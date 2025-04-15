＜キノラボ＞ジュワっと感触！ひんやり炭酸（※1）化粧水inコットンパフが2025年5月27日（火）に新発売（2025年4月30日（水）一部企業先行発売）
キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、化粧品ブランド「キノラボ」から、『キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ』を全国のバラエティストア・ドラッグストアを中心に2025年5月27日（火）に発売いたします。（2025年4月30日（水）一部企業先行発売）
ワンプッシュ、手のひらにスプレーするだけで、もこもこ泡がコットンに早変わり！ 肌の引きしめと保湿が叶う炭酸（※１） 化粧水入りのコットン。不要な角質をオフし毛穴を目立ちにくく整った素肌に。コンパクトだからトレーニング後のスキンケアとしても持ち運べ、ほてった肌を心地よくクールダウンできる新感覚のコットンパフです。
※1噴射剤
商品特徴
Point１ 炭酸（※１） 化粧水入りコットンで肌の引きしめと保湿が叶う
メイク崩れとテカりの原因にもなる毛穴開き。炭酸（※１）が含まれた化粧水が、肌の奥（※２）まで浸透し、キュッと肌を引きしめて保湿。肌表面を整えて、メイクのりもアップ！
Point２ 均一にムラなく潤う
コットンにより不要な角質をオフ。肌の奥（※２） まで化粧水がしみ込みやすく、長く潤いが持続。毛穴を目立ちにくく、整った素肌に。
Point３ 爽やかな香り
ほのかに香る「グレープフルーツ」の香りで、緊張感から心を解放しリフレッシュ！
Point４ 美容保湿成分配合
３種の保湿成分配合で、お肌の潤いを長時間キープ！肌リズムを整え乾燥を防ぐことで、ベースメイクの密着力がアップ！
・加水分解シルク
・ヒアルロン酸Na
・チャ乾留液
※1噴射剤
※2角層まで
誰でも簡単！３STEP
手のひらにスプレーするだけで、簡単に冷たいコットンが出来上がります。
キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use０１
キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use０２
キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフHow to use０３
キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ
＜商品概要＞
商品名：キノラボ ASASUKI もこもこコットンパフ
価格 ：1,540円(税込)
内容量：80ｇ
販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップ
キノラボ スキンケアシリーズ
キノラボ ASASUKI クリアフォーム
キノラボ ASASUKI クリアフォーム
炭酸（※３） 泡パック×洗顔の１本２役
時短簡単！顔全体にのせるだけで、お肌も心も爽快に！
POINT１：もちもち弾力泡で摩擦レス洗顔
POINT２：毛穴汚れもスッキリ！
炭成分（洗浄助剤）が汚れを吸着し、トーンアップ。肌を整えてメイクのりも抜群に！
POINT３：美容保湿成分（※4） 高配合
POINT４：清々しい「シトラスミューズ」の香りで、前向きな気分にリフレッシュ！
※３ 噴射剤
※４ ブドウ果実エキス、セージ葉エキス、チャ葉エキス、ユーカリ葉エキス、クダモノトケイソウ果実エキス、ハトムギ種子エキス、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP
＜商品概要＞
商品名：キノラボ ASASUKI クリアフォーム
価格 ：1,980円(税込)
内容量：150ｇ
販売店：全国のドラッグストア・バラエティショップで発売中
■関連URL
＜キノラボ ASASUKI（アサスキ）シリーズ公式ページ＞
https://cuore-beauty.co.jp/special/asasuki/
＜キノラボ 公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kinolabo_jp/
＜キノラボ 公式オンラインショップ＞
http://www.cuore-onlineshop.jp/shopdetail/000000000159
※オンラインショップでは2025年4月25日（金）より販売開始 【※販売開始日は変更になる可能性がございます】
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売
■商品に関するお問い合わせ先
クオレ株式会社 Kinolabo(キノラボ)
TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）