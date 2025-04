Rist社員が参加するチームがKaggleコンペティション「AI Mathematical Olympiad - Progress Prize 2」にて金メダルを獲得

株式会社Rist

株式会社Rist(本社所在地:京都市下京区 代表取締役社長:長野慶、以下Rist)は、世界最大級のデータ分析プラットフォームKaggleで開催されたコンペティション「AI Mathematical Olympiad - Progress Prize 2」(以下、本コンペティション)において、Rist Kaggle Team所属、Kaggle Grandmaster のChen Jianが個人で、またKaggle Grandmaster の山口 大器の参加するチームが金メダルを獲得したことをお知らせいたします。

本コンペティションは、2024年10月17日~2025年4月1日にかけて開催されました。数学オリンピックの問題に匹敵する難易度の高い数学の問題をAIで解き、その精度を競うという内容でした。

参加者2,670名、2,211チーム中、Chenは7位、山口が参加するチームは9位となり、金メダルを獲得いたしました。

本コンペティションの結果はこちら(https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-progress-prize-2/leaderboard)からご覧いただけます。

Kaggle Grandmaster Chen Jian

Chenコメント

The theme of this competition was both interesting and aligns well with the current hot topics in LLM technology. It would have been exciting to experiment with recent advancements in reinforcement learning for this task. Unfortunately, by the time I started working on it, there was only about a week left before the deadline. Given the limited GPU resources, it wasn’t feasible to build a RL solution. Instead, I focused more on how to efficiently perform inference with existing open models. This included: (1) applying KV cache quantization to mitigate bandwidth bottlenecks during batch long-context decoding, and (2) dynamically adjusting inference parameters at submission time-based on prior profiling and remaining time-to safely enable as much majority voting as possible.

Although I did some interesting explorations, I didn't manage to build a reliable, high-performance model. Winning the gold medal was purely a matter of luck.

I hope the experience gained can be applied to my future work. I'm also looking forward to opportunities to fully participate in similar challenges。

Kaggle Grandmaster 山口 大器

山口コメント

コンペ開催中は精度の高いLLMのオープンソースが出てくる度に参加者全体のスコアが上がっていく、技術の進歩をリアルタイムで反映していくようなリーダーボードで参加中もワクワクしていました。与えられた数学の問題は非常に難しく、最新の思考型AIの性能を最大限引き出す必要があって難易度の高いコンペでした。今回のコンペを通して得られた知見が今後のLLMの技術発展に貢献していくことを期待しています。

Kaggleとは

Kaggleとは、登録者数2,300万人(※1)を超える世界最大級のデータ分析プラットフォームです。企業や団体からコンペティション形式で出題された課題に対し、Kagglerと呼ばれるKaggleに登録するユーザーたちが分析モデルの精度を競います。

Kaggleのコンペティション参加者は、成績に応じてKaggle Grandmaster、Kaggle Master、Expert、Contributor、Noviceの順にランク分けされます。最上位のKaggle Grandmasterは世界に362人(※2)しかおらず、優秀なAIエンジニア・データサイエンティストを表す称号としても知られています。

※1、2 2025年4月時点。

世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2020年より、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが10名、Kaggle Masterが2名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristについて

Ristは、2016年の創業以来、「画像AI事業」「データ分析事業」を軸に、AI技術を用いたシステムの開発、データ分析、プロダクトにより、現場DXや研究開発を支援し、顧客や社会の課題解決に貢献しています。AIの活用や撮像に関するコンサルティング、企業の研究開発・技術支援にも対応しており、課題や要望に応じて幅広いソリューションを提供しています。

会社名:株式会社Rist

所在地:京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

設立日:2016年8月1日

代表取締役社長:長野 慶

URL: https://www.rist.co.jp

