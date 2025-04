おいしい日本茶研究所とやまなみ工房のコラボレーションが実現！アートと日本茶を愉しむ新アイテムを発売

株式会社茶通亭やまなみ工房所属アーティストの作品をパッケージに使用した「TEA/ART」シリーズを発売

おいしい日本茶研究所(運営:株式会社茶通亭、本社:静岡県沼津市大諏訪555、代表取締役:植松崇宏)は、アートと日本茶を融合した新商品[やまなみ工房×おいしい日本茶研究 TEA/ARTシリーズ]を発表しました。この製品はおいしい日本茶研究所オンラインショップ(https://oitea-lab.shop/)にて購入可能です。

やまなみ工房×おいしい日本茶研究所 日本茶とアートのコラボレーション

滋賀県甲賀市にある福祉事業所「やまなみ工房(ATELIER YAMANAMI)」では、現在障がいのある96名の方たちが所属し、自然に囲まれた穏やかな環境の中で日々創作活動をおこなっています。その表現方法は様々で、一人一人が思い思いの時間を過ごしながら、それぞれの方法で“ありのままの自分”を表現され、その中から日々個性あふれる作品が生まれています。

作品は国内外で高く評価され、各種展覧会への出展や映画、ファッション、グッズなど多種多様なプロジェクト、幅広いアートワークを展開し、社会に発信しています。

やまなみ工房 official site http://a-yamanami.jp/

TEA×ART 上質なアートと日本茶を愉しむ

TEA×ART やまなみ工房所属アーティストのイラストを採用したパッケージ缶

やまなみ工房所属アーティストの作品をパッケージデザインに使用した、茶缶入りのティーバッグ。 視覚と味覚でお茶を愉しむ、特別なコラボレーション商品が誕生しました。

中身のお茶は“深蒸し煎茶”“浅蒸し煎茶 ”茎焙じ茶” ”和紅茶”の4種の茶種から、お好きなティーバッグをお選びいただけます。

商品詳細

【やまなみ工房×おいしい日本茶研究所】 デザイン茶缶入りティーバッグ(全5種)



・内容量:選べる中身のティーバッグ 8P入(深蒸し緑茶・浅蒸し緑茶・茎焙じ茶・和紅茶)

・賞味期限:12ヶ月

・缶サイズ:123×80×高さ38mm

・価格:972円(税込)

今後の展開

illustration by 川原直樹 作品名「なおき」illustration by KATSU 作品名「タワー」illustration by 神山亜津美 作品名「コップ」illustration by 山根孝文 作品名「タイトル不明」illustration by 勝間陽介 作品名「タイトル不明」選べる中身のティーバッグは4種類(HOT/COLD両用)

正式リリースに先立ち、関西地区の百貨店にておこなわれた先行販売では、予定数量が完売するなどたいへんご好評いただきました。今後はオンラインショップでの販売およびPOP UP出店販売の他、お取り扱い店も募集して参ります。