３） 泡パック×洗顔の１本２役


時短簡単！顔全体にのせるだけで、お肌も心も爽快に！


POINT１：もちもち弾力泡で摩擦レス洗顔


POINT２：毛穴汚れもスッキリ！


炭成分（洗浄助剤）が汚れを吸着し、トーンアップ。肌を整えてメイクのりも抜群に！


POINT３：美容保湿成分（※4） 高配合


POINT４：清々しい「シトラスミューズ」の香りで、前向きな気分にリフレッシュ！






※３ 噴射剤


※４ ブドウ果実エキス、セージ葉エキス、チャ葉エキス、ユーカリ葉エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、ハトムギ種子エキス、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP



＜商品概要＞


商品名：キノラボ　ASASUKI　クリアフォーム


価格　：1,980円(税込)


内容量：150ｇ


販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップで発売中


■関連URL


＜キノラボ　ASASUKI（アサスキ）シリーズ公式ページ＞


https://cuore-beauty.co.jp/special/asasuki/


＜キノラボ　公式Instagram＞


https://www.instagram.com/kinolabo_jp/


＜キノラボ　公式オンラインショップ＞


http://www.cuore-onlineshop.jp/shopdetail/000000000159


※オンラインショップでは2025年4月25日（金）より販売開始　【※販売開始日は変更になる可能性がございます】


＜クオレコーポレートサイトURL＞


http://cuore-beauty.co.jp/



■会社概要


商号：クオレ株式会社


本社所在地：〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番25号


代表取締役社長：木下 英司


設立：1965年3月1日


資本金：95百万円


事業内容：化粧品卸売



■商品に関するお問い合わせ先


クオレ株式会社　Kinolabo(キノラボ)　


TEL：0120-769-009（受付：月・水・金　10時～16時　※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）